Joel Lischka

Laut Überlieferung soll das erste Wort "Auto" gewesen sein. Dank des Vaters wurde Michael Schumacher zum Epizentrum der Kindheit. Auf dem Stellplatz reichte es finanziell nicht für einen Ferrari. Der familiäre Fuhrpark bestand in erster Linie aus Audi. Immer quattro. Klar – denn der Vater lebte das Motto "Vorsprung durch Technik". Wenig verwunderlich, dass der Autor privat nun selbst in den Genuss der Fünfzylinder-Technik kommt. In einem 92er-Cabrio mit Holzlenkrad. Passt.

Die Begeisterung für den Motorsport und das Automobil hielt an. Ein Journalismus-Studium und die ersten Gehversuche in der Sport-Redaktion des SWR zeigten den Weg in das digitale Volontariat bei auto motor und sport. Die Liebe zur Formel 1 und Le Mans blieb. Und dieser Liebe gewährt das Motorsport-Ressort Obdach.