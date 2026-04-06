Ahorn Camp TE 740 im Test: Überzeugender Neustart auf neuem Renault Master

Mit dem Ahorn Camp TE 740 wagt der Hersteller aus Speyer einen radikalen Neuanfang – und setzt dabei konsequent auf den komplett überarbeiteten Renault Master als Basis. Doch nicht nur das Basisfahrzeug wurde erneuert: Gleichzeitig wechselte Ahorn Camp den Produktionspartner von der Trigano-Gruppe zur Erwin-Hymer-Gruppe, was sich deutlich in Technik und Ausstattung des neuen Modells widerspiegelt.

Während die früheren Ahorn-Modelle noch starke Ähnlichkeiten zu Rimor-Fahrzeugen aufwiesen, orientiert sich der neue TE 740 nun an Etrusco-Konzepten. Doch anders als bei einer einfachen Umetikettierung setzt Ahorn Camp auf einen eigenständigen Ausbaustil, der sich in vielen Details von der Konkurrenz abhebt. Einige Grundrisse wurden sogar exklusiv für die Marke mit dem Ahornblatt-Logo entwickelt, was dem Modell eine besondere Individualität verleiht.

Wohnen: freies Raumgefühl durch klugen Grundriss

Ingolf Pompe Vorteil der Längsbanksitzgruppe ist der bestechend offene Raumeindruck.



Wer den Ahorn Camp TE 740 betritt, steht zunächst im Wohnbereich – und bemerkt sofort, dass hier ein modernes Konzept umgesetzt wurde. Statt der klassischen L-förmigen Sitzgruppe setzt Ahorn Camp auf Längsbänke, eine Lösung, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist und sich durch ihre Raumwirkung auszeichnet. Der Vorteil dieser Anordnung liegt auf der Hand: Der Wohnbereich wirkt offener und einladender, da keine Querbank den Bewegungsfluss behindert. Paare schätzen diese Variante besonders, weil sie sich ohne Umbau gegenübersitzen können – ein Komfort, den klassische L-Sitzgruppen nur mit gedrehtem Beifahrersitz bieten.

Allerdings hat die Längsbanklösung auch ihre Tücken, wenn es um die Nutzung der hinteren Gurtplätze geht. Hier ist etwas Vorbereitung nötig, da zusätzliche Teile mitgeführt werden müssen. Zudem muss einer der Mitfahrer rückwärts sitzen, was nicht jeder als angenehm empfindet.

Praktisch ist die einklappbare Tischplatte, die sich je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern lässt, um den Durchgang zum Fahrerhaus freizugeben. Wer die Fahrerhaussitze drehen möchte, um den Wohnbereich zu erweitern, muss allerdings etwas Geduld mitbringen: Die Lehne muss weit umgeklappt werden, um Kratzer an der Türverkleidung zu vermeiden. Statt des serienmäßigen Vorhangs empfiehlt sich hier die optionale Faltverdunkelung, die deutlich einfacher zu handhaben ist und für eine bessere Abdunkelung sorgt.

Kompakte Küche mit cleveren Details

Ingolf Pompe Der Küchenblock ist kompakt, kann aber dennoch mit einem brauchbaren Stück echter Arbeitsfläche aufwarten.



Die Küche des TE 740 ist zwar kompakt, aber praktisch durchdacht und bietet alles, was man für die Zubereitung von Mahlzeiten unterwegs braucht. In der typischen Winkelanordnung bleibt dank des Verzichts auf eine dritte Kochflamme genug Platz für eine brauchbare Arbeitsfläche, die sich durch die Spülenabdeckung noch erweitern lässt. Besonders clever ist das integrierte Schneidebrett auf der Rückseite der Abdeckung, das bei Bedarf einfach herausgenommen werden kann.

Im Unterschrank finden sich weitere nützliche Details, die den Alltag erleichtern. Eine echte Besteckschublade mit passendem Einsatz sorgt für Ordnung und macht das Suchen nach Messer und Gabel überflüssig. Ein Mülleimer an der Innenseite der Schranktür ist griffbereit und spart wertvollen Stauraum. Gegenüber der Küche steht ein 142-Liter-Absorberkühlschrank mit integrierter Flaschenschublade, der ausreichend Platz für Lebensmittel und Getränke bietet.

Die Hängeschränke über der Arbeitsplatte sind zwar schmal und hoch, was kleinere Personen vor Herausforderungen stellen kann – doch insgesamt bietet die Küche alles, was man für die Zubereitung von Mahlzeiten unterwegs braucht. Die Kombination aus Funktionalität und cleveren Details macht sie zu einem echten Pluspunkt des Ahorn Camp TE 740.

