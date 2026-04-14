Wohnzimmerfeeling im Campingbus: Diese Campervans haben eine Hecksitzgruppe

Kaum ein Campingbusgrundriss bringt so viel Wohnzimmer-Feeling auf so wenig Fläche wie die Hecksitzgruppe : zusätzliche Bänke, ein großer Tisch und – mit geöffneten Hecktüren – dieses typische Terrassen-Gefühl an warmen Abenden. Die seitlichen oder U-förmig angeordneten Polster wirken dabei oft deutlich einladender als die eher kompakten Sitzlösungen klassischer Kastenwagen-Grundrisse vorne hinter den Fahrerhaussitzen.

Gleichzeitig ist die Hecksitzgruppe kein Standardlayout. Der Grund: Der gemütliche Lounge-Bereich sitzt genau dort, wo sonst meist ein festes Heckbett und viel Stauraum unter dem Bett eingeplant sind. Wer sich für diesen Grundriss entscheidet, geht also in der Regel Kompromisse bei Garage/Stauraum und beim "immer fertigen" Bett ...