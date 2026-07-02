Yelloh! Village Les Mouettes: 5-Sterne-Camping in der Bretagne

Der 5 Sterne Campingplatz Yelloh! Village Les Mouettes liegt an der Bucht von Morlaix, nur wenige Minuten vom charmanten Küstenort Carantec entfernt. Das 18 Hektar große, liebevoll angelegte Parkgelände wird kontinuierlich weiterentwickelt und zählt heute zu den schönsten Campingplätze Europas.

Mehrfache Auszeichnungen als ADAC Superplatz und Top Camping unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch der Anlage. Insgesamt stehen Camperinnen und Campern 440 Stellplätze und 353 komfortable Mietunterkünfte zur Verfügung. Die großzügigen Parzellen messen zwischen 100 und 150 Quadratmetern und sind durch Hecken, Blumenbeete und kleine Baumgruppen voneinander getrennt.

Zum umfangreichen Service gehören Wasser-, Strom- und Abwasseranschlüsse an den Stellplätzen ebenso wie kostenloses WLAN und ein beheiztes Privatbad für jede Parzelle – ein Komfort, den nur wenige Campingplätze bieten. Mehrere Restaurants, Bars und Snackangebote sowie ein Minimarkt mit täglich frischem Brot sorgen für das leibliche Wohl. Ergänzt wird das Angebot durch einen Fahrradverleih, sodass sich die Umgebung aktiv erkunden lässt.

Wasserpark mit Südsee-Flair Das Herzstück des Campingplatzes ist das Badeparadies "Blue Caraibes". Die großzügige Poollandschaft umfasst eine türkisfarbene Lagune mit Sandstrand, einen großen Außenpool, einen tropischen Strömungsfluss sowie zahlreiche Wasserrutschen. Für Kinder gibt es einen liebevoll gestalteten Wasserspielbereich mit Piratenschiff, Wasserkanonen und Minirutschen. Der auf 29 Grad beheizte Balneobereich bietet wetterunabhängigen Badespaß und lädt zum Entspannen ein.

Seit Anfang des Jahres ergänzt zudem ein exklusiver Wellnessbereich für Erwachsene das Angebot. Ein Sensorik-Pool, Hydromassage-Liegen, Massagedüsen, Sprudelbahnen und eine Außensauna schaffen einen ruhigen Rückzugsort für alle, die Erholung suchen.

Die Bretagne aktiv entdecken Dank seiner Lage direkt an der Küste ist der Campingplatz ein idealer Ausgangspunkt, um die landschaftlichen Highlights des Finistère zu erkunden. Der berühmte Küstenwanderweg GR34 führt unmittelbar durch die Region und eröffnet immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die Bucht von Morlaix. Von Carantec aus starten außerdem Bootsausflüge zum geschichtsträchtigen Château du Taureau oder zur autofreien Île de Batz. Auch die berühmte rosa Granitküste sowie die Küstenorte Roscoff, Morlaix und Saint-Pol-de-Léon sind gut erreichbar. Sportlich Aktive finden darüber hinaus ideale Bedingungen zum Segeln, Kitesurfen, Tauchen, Golfen oder Reiten.

29660 Carantec(FR) Yelloh! Village - Les Mouettes 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt