Bürstner Signature Reisemobil mit Schiebebad und Lounge

Mit dem Signature schlägt Bürstner ein neues Kapitel auf. Das Reisemobil verbindet markantes Design mit flexiblen Raumlösungen und einer klaren Haltung: Weniger Kompromisse, mehr Individualität.

Schon von außen zeigt der Signature eine klare Haltung. Die markanten Linien und das prägnante GFK-Heck verleihen dem Fahrzeug eine starke Präsenz und einen eigenständigen Charakter. Das Design wirkt modern, hochwertig und bis ins Detail durchdacht.

Im Innenraum zeigt sich, was den Signature besonders macht: Raum, der sich anpasst. Ein zentrales Element ist das patentierte Schiebebad. Mit nur einer Bewegung entstehen zwei vollwertig nutzbare Bereiche – Dusche und WC – und genau dort Platz, wo er gerade gebraucht wird. Auch der Wohnbereich folgt diesem Prinzip. Die patentierte drehbare Sitzbank lässt sich flexibel ausrichten und verwandelt den Sitzbereich je nach Situation vom funktionalen Essplatz zur entspannten Lounge.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Küche. Großzügige Arbeitsflächen, clevere Details und flexible Elemente sorgen für eine durchdachte Nutzung vom schnellen Kaffee bis zum Kochen auf längeren Reisen.

Besonderen Wert legt Bürstner beim Signature auf Individualisierung. Materialien, Farben und Ausstattungsdetails lassen sich innen wie außen kombinieren. So entsteht kein Reisemobil von der Stange, sondern eines mit persönlicher Handschrift.

Der Signature steht für einen neuen Anspruch an modernes Reisen: Design, das auffällt. Raum, der mitdenkt. Und die Freiheit, das Fahrzeug so zu gestalten, wie es einem selbst gefällt.

Weitere Informationen und Konfigurationsmöglichkeiten zum Signature finden sich bei Bürstner und im Fachhandel.