Hyundai Tucson: Ein Zugfahrzeug zum top Preis-Leistungs-Verhältnis

Zugegeben, 1,6 Liter Hubraum und 136 PS wecken Zweifel, ob der koreanische Allrad-SUV dem Gespannbetrieb gewachsen ist. Um es kurz zu machen: Er ist es! Zum einen wirft der Startergenerator noch etwa 16 Zusatz-PS in den Ring, und zum anderen liefert der moderne Turbodiesel bis zu 320 Newtonmeter Drehmoment. Im Gespann darf man zwar keine überschäumenden Leistungsreserven erwarten, im Großen und Ganzen macht der mildhybridisierte Selbstzünder seine Sache aber gut. Unterstrichen wird dieser Eindruck auch vom harmonischen Zusammenspiel zwischen dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und dem Startergenerator. Das Fahrwerk agiert ausgewogen und sicher – wenn auch mit einer für einen SUV eher straffen Auslegung. Traktionsprobleme sind der für Caravaner ...