Sanitärzusätze: Diese Mittel brauchen Sie fürs Camping-Klo

Gerüche, Hygiene, Zersetzung – wer mit dem Camper unterwegs ist, kommt am Thema Sanitärzusatz nicht vorbei. Für die Campingtoilette gibt es eine Vielzahl an Produkten, die unangenehme Gerüche binden, die Zersetzung der Inhalte im Fäkalientank fördern und die Entleerung deutlich erleichtern. Doch nicht jeder Toiletten-Zusatz hält, was er verspricht – und manche enthalten sogar bedenkliche Chemikalien.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns ganz auf Sanitärzusätze für mobile Toiletten – also auf Mittel, die direkt in die Kassette bzw. den Fäkalientank gegeben werden. Reiniger für das Wassersystem oder Pflegemittel für Dichtungen und Co behandeln wir in diesen Artikeln:

Warum ein Sanitärzusatz sinnvoll ist Ein guter Sanitärzusatz fürs Camping-Klo sorgt nicht nur für frische Luft im Fahrzeug, sondern beschleunigt auch die Zersetzung von Fäkalien und Toilettenpapier. Das erleichtert die Entleerung des Tanks und verhindert Ablagerungen oder Verstopfungen. Zudem wirken viele Zusätze desinfizierend – wichtig gerade bei warmem Wetter.

Chemisch oder biologisch? Klassische Sanitärzusätze basieren oft auf chemischen Wirkstoffen, die unter die CLP-Verordnung fallen und entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Umweltfreundlichere Alternativen setzen auf mikrobiologische Prozesse. Welche Variante für Sie die richtige ist, hängt von den eigenen Ansprüchen, dem Campingverhalten und auch von den örtlichen Entsorgungsbedingungen ab.

Sanitärzusätze im Überblick: Varianten, Wirkung und Unterschiede

Ingolf Pompe, Hersteller Dürfen nicht fehlen an Bord: Sanitärzusätze für die Toiletten-Kassette

Die Auswahl an Sanitärzusätzen fürs Camping-Klo ist groß – und die Entscheidung nicht immer einfach. Grundsätzlich erfüllen die Mittel drei Hauptfunktionen: Sie verhindern unangenehme Gerüche, fördern die Verflüssigung des Inhalts in der Kassette und reduzieren Ablagerungen im Fäkalientank. Das erleichtert die Entsorgung und hält die Campingtoilette hygienisch. Empfehlenswert ist zudem spezielles Campingtoilettenpapier, das sich schneller auflöst als herkömmliches Haushalts-Papier.

Blau, grün oder bio? Die wichtigsten Varianten im Vergleich

Die meisten Hersteller bieten ihre Toiletten-Zusätze in verschiedenen Varianten an, die sich beispielsweise im Duft oder der Intensität unterscheiden. Entscheidend ist letztlich, was auf dem Etikett steht. Besonders biologische oder mikrobiologische Sanitärzusätze steigen in der Wahrnehmung von Camperinnen und Campern. Beliebte biologische Sanitärzusätze sind etwa:

Solbio: 100 % pflanzlich, ohne Farbstoffe, für Fäkalien-, Spül- und Abwassertank geeignet (bereits von promobil getestet und für gut befunden).

awiwa WC mobil und Ensan Blue+: wirken auf Basis von Mikroorganismen, zersetzen Gerüche und Feststoffe auf natürlichem Weg.

Fritz Berger Eco Clean: wirkt auf Basis von Mikroorganismen, in jeder Firtz-Berger-Filiale erhältlich. Klassische Produkte für Camperinnen und Camper, die auf Chemie setzen:

Fritz Berger Fresh Blue: verhindert Gasbildung und Gerüche, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Darreichungsformen: Flüssigkeit, Tabs oder Pulver?

Sanitärzusätze für Campingtoiletten gibt es in verschiedenen Formen:

Flüssig (z. B. Thetford, Dometic, Fritz Berger): klassisch, auch als Konzentrat erhältlich. Wichtig: direkt in den Fäkaltank füllen – nicht durch die Toilette, um Dichtungen zu schonen.

(z. B. Thetford, Dometic, Fritz Berger): klassisch, auch als Konzentrat erhältlich. Wichtig: direkt in den Fäkaltank füllen – nicht durch die Toilette, um Dichtungen zu schonen. Tabs / Sachets (z. B. Dometic, Thetford, Fritz Berger): vorportioniert, in wasserlöslicher Folie, besonders praktisch.

(z. B. Dometic, Thetford, Fritz Berger): vorportioniert, in wasserlöslicher Folie, besonders praktisch. Pulver / Kristalle (z. B. Dr. Keddo): meist mit Frischeduft wie Zitrone.

(z. B. Dr. Keddo): meist mit Frischeduft wie Zitrone. Tabletten (z. B. Yachticon): einfache Handhabung, gute Dosierkontrolle. Die Dosierung ist entscheidend für die Wirksamkeit – egal ob flüssig oder fest. Vorportionierte Produkte (Tabletten und Tabs) kosten meist etwas mehr, punkten aber mit einfacher Anwendung. Wer Verpackung und Gewicht sparen will, entscheidet sich tendenziell für Pulver und Kristalle.

Zusätze für Spülwassertank und Toilettenschüssel

Ingolf Pompe, Hersteller So bleibt alles sauber und durftig: Bei Spülwasser-Zusatz und Toiletten-Reinigern sollte man darauf achten, dass sie den Kunststoff der mobilen WCs nicht angreifen.

Neben dem klassischen Sanitärzusatz für die Kassette gibt es auch spezielle Mittel für den Spülwassertank, die Frische, Reinigungswirkung und Kalkschutz versprechen. Sie verbessern die Spülleistung, sorgen für angenehmen Duft im Bad und schützen zugleich das System vor Ablagerungen.

Einige beliebte Produkte:

Thetford Aqua Rinse Plus : Bildet laut Hersteller eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel, beugt Bakterienanhaftung vor und ist für Kläranlagen geeignet.

: Bildet laut Hersteller eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel, beugt Bakterienanhaftung vor und ist für Kläranlagen geeignet. Awiwa Flush : Auf Mikroorganismenbasis – verhindert Algenbildung, ist gummidichtungsverträglich und biologisch abbaubar.

: Auf Mikroorganismenbasis – verhindert Algenbildung, ist gummidichtungsverträglich und biologisch abbaubar. Ensan Rinse+: Entfernt organische Beläge und schützt vor Kalkrändern. Falls kein separater Spülwassertank vorhanden ist – etwa bei Toiletten, die über den Frischwassertank gespült werden – gibt es praktische Alternativen:

Thetford Aqua Rinse Spray : Direkt auf die Toilettenschüssel sprühen, verbessert die Spülwirkung, reduziert Wasserverbrauch, schützt Dichtungen und verbreitet Lavendelduft.

: Direkt auf die Toilettenschüssel sprühen, verbessert die Spülwirkung, reduziert Wasserverbrauch, schützt Dichtungen und verbreitet Lavendelduft. Multisan Spülwasserzusatz Flush: Für Schüssel und Schieberführung geeignet, löst Urinstein und Kalk durch organische Säuren – auch für chemiefreie Toiletten.

Awiwa Flush Spray: pflanzenbasierte Alternative, die Rückstände reduziert und Wasser spart. Als Sprühflasche für direkte Anwendung ohne Spülkasten. Wer pragmatisch ist, kauft gleich alles im Set: Sanitärflüssigkeit, Spülwasserzusatz und das spezielle lösliche Toilettenpapier für den Einsatz im Camper.

Für unterwegs praktisch: Mini-Sprays wie dem Sani Clean von Yachticon (60 ml) sind ideal für Camper mit schmalen Staufächern im Bad. Wer Wert auf Bio-Produkte legt, findet mit dem Toilettenschüssel-Spray von awiwa eine pflanzenbasierte Alternative, die Rückstände reduziert und Wasser spart.