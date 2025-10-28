ADRIA SUPERTWIN 4x4 Campervan mit Allrad und Mercedes-Power

Kraftvolle 4x4 Basis Der Sprinter gilt seit Jahren als Inbegriff von Zuverlässigkeit, besonders im anspruchsvollen Einsatz. ADRIA setzt auf die permanente Allrad-Variante mit variabler Drehmomentverteilung, die bei Bedarf bis zur Hälfte der Motorleistung auf die Vorderachse schickt. In Kombination mit All-Terrain-Bereifung, erhöhter Bodenfreiheit und serienmäßigen 17-Zoll-Alufelgen ist der SUPERTWIN 4x4 bereit für Schotter, Sand oder Schnee.

Zwei Grundrisse für unterschiedliche Bedürfnisse Der SUPERTWIN 4x4 wird in zwei Längen angeboten: Der 600 SPB ist knapp sechs Meter lang und setzt auf ein kompaktes Querbett im Heck. Der 700 SGX bietet mit fast sieben Metern Länge ein Hubbett, das tagsüber an der Decke verschwindet und so einen großen Wohnraum schafft. Neu ist auch die Option auf ein Aufstelldach: Es fügt zwei weitere Schlafplätze hinzu, die sich perfekt für Familien oder Freunde eignen.

Wohnraum mit Loft-Charakter Der offene Fahrerhausbereich mit zu öffnendem Panoramafenster vorne erzeugt ein lichreiches Ambiente. In der Sitzgruppe warten komfortable Polster, ein variabler Tisch und durchdachte Details. Die Küche ist mit stilvollen Materialien, großzügigen Schubladen und einem Kompressor-Kühlschrank ausgestattet. Wer mehr Platz braucht, wählt im SGX die größere Kühlgerät-Option. Auch das Bad überzeugt: Eine clevere Schwenkwand verwandelt es im Handumdrehen in eine Duschkabine – mit Fenster für Licht und Belüftung.

Adria Großzügiger Wohnbereich mit Panoramafenster und drehbaren Sitzen.



Vier Jahreszeiten serienmäßig Ein absolutes Highlight ist die Alde Dieselheizung, die erstmals serienmäßig in einem Campervan verbaut ist. Dieses System arbeitet leise, effizient und gleichmäßig, ergänzt um einen Warmwasserboiler. Dazu kommen isolierte und beheizte Tanks, die selbst Minusgrade souverän meistern. Für heiße Tage kann der SUPERTWIN 4x4 auf Wunsch mit einer Klimaanlage ausgerüstet werden. Damit ist der Van ein echter Ganzjahres-Camper, der keine Kompromisse kennt.