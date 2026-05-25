Camping am Wörthersee: 8 Stell- und Campingplätze zum Erfrischen und Erholen

Wer für den Campingurlaub in den Süden, also nach Italien und auf den Balkan, oder Richtung Osten in die Slowakei und nach Ungarn fährt, ist gut beraten, auf der langen Strecke einige Stopps einzulegen. Ein perfekter Ort für eine solche Erholungspause ist der Wörthersee in Österreich.

Ganz im Süden des Landes, fast direkt an der Grenze zu Slowenien, liegt dieses Naturparadies in den Ausläufern der Alpen. An den vielen Strandbädern lässt es sich im klaren türkisblauen Bergwasser wunderbar von einer langen Fahrt erholen ‒ Bergpanorama inklusive. Und keine Angst vor Frostbeulen, der Wörthersee gilt als der wärmste See der Alpen. Genug erholt? Dann gibt es auch noch das schöne Klagenfurt zu erkunden, dessen Innenstadt mediterranen Charme versprüht und mit einem breiten kulinarischen und kulturellen Angebot lockt.

Der Wörthersee ist perfekt für einen Camping-Stopp Wir haben einige Stell- und Campingplätze direkt am See oder ein paar Kilometer entfernt gesammelt. Dank der Autobahn A2, die am See entlang führt, sind die meisten Plätze sehr einfach zu erreichen. Perfekte Orte für einen kurzen und erholsamen Zwischenstopp auf Urlaubstouren Richtung Süden.

Aber Achtung: Wer einmal da ist, kann sich nur schwer vom Wörthersee trennen! Ein längerer Aufenthalt ist hier nicht ausgeschlossen.

Stell- und Campingplätze direkt am Wörthersee Diese Plätze liegen direkt am Wasser.

Falkensteiner Camping Wörthersee

Mag. Gert Steinthaler Bergpanorama und türkisblaues Wasser. Was will man mehr?

Dieser Campingplatz direkt bei Klagenfurt wurde kürzlich von der Firma "Falkensteiner Hotels & Residences" übernommen, mit dem Ziel, das Urlaubserlebnis noch weiter zu verbessern. Zur Eröffnung im Juni 2026 gibt es bereits ein neues Rezeptionshaus. Gastronomie, Shop und ein Kinderbereich folgen bis zur Hauptsaison.

Die Camperinnen und Camper auf den ca. 330 Stellplätzen haben außerdem vergünstigten Eintritt in die drei Strandbäder, die sich in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes befinden. Die schöne Klagenfurter Innenstadt ist zu Fuß in etwa 15 Minuten erreichbar. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe. Preise: ab 56 €

Wohnmobilstellplatz Rast-Parkplatz Pörtschach am Wörthersee

9210 Pörtschach am Wörthersee(AT) Rast-Parkplatz Pörtschach am Wörthersee 8 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einfacher Stellplatz für 15 Mobile im schönen Pörtschach am Wörthersee. Der Platz verfügt über keinerlei Einrichtungen, ist also nur autark nutzbar. Dafür ist der See nur etwa 200 m entfernt und die berühmte Strandpromenade in Pörtschach ist fußläufig erreichbar.

Der Platz ist ganzjährig 24/7 geöffnet und daher gut geeignet für Zwischenstopps auf längeren Reisen. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe.

Camping Village Wörthersee in Auen-Velden

9220 Auen-Velden(AT) Camping Village Wörthersee 20 Bewertungen 61,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser Campingplatz liegt am Südufer des Wörthersees im kleinen Ort Auen, einige Kilometer entfernt von der nächsten Autobahn. Dank der Hanglage hat man einen wunderbaren Blick auf den See, welcher in etwa 5 Minuten zu Fuß erreichbar ist und über einen privaten Zugang nur für Camperinnen und Camper des Platzes verfügt.

Joachim Negwer, Bachmannpreis/Richter Opulenter Auftritt: Wie beim Veldener Schloss sind Türmchen und Erker mit Barockfassaden und Jugendstil-Verzierungen typisch für die einzigartige „Wörthersee-Architektur“.



Wohnmobilstellplatz Rast-Stellplatz Velden

9220 Velden am Wörthersee(AT) Rast-Stellplatz Velden 50 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein paar Kilometer weiter am Südufer entlang kommen wir zu einem weiteren Stellplatz direkt vor Velden am Wörthersee. Hier gibt es insgesamt 30 Plätze für Reisemobile, 24 davon mit Strom und 6 ohne. Zur Ausstattung gehören außerdem Wasser V+E, WC-Entsorgung, WLAN und Mülltonnen. Ein WC und der Wörthersee können laut Betreibern in etwa 500 m erreicht werden. Der Platz ist ganzjährig, 24/7 geöffnet.

Wohnmobilstellplatz Apos Golf & Park

9220 Velden am Wörthersee(AT) Apos Golf & Park 9 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Golf-Fans aufgepasst: Dieser Stellplatz in Velden befindet sich direkt an einer waschechten Golf-Academy. Wer hier übernachtet, bekommt einen Leihschläger und 24 Bälle zur Nutzung auf dem Übungsgelände gratis dazu. Es gibt außerdem Duschen, WCs, Wasserversorgung und Entsorgung. Der Wörthersee ist nur einen Katzensprung entfernt und die Innenstadt von Velden zu Fuß in etwa 5 Minuten. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe.

Stell- und Campingplätze mit 5-10 km Entfernung zum See Diese Plätze sind nur wenige Kilometer vom See entfernt.

Campingplatz Dammwirt

9062 Moosburg(AT) Dammwirt 1 Bewertung Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Unweit des Wörthersees liegen die kleinen, idyllischen Moosburger Teiche. Die Gaststätte zum Dammwirt und der dazugehörige Campingplatz liegen hier inmitten der Natur, mit eigenen Badestränden und Angelmöglichkeiten. Der Platz verfügt über Strom, sanitäre Einrichtungen sowie V+E.

Thomas Cernak Die hübsche Klagenfurter Innenstadt hat ein reiches kulturelles Angebot.



Camping Reichmann

9074 Keutschach(AT) Camping Reichmann 5 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein weiteres Kleinod für Naturliebhaberinnen und -liebhaber findet sich am Rauschelesee bei Keutschach. Der Platz liegt direkt am Seeufer und verfügt über schöne Liegewiesen und Seezugang. Das platzeigene Restaurant serviert Frühstück, Eis und lokale Spezialitäten.

Wohnmobilstellplatz am Gasthof Roseggerhof

9232 Rosegg(AT) Stellplatz am Gasthof Roseggerhof 69 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser Stellplatz befindet sich auf einer Wiese direkt vor einem Gasthof in Rosegg. Vom Platz aus hat man einen schönen Blick über die umliegenden Felder und Hügel. Im Gasthaus gibt es Kärntner Spezialitäten sowie WCs und Duschen für Camperinnen und Camper. Strom, Wasser und Entsorgung sind ebenfalls verfügbar. Der Platz hat von April bis Oktober geöffnet und kann zwischen 8 und 22 Uhr angefahren werden. Autobahn-Abfahrt der A2 in direkter Nähe.