G steht für "getrennt" - Fendts neuer Einzelbetten-Wohnwagen Apero 465 GE (2027)

Die auffälligste Änderung im Apero-Programm: Der neue Apero Activ 465 GE ersetzt den bisherigen 465 TG. Das Kürzel "GE" steht für "Getrennte Betten und Einhängetisch". Der Caravan hat eine Aufbaulänge von 5,89 Metern und ist 2,32 Meter breit. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 1.600 Kilogramm.

Einzelbetten-Wohnwagen Apero Activ 465 GE Im Bug befindet sich eine geräumige Halbdinette mit Längsbänken und einem großen Panoramafenster. Darüber sorgen umlaufende Oberschränke für Stauraum, eine indirekte LED-Beleuchtung setzt den Bereich stimmungsvoll in Szene. Die offene Gestaltung der Dachstauschränke im Bereich der Sitzgruppe ist eine Besonderheit im 465 GE. Der Verzicht auf seitliche Oberschränke lässt den Grundriss im Bug geräumiger wirken.

Die Küche liegt mittig auf der Beifahrerseite und ist mit einem Dreiflammen-Gaskocher, Spüle mit Glasabdeckungen und dem serienmäßigen 98-Liter-Kompressorkühlschrank ausgestattet. Oberhalb der Arbeitsfläche bietet ein Küchenfenster Tageslicht und Belüftung. Gegenüber der Küche trennt ein großer Kleiderschrank mit Garderobenstangen und das Bad den Wohn- vom Schlafbereich.

Der Sanitärraum liegt zwischen Küche und Schlafbereich auf der rechten Seite. Er verfügt über eine Kassettentoilette, ein formschönes Waschbecken mit geschwungener Ablagefläche sowie offenen Ablagen und Oberschränken. Ein Fenster bringt Tageslicht ins Bad.

Im Heck finden sich die zwei Einzelbetten mit Federkernmatratzen. Ein Dachfenster sorgt für zusätzliches Licht und Frischluft im Schlafbereich.

Als Activ-Modell bringt der 465 GE serienmäßig die Truma Combi 4 Heizung mit digitalem Bedienteil CP plus, Umluftverteilung und integriertem 10-Liter-Warmwasserboiler mit.

Fendt Geräumiger Wohnraum dank neuem Oberschrank-Konzept.

Neues Möbeldekor und zwei Stoffvarianten Alle Apero-Wohnwagen erhalten 2027 das neue dreifarbige Möbeldekor "Olmo Amico". Auffällig: Die Schrankunterkanten sind nun silberfarben statt weiß gestaltet – der Holzanteil im Interieur wirkt dadurch präsenter. Dazu passend bietet Fendt zwei neue Stoffvarianten an: "Brixen" und "Parma".

Ausstattung und Technik im Überblick Die übrige Ausstattung bleibt weitgehend unverändert. Serienmäßig sind unter anderem an Bord:

Doppel-USB-C-Steckdosen im Wohn- und Schlafbereich

im Wohn- und Schlafbereich Dimmbare LED-Lesespots (12 V) in Sitzgruppe und Schlafraum

(12 V) in Sitzgruppe und Schlafraum Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten

in Einzel- und französischen Betten LED-Edge-Light-Rückleuchten mit "Glowing-Surface-Effekt"

mit "Glowing-Surface-Effekt" Kocher und Spüle mit Glasabdeckungen Die Heizungsausstattung unterscheidet sich je nach Linie: Vier Modelle sind mit der Truma-Gasheizung S 3004 bzw. S 5004 ausgestattet, die drei Activ-Modelle (390 FH, 465 GE, 560 SKM) erhalten die Combi-Heizung mit integrierter Warmwasserbereitung.

Preise der Fendt-Apero-Baureihe 2027 Mit dem Apero 2027 frischt Fendt seine Einsteiger-Baureihe behutsam, aber wirkungsvoll auf. Mit sieben Grundrissen richtet sich die Baureihe laut Fendt an Paare und Familien. Die Länge beginnt bei 6,03 Metern, die Stehhöhe liegt bei 1,98 Metern. Zwei Modelle mit Etagenbetten bieten Platz für bis zu fünf Personen. Neu sind im Bettbereich einiger der Modelle spannende Verkleidung mit Akustikpaneelen.

Die Apero-Baureihe mit sieben Grundrissen startet in der Saison 2027 bei 29.100 Euro. Für den neuen Fendt Apero Activ 465 GE mit Combi-Heizung und Kompressorkühlschrank verlangt Fendt mindestens 31.050 Euro.