Bad & Dusche: Modernes Design mit praktischen Extras

Ingolf Pompe Das Bad gegenüber tut sich durch die mattschwarzen Accessoires – inklusive Zahnputzbecher und Seifenspender – hervor.



Das Bad im Ahorn Camp TE 740 ist zwar klassisch angeordnet, überzeugt aber durch ein zeitgemäßes Design. Besonders auffällig ist der Matt-Schwarz-Look bei Armaturen und Accessoires, der dem Bad eine hochwertige Optik verleiht und sich harmonisch in das Gesamtkonzept des Fahrzeugs einfügt.

Zur Ausstattung gehören einige praktische Extras, die den Komfort erhöhen. Ein integrierter Seifenspender ist griffbereit platziert und spart lose herumfahrende Seifenflaschen, und eine 230-V-Steckdose ermöglicht den Betrieb elektrischer Geräte wie Rasierer oder Haartrockner. In der Dusche findet sich eine Drahtkorbablage, die Platz für Duschutensilien bietet und das Bad aufgeräumt wirken lässt. Positiv fällt die Dachhaube über der Nasszelle auf, die für eine bessere Belüftung sorgt als ein herkömmlicher Pilzlüfter und so Feuchtigkeitsprobleme verhindert.

Ein weiteres Plus ist die abnehmbare Kleiderstange, die sich ideal zum Trocknen von Handtüchern oder Kleidung eignet. Insgesamt ist das Bad im TE 740 nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend gestaltet.

Schlafzimmer: Komfortable Einzelbetten mit kleinen Abstrichen

Ingolf Pompe Ansprechend und modern eingerichtetes Schlafzimmer.



Das Schlafzimmer im Heck ist durch eine feste Schiebetür abgetrennt, was für mehr Privatsphäre sorgt als ein einfacher Vorhang. Auf den 10 cm dicken Kaltschaummatratzen liegt es sich dank des Lattenrosts angenehm, die Liegelängen von 1,96 m und 1,99 m sollten dabei für die allermeisten Camper*innen mehr als ausreichen. Optisch ansprechend ist die Rückwand im Lamellendesign, die dem Raum eine moderne Atmosphäre verleiht und sich harmonisch in das Gesamtkonzept des Fahrzeugs einfügt.

Technisch ist das Schlafzimmer gut ausgestattet: USB-A- und USB-C-Ladebuchsen sorgen für moderne Anschlussmöglichkeiten, und Ablagen für Smartphones sind in Reichweite der Betten platziert. Allerdings wirken die Seitenwände neben den Betten etwas kahl, da hier statt foliertem Sperrholz direkt GfK zum Vorschein kommt. Dies ist zwar funktional, aber optisch nicht ganz so ansprechend wie eine furnierte Oberfläche.

Das optionale Hubbett vorn ist elektrisch absenkbar und bietet mit fast zwei Metern Länge und bis zu 1,40 Meter Breite ausreichend Platz für Erwachsene. Die Matratze liegt ebenfalls auf einem Lattenrost, was für zusätzlichen Komfort sorgt und das Hubbett zu einer echten Alternative für Gäste oder Familien macht.

Beladen und Stauraum

Ingolf Pompe Der große Kleiderschrank unter dem linken Einzelbett ist auch per Klapprost zugänglich.



Unter dem Hubbett befinden sich zwei Hängeschränke, die zwar praktisch sind, aber durch ihre flache Bauweise etwas umständlich zu bedienen sind. Die Schlösser sitzen seitlich, während die Markierung zum Öffnen in der Mitte der Klappe angebracht ist – das erfordert etwas Fingerspitzengefühl und kann bei häufiger Nutzung etwas nerven. Die T-Haube bietet Ablagefläche für Kleingepäck und ist im Ahorn Camp praktischerweise in drei Fächer unterteilt, was die Organisation erleichtert und für Ordnung sorgt. Besonders nützlich ist der Stauraum in der rechten Sitztruhe mit Klappe am Einstieg, der sich ideal für Schuhe oder andere Utensilien eignet, die man schnell griffbereit haben möchte.

Im Schlafzimmer gibt es zwei Hängeschränke an der Rückwand, während die Seitenwände kahl bleiben. Wer das Fahrzeug zu viert nutzt, könnte hier zusätzliche Schränke vermissen, doch die großen Schränke unter den Betten bieten ausreichend Platz für Kleidung und Wäsche. Die Kombination aus verschiedenen Staumöglichkeiten macht den TE 740 zu einem praktischen Begleiter für längere Reisen.

