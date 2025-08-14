Atlantis Carbon-Monocoque Wohnmobil auf AL-KO-Chassis

Wer alle Straßen kennt, sucht neue Horizonte. Atlantis zeigt auf dem Caravan Salon 2025, wohin die Reise geht: Mit Carbon-Monocoque in die Zukunft – made by Atlantis

Weltpremiere: Carbon trifft Caravan – das erste Wohnmobil mit durchgehendem Monocoque aus Carbonfaser.

Atlantis setzt neue Maßstäbe im Reisemobilbau und präsentiert auf dem Caravan Salon 2025 die weltweit erste komplette Modellreihe mit Monocoque aus Carbonfaser auf AL-KO-Chassis. Nach dem Prototyp Carbon 595 im Jahr 2024 folgt nun die offizielle Markteinführung ein echter Meilenstein für die Branche

Warum Carbon? Eine technologische Entscheidung ohne Kompromisse Carbonfaser ist ein Hightech-Material mit außergewöhnlichen Eigenschaften: extrem leicht, besonders stabil und ideal für langlebige, sichere und effiziente Fahrzeugstrukturen. Kombiniert mit der Monocoque-Bauweise – einteilig, fugenlos, aus einem Guss – entstehen zahlreiche Vorteile: hervorragende Wärme- und Schalldämmung, absolute Dichtigkeit, hohe Schlagfestigkeit, vibrationsfreies Fahrverhalten, einfache Reparaturen und enorme Langlebigkeit. Die Struktur besteht aus mehreren Carbon Schichten mit geschlossenzelligem PVC-Schaum für konstante Innenraumtemperaturen – auch bei extremen Bedingungen.

Das AL-KO-Chassis: Komfort trifft Stabilität Das selten in kompakten Fahrzeugen eingesetzte AL-KO-Chassis sorgt bei Atlantis für einen abgesenkten Schwerpunkt, weniger Rollbewegungen dank Einzelradaufhängung und Torsionsstab und ermöglicht einen isolierten Doppelboden. Dieser schützt die Technik und wirkt zugleich als Klimaspeicher – für ein ruhiges, stabiles und komfortables Fahrverhalten, auch auf schwierigen Strecken.

Drei Längen, unendliche Möglichkeiten Atlantis präsentiert auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 folgende Neuheiten:

· Carbon 595: Kompakt und wendig mit großzügiger Rundsitzgruppe im Heck.

· Carbon 645: Mit Face-to-Face-Sitzgruppe, separatem Bad und offener, geselliger Wohnlandschaft.

· Carbon 695: Neu mit Einzelbetten – ein Klassiker modern interpretiert für maximalen Schlafkomfort.

Alle Modelle bieten zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Die neue Modellreihe von Atlantis umfasst drei teilintegrierte Varianten auf dem neuen Fiat Ducato Serie 2, 35Q oder 42Q – 2.2 Multijet – Euro 6E, 140 oder 180 PS mit 8-Gang-Automatikgetriebe (AT8) mit Längen von 5,95 m bis 6,95 m.

Barrierefrei reisen: Reisemobil für Menschen mit Behinderung Atlantis entwickelt gezielte Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Ein spezielles Layout umfasst eine extrabreite Eingangstür, elektrische Rampe, Verstärkter Boden mit Aluminium-Wabenstruktur, Fahrhilfen am Lenkrad, elektrisch verstellbares orthopädisches Bett und ein speziell konzipiertes Bad. Eine echte Neuheit in einem Markt, der bislang kaum barrierefreie Optionen bietet.

Qualität bis ins kleinste Detail Ob Materialien oder Verarbeitung – Atlantis definiert neue Standards: Soft-Touch-HPL-Arbeitsplatten, GFK-Spülbecken mit Haushaltsarmatur und Überlauf, maßgefertigte GFK-Duschwannen, isolierte und beheizte Frisch- und Abwassertanks mit integriertem Frostschutzventil – alles langlebig und auf Komfort ausgelegt.

Individuell, wie Ihre Reise Kunden können Layouts, Materialien, Farben und technische Ausstattung frei wählen. Auch Möbeldekore (z. B. Eiche, Akazie, Magnolia) und Stoffe lassen sich vollständig personalisieren.

Präsenz in Deutschland & kompetenter Service Atlantis ist jetzt auch in Deutschland aktiv – mit einem Netzwerk ausgewählter Vertragspartner, die bei der Fahrzeugwahl beraten und einen professionellen After-Sales-Service durch geschultes Personal bieten.

Und wenn das wahre Ziel nicht der Ort ist – sondern das Fahrzeug, das Sie dorthin bringt?