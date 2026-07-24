Dometic Mini ADB: Superflache Luftverteilereinheit für FreshJet FJZ Dachklimaanlagen

Dometic hat eine superkompakte Luftverteilereinheit für seine elektronischen FreshJet Dachklimaanlagen entwickelt. 37 % kompakter, 27 % leichter und nochmal 8 mm flacher als die Standardausführung, ist die neue Mini ADB die kleinste ihrer Art, die derzeit am Markt verfügbar ist. Eine interessante Alternative für Kastenwagen, Campingbus & Co.

Wer sich eine FreshJet FJZ von Dometic aufs Camperdach setzen will, hat beim Einkauf jetzt zweimal die Wahl.

Erstens, bei der Dacheinheit. Die FreshJet FJZ Dachklimaanlagen sind in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich und bieten für unterschiedliche Fahrzeuggrößen und Anforderungen die passende Lösung. Während die FJZ4-Modelle mit starker Kühlleistung überzeugen, setzen die FJZ7-Modelle auf moderne Inverter-Kompressortechnologie für besonders effizienten, leisen und bedarfsgerechten Betrieb. Alle Geräte sind in Weiß oder Schwarz erhältlich – passend zur Fahrzeugfarbe.

Zweitens, bei der innen am Fahrzeughimmel zu montierenden Luftverteilerbox (englisch: Air Distribution Box, kurz: ADB). Seit der Markteinführung der Mini ADB stehen nun zwei Modelle zur Auswahl: die für die digitalen Dometic Klimaanlagen ausgelegte FJZ ADBD im Standardmaß (579 x 518 x 48 mm) und die neue Miniaturausführung (484 x 476 x 40 mm). Das modulare Anlagenkonzept bietet Dometic Kund:innen einen großen Vorteil: Sie können Dacheinheit und Luftverteilerbox frei kombinieren und bekommen am Ende eine maßgeschneiderte Klima-Lösung für ihr Fahrzeug.

Platzsparende Alternative für kleinere Camper Bei der Auswahl des Luftverteilermoduls werden sich Kastenwagenbesitzer:innen wahrscheinlich für die neue Mini ADB entscheiden, die 37 % weniger Fläche und – vielleicht noch wichtiger – 8 mm weniger Raum in der Höhe beansprucht als das bereits schlank geschnittene Standardmodell FJZ ADBD. Die superflache Bauhöhe schafft mehr Kopffreiheit in der Kabine – ideal für kleinere Freizeitfahrzeuge oder für Kabinen mit abgehängter Decke.

Minimale Größe, maximaler Komfort Trotz ihrer minimalistischen Abmessungen macht die Dometic Mini ADB in puncto Leistung und Komfort keine Kompromisse. Vier Belüftungsklappen (jeweils zwei vorne und hinten) sorgen für einen kraftvollen und angenehm leisen Luftstrom in beide Richtungen. Bei Bedarf lassen sich die vorderen oder hinteren Belüftungsklappen komplett schließen, um den Luftstrom kraftvoll in eine Richtung zu lenken – ideal für den Einbau im Heck, wo die Luft gezielt nur nach vorn strömen soll. Lufttemperatur und Lüfterstufe sind direkt auf dem Touch-Bedienfeld der ADB einstellbar – oder per Smartphone über die Dometic Power App.

Ansonsten hat die Mini ADB alle Qualitätsmerkmale des größeren Schwestermodells: dimmbare Warmweiß-LEDs für eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung, CleanAir-Technologie zur Abwehr von Bakterien und Gerüchen, austauschbarer Staub- und Pollenfilter. Letzterer lässt sich bei der Mini ADB jetzt sogar noch einfacher wechseln.

Einfacher Umstieg von Maxi zu Mini Die Mini ADB ist mit allen elektronischen FreshJet Dachklimaanlagen von Dometic kompatibel. Sie passt zu den digitalen Modellen der neuen FJZ-Serie genauso wie zu denen der FJX-Vorgängerbaureihe. Wer eine Dometic Klimaanlage älterer Bauart besitzt, kann also ganz einfach von Maxi zu Mini umsteigen. Die kleinere Luftverteilereinheit passt (genauso wie die große) in den 400 mm x 400 mm Standard-Dachausschnitt. So geht der Einbau geschmeidig über die Bühne. Ein Adapterrahmen wird nicht benötigt.