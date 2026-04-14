Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Kaufberatung

Wohnzimmerfeeling im Campingbus: Diese Campervans haben eine Hecksitzgruppe

Campingbusse mit Hecksitzgruppe
Wohnzimmercharakter durch clevere Grundrisse

Campingbusse mit Hecksitzgruppe bieten viel Platz und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Einen Überblick über Marken und Modelle mit dieser ungewöhnlichen Grundrissvariante gibt es hier.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.04.2026
Als Favorit speichern
Laika Bänke, Laika Ecovip 645, Wohnmobil, Camping, Urlaub
Foto: Ingolf Pompe

Kaum ein Campingbusgrundriss bringt so viel Wohnzimmer-Feeling auf so wenig Fläche wie die Hecksitzgruppe: zusätzliche Bänke, ein großer Tisch und – mit geöffneten Hecktüren – dieses typische Terrassen-Gefühl an warmen Abenden. Die seitlichen oder U-förmig angeordneten Polster wirken dabei oft deutlich einladender als die eher kompakten Sitzlösungen klassischer Kastenwagen-Grundrisse vorne hinter den Fahrerhaussitzen.

Gleichzeitig ist die Hecksitzgruppe kein Standardlayout. Der Grund: Der gemütliche Lounge-Bereich sitzt genau dort, wo sonst meist ein festes Heckbett und viel Stauraum unter dem Bett eingeplant sind. Wer sich für diesen Grundriss entscheidet, geht also in der Regel Kompromisse bei Garage/Stauraum und beim "immer fertigen" Bett ...