Kernschichtmaterial im Caravan Aufbau: RAVATHERM XPS erklärt

Wer einen Caravan oder ein Reisemobil kauft, sollte nicht nur Grundriss, Ausstattung und Design vergleichen. Entscheidend für Komfort, Werterhalt und Nachhaltigkeit kann auch das Kernschichtmaterial in Wänden und Böden sein.

Ravago XPS als Kernschicht in Dach, Wänden und Boden der Sandwichkonstruktion.



Kernschichtmaterial im Überblick: Stabilität, Dämmung, Langlebigkeit Kernschichtmaterial beeinflusst Stabilität, Dämmung und Langlebigkeit des Aufbaus.

Viele Freizeitfahrzeuge sind in Sandwichbauweise konstruiert, das Kernmaterial ist dabei zentral.

konstruiert, das Kernmaterial ist dabei zentral. XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) kann durch seine Struktur Feuchtigkeitseinflüsse reduzieren .

kann durch seine Struktur . Geringes Gewicht kann Zuladungsreserven schaffen und die Effizienz unterstützen.

schaffen und die unterstützen. RAVATHERM XPS ist bis zu 100 % recycelbar. Warum das Kernschichtmaterial wichtig ist Beim Fahrzeugkauf ist vieles sichtbar. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal bleibt aber meist verborgen: das Material im Inneren von Wänden und Böden. Genau dort entscheidet sich mit, wie stabil, gut gedämmt und dauerhaft ein Aufbau im Alltag funktioniert.

Sandwichbauweise kurz erklärt Moderne Freizeitfahrzeuge werden häufig in Sandwichbauweise gefertigt. Dabei übernimmt das Kernmaterial mehrere Aufgaben gleichzeitig:

Stabilität des Aufbaus unterstützen

des Aufbaus unterstützen Wärmedämmung verbessern

verbessern Langlebigkeit des Materials im Betrieb fördern

Ravago Mikroskopaufnahme der Zellstruktur: geschlossenzellig, daher nur sehr geringe Wasseraufnahme.



XPS als Kernschichtmaterial im Aufbau Ein Kernmaterial, das sich in hochwertigen Freizeitfahrzeugen etabliert hat, ist XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum). RAVATHERM XPS wird dabei als Kernschichtmaterial in Böden und Wänden eingesetzt.

Feuchtigkeitsbeständigkeit im Alltag Caravans und Reisemobile sind über Jahre hinweg Regen, Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. XPS hat eine geschlossenzellige Struktur und nimmt daher nur sehr wenig Wasser auf. So können die Dämmeigenschaften langfristig erhalten bleiben, während sich das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Aufbau reduzieren kann.

Geringes Gewicht und praktische Reserven

Beim mobilen Reisen zählt jedes Kilogramm. Ein leichterer Aufbau kann:

mehr Zuladung für Gepäck oder Ausrüstung ermöglichen

für Gepäck oder Ausrüstung ermöglichen Reserven für zusätzliche Ausstattung schaffen

schaffen helfen, Kraftstoffverbrauch und Effizienz positiv zu beeinflussen Dämmleistung und Reisekomfort Das Kernschichtmaterial wirkt direkt auf den Komfort. Eine leistungsfähige Dämmung kann dazu beitragen, dass der Innenraum:

im Winter besser warm bleibt

besser warm bleibt im Sommer weniger stark aufheizt Das unterstützt ein angenehmeres Raumklima – unabhängig von der Reisezeit.

Nachhaltigkeit und Materialkreislauf Für viele Käufer wird Nachhaltigkeit wichtiger. RAVATHERM XPS ist bis zu 100 % recycelbar und kann damit einen ressourcenschonenden Materialkreislauf unterstützen.

Warum Hersteller auf XPS setzen Dass XPS als Kernschichtmaterial genutzt wird, zeigt seine Relevanz im Fahrzeugbau. Zu den genannten Herstellern, die auf RAVATHERM XPS vertrauen, zählen Morelo, Niesmann+Bischoff, Concorde, Pilot und Carthago.

Ravago In der Produktion werden große Wandmodule vorbereitet – das Kernmaterial steckt unsichtbar im Inneren.



FAQ Was ist ein Kernschichtmaterial im Caravan- oder Reisemobil-Aufbau?

Das Kernschichtmaterial ist die innere Schicht in Wänden und Böden der Sandwichkonstruktion und beeinflusst Stabilität, Dämmung und Haltbarkeit.

Was bedeutet Sandwichbauweise bei Freizeitfahrzeugen?

Bei der Sandwichbauweise werden mehrere Schichten kombiniert; das Kernmaterial übernimmt dabei zentrale Funktionen für Stabilität und Dämmung.

Warum ist Feuchtigkeit für den Aufbau so kritisch?

Weil Fahrzeuge dauerhaft Wetter und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und Feuchtigkeit Dämmeigenschaften und Materialzustand beeinträchtigen kann.

Welche Vorteile kann XPS im Aufbau haben?

XPS kann durch geringe Wasseraufnahme, niedriges Gewicht und gute Dämmwirkung dazu beitragen, Komfort und Alltagstauglichkeit zu unterstützen.

Welche Rolle spielt das Gewicht bei Caravan und Reisemobil?

Weniger Gewicht kann Zuladungsreserven schaffen und die Effizienz des Fahrzeugs positiv beeinflussen.

Was bedeutet "bis zu 100 % recycelbar" in diesem Kontext?

Es beschreibt, dass das Material in geeigneten Prozessen vollständig in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden kann.