Für sperriges Gepäck steht die Heckgarage bereit, die mit rund 3.000 Liter Volumen beeindruckt und genug Platz für Fahrräder, Campingmöbel oder andere große Gegenstände bietet. Besonders praktisch sind die zwei zusätzlichen Fächer für Zubehör wie Kabeltrommel oder Keile, die eine sichere Unterbringung ermöglichen. Zurrschienen über die gesamte Fahrzeugbreite sorgen für eine sichere Ladungssicherung, und zwei Zugänge von beiden Seiten erleichtern das Be- und Entladen.

Ein kleiner Nachteil ist der Garagenboden aus Siebdruckplatte ohne Dämmung – im Winter kann hier Feuchtigkeit festfrieren, was das Handling erschwert. Wer viel im Winter unterwegs ist, sollte dies bei der Beladung berücksichtigen und gegebenenfalls eine isolierende Unterlage verwenden.

Technik: Moderner Aufbau mit kleinen Mankos Die Wohnkabine des TE 740 ist rundum in GfK gehüllt, auch der Unterboden ist verkleidet. Der Sandwichaufbau besteht aus EPS-Schaumdämmung, Holzverstärkungen und einer folierten Sperrholz-Innenwand, was für eine gute Isolierung sorgt und das Fahrzeug sowohl im Sommer als auch im Winter angenehm temperiert hält. Eingesetzt sind wertige Rahmenfenster mit Alurahmen, die nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch für eine gute Belüftung sorgen. Die Aufbautür ist mit einem Fenster ausgestattet, das zusätzlichen Lichteinfall ermöglicht. Das optionale Dachfenster in der T-Haube sorgt für eine freundliche Atmosphäre, die das Raumgefühl noch weiter verbessert.

Ingolf Pompe Ladegeräte in der Fahrersitzkonsole mit starkem 40-A-Booster.



Bei der Bordtechnik setzt Ahorn Camp auf bewährte Komponenten, die für Zuverlässigkeit und Komfort sorgen. Eine Truma-Combi-Gasheizung mit 4.000 Watt Leistung und zehn Ausströmern sorgt für wohlige Wärme und verteilt die warme Luft gleichmäßig im gesamten Fahrzeug. Eine 95-Ah-Blei-AGM-Batterie versorgt die Bordelektrik und wird durch ein 22-A-Ladegerät und einen 40-A-Booster effizient geladen. Steckdosen für 12 Volt, 230 Volt sowie USB-A und USB-C bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten für elektronische Geräte.

Der Frischwassertank fasst 110 Liter, davon 20 Liter Reserve, und der Abwassertank 80 Liter, was für längere Reisen ohne häufiges Nachfüllen ausreicht. Die Heizung ist praktisch in der Sitzgruppe installiert, was für eine schnelle Wärmeverteilung sorgt und die Geräusche in den Schlafbereichen reduziert. Der Gaskasten ist gut durchdacht: Die Flaschen stehen nebeneinander und lassen sich unabhängig voneinander tauschen, was die Handhabung erleichtert. Besonders komfortabel ist die breite Klappe ohne störende Ladekante, an der die schweren Flaschen nicht hängenbleiben. Dies macht den Flaschenwechsel zu einer einfachen Angelegenheit.

Das Kontrollbord zur Überwachung der Füllstände ist noch eher konventionell gestaltet und bietet die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Doch Ahorn Camp plant für die Zukunft ein modernes, digitales System, das die Bedienung weiter vereinfachen und zusätzliche Funktionen bieten soll. Dies würde den TE 740 noch weiter aufwerten und ihn technisch auf den neuesten Stand bringen.

Fahren: Der Renault Master als Basis überzeugt Lange Strecken meistert der Ahorn Camp TE 740 mit Bravour. Herzstück ist die neue Renault Master-Basis mit 170 PS und Neungang-Automatik, der mühelos beschleunigt und dabei stets souverän bleibt. Gangwechsel erfolgen geschmeidig, ohne ruckeln oder verzögern – perfekt für entspanntes Reisen. Besonders auf holprigen Straßen zeigt sich die fein abgestimmte Federung, die Unebenheiten elegant schluckt und für ein stabiles Fahrgefühl sorgt. Sicherheit vermittelt die präzise Straßenlage selbst bei höheren Geschwindigkeiten. Die direkte Lenkung reagiert sofort auf kleinste Bewegungen und ermöglicht präzises Rangieren, sei es in engen Innenstädten oder auf vollen Campingplätzen. Alle wichtigen Informationen präsentiert das übersichtliche Armaturenbrett auf einen Blick, während sich die Sitze optimal an verschiedene Körpergrößen anpassen lassen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die hervorragende Geräuschdämmung. Sowohl das Basisfahrzeug als auch der Aufbau halten störende Fahrgeräusche effektiv fern. Das Ergebnis: ein ruhiges, konzentriertes Fahrerlebnis, das auch nach stundenlanger Fahrt nicht ermüdet. Wer Wert auf Fahrkomfort legt, wird den TE 740 schnell zu schätzen wissen – er verwandelt jede Reise in ein Vergnügen.

