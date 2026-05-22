Campingbus-Klassiker im Test: Sind knapp 100K für den Westfalia James Cook 600 D fair?

Seit fast 50 Jahren gibt es den James Cook als ausgebauten Kastenwagen. Und nicht nur einmal schien er in seiner bewegten Geschichte auf gefährlichem Kurs oder galt gar als verschollen. Doch die Legende lebt.

Der James Cook soll als Westfalia-Topmodell schon traditionell das technisch Machbare demonstrieren. Dabei verstieg sich der Erstling der aktuellen Generation, der James Cook 600 E, ein wenig in der reizvollen Idee eines Heck-Slideouts, der ein Doppellängsbett in der Sechs-Meter-Karosserie unterbringt. Die aufwendige, teure und schwere Konstruktion, die weiter angeboten wird, überzeugte bislang nicht so viele Käufer. Das neueste Modell, der 600 D, stellt deshalb eine kleine Kurskorrektur dar. Technisch etwas einfacher konstruiert, aber ...