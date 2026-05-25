Camping am Wörthersee: 8 Stell- und Campingplätze zum Erfrischen und Erholen

Wer für den Campingurlaub in den Süden, also nach Italien und auf den Balkan, oder Richtung Osten in die Slowakei und nach Ungarn fährt, ist gut beraten, auf der langen Strecke einige Stopps einzulegen. Ein perfekter Ort für eine solche Erholungspause ist der Wörthersee in Österreich.
Ganz im Süden des Landes, fast direkt an der Grenze zu Slowenien, liegt dieses Naturparadies in den Ausläufern der Alpen. An den vielen Strandbädern lässt es sich im klaren türkisblauen Bergwasser wunderbar von einer langen Fahrt erholen ‒ Bergpanorama inklusive. Und keine Angst vor Frostbeulen, der Wörthersee gilt als der wärmste See der Alpen. Genug erholt? Dann gibt es auch noch das schöne Klagenfurt zu erkunden, dessen Innenstadt mediterranen Charme versprüht und mit einem breiten kulinarischen und kulturellen Angebot lockt.
Der Wörthersee ist perfekt für einen Camping-Stopp
Wir haben einige Stell- und Campingplätze direkt am See oder ein paar Kilometer entfernt gesammelt. Dank der Autobahn A2, die am See entlang führt, sind die meisten Plätze sehr einfach zu erreichen. Perfekte Orte für einen kurzen und erholsamen Zwischenstopp auf Urlaubstouren Richtung Süden.
Aber Achtung: Wer einmal da ist, kann sich nur schwer vom Wörthersee trennen! Ein längerer Aufenthalt ist hier nicht ausgeschlossen.
Stell- und Campingplätze direkt am Wörthersee
Diese Plätze liegen direkt am Wasser.
Falkensteiner Camping Wörthersee
Dieser Campingplatz direkt bei Klagenfurt wurde kürzlich von der Firma "Falkensteiner Hotels & Residences" übernommen, mit dem Ziel, das Urlaubserlebnis noch weiter zu verbessern. Zur Eröffnung im Juni 2026 gibt es bereits ein neues Rezeptionshaus. Gastronomie, Shop und ein Kinderbereich folgen bis zur Hauptsaison.
Die Camperinnen und Camper auf den ca. 330 Stellplätzen haben außerdem vergünstigten Eintritt in die drei Strandbäder, die sich in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes befinden. Die schöne Klagenfurter Innenstadt ist zu Fuß in etwa 15 Minuten erreichbar. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe. Preise: ab 56 €
Wohnmobilstellplatz Rast-Parkplatz Pörtschach am Wörthersee
Einfacher Stellplatz für 15 Mobile im schönen Pörtschach am Wörthersee. Der Platz verfügt über keinerlei Einrichtungen, ist also nur autark nutzbar. Dafür ist der See nur etwa 200 m entfernt und die berühmte Strandpromenade in Pörtschach ist fußläufig erreichbar.
Der Platz ist ganzjährig 24/7 geöffnet und daher gut geeignet für Zwischenstopps auf längeren Reisen. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe.
Camping Village Wörthersee in Auen-Velden
Dieser Campingplatz liegt am Südufer des Wörthersees im kleinen Ort Auen, einige Kilometer entfernt von der nächsten Autobahn. Dank der Hanglage hat man einen wunderbaren Blick auf den See, welcher in etwa 5 Minuten zu Fuß erreichbar ist und über einen privaten Zugang nur für Camperinnen und Camper des Platzes verfügt.
Wohnmobilstellplatz Rast-Stellplatz Velden
Ein paar Kilometer weiter am Südufer entlang kommen wir zu einem weiteren Stellplatz direkt vor Velden am Wörthersee. Hier gibt es insgesamt 30 Plätze für Reisemobile, 24 davon mit Strom und 6 ohne. Zur Ausstattung gehören außerdem Wasser V+E, WC-Entsorgung, WLAN und Mülltonnen. Ein WC und der Wörthersee können laut Betreibern in etwa 500 m erreicht werden. Der Platz ist ganzjährig, 24/7 geöffnet.
Wohnmobilstellplatz Apos Golf & Park
Golf-Fans aufgepasst: Dieser Stellplatz in Velden befindet sich direkt an einer waschechten Golf-Academy. Wer hier übernachtet, bekommt einen Leihschläger und 24 Bälle zur Nutzung auf dem Übungsgelände gratis dazu. Es gibt außerdem Duschen, WCs, Wasserversorgung und Entsorgung. Der Wörthersee ist nur einen Katzensprung entfernt und die Innenstadt von Velden zu Fuß in etwa 5 Minuten. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe.
Stell- und Campingplätze mit 5-10 km Entfernung zum See
Diese Plätze sind nur wenige Kilometer vom See entfernt.
Campingplatz Dammwirt
Unweit des Wörthersees liegen die kleinen, idyllischen Moosburger Teiche. Die Gaststätte zum Dammwirt und der dazugehörige Campingplatz liegen hier inmitten der Natur, mit eigenen Badestränden und Angelmöglichkeiten. Der Platz verfügt über Strom, sanitäre Einrichtungen sowie V+E.
Camping Reichmann
Ein weiteres Kleinod für Naturliebhaberinnen und -liebhaber findet sich am Rauschelesee bei Keutschach. Der Platz liegt direkt am Seeufer und verfügt über schöne Liegewiesen und Seezugang. Das platzeigene Restaurant serviert Frühstück, Eis und lokale Spezialitäten.
Wohnmobilstellplatz am Gasthof Roseggerhof
Dieser Stellplatz befindet sich auf einer Wiese direkt vor einem Gasthof in Rosegg. Vom Platz aus hat man einen schönen Blick über die umliegenden Felder und Hügel. Im Gasthaus gibt es Kärntner Spezialitäten sowie WCs und Duschen für Camperinnen und Camper. Strom, Wasser und Entsorgung sind ebenfalls verfügbar. Der Platz hat von April bis Oktober geöffnet und kann zwischen 8 und 22 Uhr angefahren werden. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe.