Bürstner B66 Edition neue Grundrisse 640 C und 644 C

Die B66 Edition von Bürstner vereint, was Camper wirklich wollen: hochwertige Ausstattung und ein durchdachtes Design. Was alle Modelle der B66 Edition verbindet, ist ihr ganzheitliches Konzept: ein markanter Look, der von außen nach innen gedacht ist, kombiniert mit einer umfangreichen Ausstattung für den direkten Start ins Reiseerlebnis. Jeder Grundriss ist bis ins Detail stimmig gestaltet und ready to camp – für alle, die einsteigen und losfahren wollen.