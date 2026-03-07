Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

Geheimtipp in Stralsund: Dieser Stellplatz macht Wohnmobilisten glücklich!

Wohnmobilstellplatz am Boddenweg
Komfortabler Stellplatz an der Ostseeküste

Stralsund bietet eine sehenswerte Altstadt, Museen und Fischbrötchen. Der Wohnmobilstellplatz am Boddenweg ist der perfekte Ausgangspunkt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.03.2026
Schiff, Stellplatz, Camping, Stralsund, Ostsee
Foto: Marc Roger Reichel

Wo der herbe Charme des Nordens auf Geschichte trifft, wo freche Möwen Backfisch stibitzen und ein Blick in die 750 Jahre alte Nikolai-Kirche andächtig werden lässt: Tradition und Gegenwart vermischen sich in Stralsund auf natürliche Weise. Der Handel war neben den Werften über Jahrhunderte ein festes Standbein – auch die Kaufhausketten Kaufhof und Wertheim haben hier ihre Ursprünge. Museen und Ausstellungen unterstreichen zudem den wissenschaftlichen und kulturellen Anspruch.

Bei Campern hat sich der Charme der Stadt längst herumgesprochen – mehrere Wohnmobilstellplätze buhlen im erweiterten Stadtgebiet um die Gunst der Reisemobilisten. Für den Stellplatz Stralsund am Boddenweg spricht, dass er seine Gäste mit Charme und guter Infrastruktur ...