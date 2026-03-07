Geheimtipp in Stralsund: Dieser Stellplatz macht Wohnmobilisten glücklich!

Wo der herbe Charme des Nordens auf Geschichte trifft, wo freche Möwen Backfisch stibitzen und ein Blick in die 750 Jahre alte Nikolai-Kirche andächtig werden lässt: Tradition und Gegenwart vermischen sich in Stralsund auf natürliche Weise. Der Handel war neben den Werften über Jahrhunderte ein festes Standbein – auch die Kaufhausketten Kaufhof und Wertheim haben hier ihre Ursprünge. Museen und Ausstellungen unterstreichen zudem den wissenschaftlichen und kulturellen Anspruch.