Preise & Gewicht Der Grundpreis des Ahorn Camp TE 740 liegt bei 64.600 Euro, während der Testwagen mit Extras auf 79.260 Euro kam. Neben den üblichen Nebenkosten für TÜV, Zulassung und Überführung (ca. 2.450 Euro) bietet Ahorn Camp verschiedene Pakete an, die eine individuelle Ausstattung ermöglichen und das Fahrzeug an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Das Chassis-Paket für 1.900 Euro umfasst eine Reihe von Features, die das Fahren angenehmer und sicherer machen. Dazu gehören eine Fahrerhausklimaanlage, LED-Scheinwerfer, ein Tempomat und Allwetterreifen, die für Sicherheit bei jedem Wetter sorgen.

Das Comfort-Paket für 1.490 Euro enthält praktische Extras, die den Komfort im Wohnbereich erhöhen. Ein Ladebooster sorgt für eine effiziente Ladung der Bordbatterie während der Fahrt, und 230-V-Steckdosen ermöglichen den Betrieb elektrischer Geräte. Außenlicht und eine Fliegengittertür sorgen für mehr Komfort beim Ein- und Aussteigen, und ein Duschrost macht die Nutzung der Dusche angenehmer. Für Wintercamper lohnt sich das Winter-Paket für 1.190 Euro, das eine Truma Combi 6E-Heizung und einen beheizten Abwassertank umfasst. Gegen zusätzlichen Aufpreis gibt es diesen auch isoliert.

Da der TE 740 mit rund 3.230 kg Leergewicht nicht zu den Leichtgewichten zählt, empfiehlt sich für Vielfahrer die Auflastung auf 4,0 Tonnen (690 Euro), um die Zuladung zu erhöhen und mehr Spielraum für Gepäck und Extras zu haben.

Fahrzeugdetails

Ahorn Camp Grundriss des Ahorn Camp TE 740.

Abmessungen (L x B x H): 7.480 x 2.320 x 2.850 mm

7.480 x 2.320 x 2.850 mm Gurt-/Schlafplätze: 4/4-5

4/4-5 Zul. Gesamtgewicht: ab 3.500 kg

ab 3.500 kg Länge: 7,48 m

7,48 m Preis: ab 64.600 Euro

ab 64.600 Euro Basisfahrzeug: Renault Master, Flachrahmen, Vorderradantrieb, 125 kW/170 PS bei 3.500/min (Serie: 130 PS), Drehmo. 380 Nm bei 1.500/min, Neungang Automatikgetriebe, Radstand 4.215 mm, Reifengröße 215/75 R 16 C.

Renault Master, Flachrahmen, Vorderradantrieb, 125 kW/170 PS bei 3.500/min (Serie: 130 PS), Drehmo. 380 Nm bei 1.500/min, Neungang Automatikgetriebe, Radstand 4.215 mm, Reifengröße 215/75 R 16 C. Aufbau: Sandwich-Bauweise, Wände/Dach/Boden GfK (Garagenboden Holz), innen foliertes Sperrholz, Isoliermaterial EPS, Stärke Wand/Dach/Boden 34/34/42 mm, kein Doppelboden, 5 Kunststoff-Isolierfenster mit Alurahmen, 4 Dachhauben, 1 Panorama-Dachfenster, Aufbautür mit Fenster 560 x 1.855 mm, Innenhöhe/-breite 1.880–2.100/2180 mm.

Sandwich-Bauweise, Wände/Dach/Boden GfK (Garagenboden Holz), innen foliertes Sperrholz, Isoliermaterial EPS, Stärke Wand/Dach/Boden 34/34/42 mm, kein Doppelboden, 5 Kunststoff-Isolierfenster mit Alurahmen, 4 Dachhauben, 1 Panorama-Dachfenster, Aufbautür mit Fenster 560 x 1.855 mm, Innenhöhe/-breite 1.880–2.100/2180 mm. Bordtechnik: Gas-Gebläseheiz. 4.000 W, 10 Ausströmer (3 x Sitzgruppe, Einstieg, Küche, Bad, Gang, 2 x Einzelbetten, Garage), Blei-AGM-Batt. 95 Ah, Ladegerät 22 A, Booster 40 A, Steckdosen 12 V/230 V/USB-A/-C/Antenne 2/5/4/6/1, Frisch-/Abwassert. 110 (20)/80 L, Tauchp., Gasfl. 2 x 11 kg.