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Bürstner B66 Edition neue Grundrisse 640 C und 644 C

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Die Bürstner Sondermodelle
Jetzt mit neuen Grundrissen

Nach der überwältigen Nachfrage bietet Bürstner mit zwei zusätzlichen Grundrissen der B66 Edition jedem Kunden das passende Modell und den passenden Grundriss zum passenden Preis.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.06.2026
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Bürstner B66 Edition
Bürstner B66 Edition
Bürstner B66 Edition
9Bilder
Bürstner B66 Edition

Die B66 Edition von Bürstner vereint, was Camper wirklich wollen: hochwertige Ausstattung und ein durchdachtes Design. Was alle Modelle der B66 Edition verbindet, ist ihr ganzheitliches Konzept: ein markanter Look, der von außen nach innen gedacht ist, kombiniert mit einer umfangreichen Ausstattung für den direkten Start ins Reiseerlebnis. Jeder Grundriss ist bis ins Detail stimmig gestaltet und ready to camp – für alle, die einsteigen und losfahren wollen.

Die Nachfrage nach den ersten Modellen war so groß, dass Bürstner die Range um zwei Grundrisse erweitert hat.

Spätestens jetzt mit dem 640 C & 644 C deckt die B66 Edition alle Bedürfnisse ab!

So findet jeder Reisende das Modell, das zu ihm passt – zu seinem Bedürfnis, seinem Anspruch und seinem Budget.

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