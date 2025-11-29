Wintercamping in Tirol & Co: Camping für Schneehasen

Zwei hochalpine Skigebiete mit Gletscheranschluss: Das urbane Sölden bietet 146 Pistenkilometer auf bis zu 3.340 Metern und ein sportliches Ambiente. Die Verbindung zweier Gletscher über einen Verbindungstunnel ist spektakulär. Wer es stiller mag, wählt Obergurgl-Hochgurgl – das extrem schneesichere Skigebiet mit 112 Pistenkilometern liegt weiter oben im Ötztal.

Sölden & Gurgl im Ötztal/Tirol Abfahrt durch den 200 Meter langen Skitunnel oder mit der Gletscherskischaukel pendeln: Die Verbindung zwischen Rettenbach- und Tiefenbachgletscher im Skigebiet Sölden ist so spektakulär wie einzigartig in den Alpen. Wintersport ist dort wegen der Lage auf teilweise über 3000 Metern von Oktober bis Anfang Mai möglich. Das Tiroler Ötztal gilt auch sonst als Skidestination der Superlative: Gleich sechs Skigebiete lassen sich dort mit dem Superskipass Ötztal entdecken – oft mit Blick auf die umliegenden Dreitausender.

Wer Ruhe schätzt, orientiert sich statt nach Sölden eher in Richtung Obergurgl-Hochgurgl, das Skigebiet im hinteren Ötztal. Oder entdeckt die beschaulichen Seiten des Winters rund um das Bergsteigerdorf Vent. Im Ötztal gibt’s nämlich nicht nur Abfahrtspisten, sondern zudem knapp 200 Kilometer gespurte Loipen und 250 Kilometer Winterwanderwege. Die beiden komfortablen Wintercampingplätze liegen zentral mitten im Ötztal – in Längenfeld und in Sölden.

Ötztal Tourismus Ab durch den lichten Winterwald – idyllische Loipe im Ötztal.



Gletscher, Vielfalt und jede Menge Schnee Das längste Seitental Tirols beeindruckt mit grandioser Natur, Schneesicherheit und Abwechslung. Und es hat eine perfekte Infrastruktur mit vielen Skihütten, Spezialitäten-Restaurants. Wer seinen Körper entspannen möchte, der besucht die Tirol Therme Aqua Dome mit ihrer futuristischen Architektur. Für Horizont-Erweiterung sorgen im Skigebiet Sölden drei Aussichtsplattformen, die sogenannten BIG 3: der Panorama-Felssteg Tiefenbachkogl (3250 m), die Plattform Gaislachkogl (3058 m) und die Naturplattform Schwarze Schneid (3340 m).

Alle drei können bei einer 50 Kilometer langen Rallye mit Ski oder Snowboard besucht werden. Beschaulicher geht’s bei einer Schneeschuhtour durch den Zirbenwald bei Obergurgl zu. Denn auch das findet man im Ötztal: Naturgenuss fernab von Skischaukeln.

Camping Ötztal, Längenfeld (A)

6444 Längenfeld(AT) Camping Ötztal 10 Bewertungen 47,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Komfortabler Platz am nördlichen Ortseingang. Parzellierte Stellplätze, Trockenraum, Wellnessbereich. Restaurant und Einkauf in der Nähe. 1,5 ha, 110 Stellplätze. Geöffnet Anfang Mai bis Mitte Oktober und Anfang Dezember bis Ende April.

Camping Sölden, Sölden (A)

6450 Sölden(AT) Camping Sölden 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

Terrassenförmiger Platz am südlichen Ortsrand, rund 200 m von der Gaislachkoglbahn entfernt. Stellplätze mit Strom, teils mit Wasser- und Abwasseranschluss. Beheizter Skiraum und kleiner Wellnessbereich. Supermarkt und Gastronomie in der Nähe. 1,3 ha, 94 Stellplätze. Geöffnet 6. Juni bis 6. Oktober und 24. Oktober bis 27. April.

Ramsau am Dachstein/Steiermark Es fühlt sich so an, als ob man über den Felsen schwebt. Denn die Dachstein Hängebrücke oben am Gletscher schwingt leicht mit, wenn man auf ihr in Richtung "Treppe ins Nichts" wandert. Später schaut man im Eispalast dann noch ins mit Licht inszenierte Innere dieser eisigen Welt. Was für ein aufregender Ausflug in der ansonsten eher beschaulichen Dachstein-Region, die für ihre erstklassigen Langlauf-Möglichkeiten bekannt ist.

220 oft sonnige Loipenkilometer auf einem riesigen Plateau – wer die sanfte, gesunde und nachhaltige Alternative zum Alpinski bevorzugt, der ist am Dachstein genau richtig. Gleich vier Plätze fürs Wintercamping stehen zur Auswahl, oft mit direktem Einstieg in Loipen und Wanderwege.

Eine Loipenrunde, aber ganz oben Rodeln, romantische Pferdekutschfahrten, Wandern und natürlich Langlauf: Auch wenn die Region Schladming-Dachstein ideal für sanften Wintersport in wilder Natur ist – man kann dort natürlich auch Pistenspaß haben. Die 4-Berge-Schaukel ist mit 230 Pistenkilometern das größte Skigebiet der Steiermark. Mit vielen blauen Pisten eignen sich einige Hänge besonders für Familien mit Kindern. Besonderer Tipp für alle, die dort oben unterwegs sind: die Almkulinarik direkt an der Piste – eine Initiative von Haubenkoch Richard Rauch und 16 Hüttenköchinnen und -köchen in der Region.

Peter Maier Schöne Loipen gibt’s in Kals am Großglockner und beim Matreier Tauernhaus.



Die teilnehmenden Almen servieren jeweils besondere Gerichte zwischen Tradition und Haute Cuisine. Passt sehr gut zum feinen Naturgenuss hier: warm eingekuschelt in eine Decke eine abendliche Kutschfahrt erleben. Auf einer der speziellen Schneeschuhrouten die gedämpften Geräusche der winterlichen Natur genießen. Am Rittisberg und auf der Hochwurzen rodeln gehen. Und danach gemütlich einkehren.

Ramsau Beach Camping, Ramsau (A)

8972 Ramsau am Dachstein(AT) Ramsau Beach Camping 8 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Platz am Waldrand, an der Talstation Rittisberg. Wiesengelände mit Blick aufs Dachsteinmassiv. Aufenthaltsraum und Skiraum. Loipen und Wanderwege ab Platz. 1 ha, rund 50 Stellplätze. Geöffnet Mitte Mai bis Ende Oktober sowie Mitte Dezember bis Mitte März.

Camping Dachstein, Dachstein (A)

8972 Ramsau am Dachstein(AT) Camping Dachstein 2 Bewertungen 42,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ebenes Wiesengelände am Ortsrand, direkt am Dachsteinmassiv. Stellplätze mit Strom, Wasser und Abwasser. Modernes Sanitärgebäude, kleiner Laden, Spielplatz, Loipenanschluss. Skibus hält am Platz. 2 ha, 120 Stellplätze. Geöffnet Anfang Mai bis Ende Oktober sowie Dezember bis März.

Kals-Matrei am Großglockner/Osttirol Und immer wieder gibt’s hier die freie Sicht auf den Großglockner (3798 m) zum winterlichen Urlaubsglück dazu. Der höchste Berg Österreichs scheint majestätisch und stoisch über das Skigebiet zu wachen. Doch trotz der gigantischen Bergkulisse mit über 60 Dreitausendern ist das Großglockner Resort Kals-Matrei in Osttirol auch ein gutes Terrain für Familien und Anfänger.

Und natürlich für alle, die Wintersport inmitten einer großartigen Kulisse zu schätzen wissen. Großes Plus: Der Nationalpark Camping Kals ist nur 100 Meter von der Piste entfernt und hat moderne Sanitärgebäude mit Fußbodenheizung.

Skifreuden mit Großglockner-Blick Drei Skischulen mit Skikindergarten und weitläufige, sonnige Anfängerskigelände in Großdorf-Kals und an der Bergstation der Goldried Gondelbahn schaffen für (Wieder-)Einsteiger perfekte Lernbedingungen. Und auch Fortgeschrittene finden im Skigebiet ihre Herausforderungen: Die Varianten, die von der feinen Adlerlounge hinunter zur Mittelstation der Gondelbahn führen, sind vor allem bei Neuschnee ein echter Genuss. Von der Aussichtsplattform Adlerhorst direkt bei der Adlerlounge ist der Blick auf den Großglockner übrigens besonders eindrucksvoll.

TVB-Osttirol Im Großglockner Resort genießen Skifahrer den freien Blick auf mehr als 60 Dreitausender – und oft auch den Großglockner selbst.



Das Großglockner Resort mit den Dörfern Matrei und Kals liegt ja zudem direkt im Nationalpark Hohe Tauern. Klar, dass hier die intakte Natur rundherum eigentlich immer die Hauptrolle spielt. Sie entdeckt man am besten nicht nur von der Piste aus. Stimmungsvoll sind auch Schneeschuhtouren, Pferdekutschfahrten oder Langlauftouren. Zudem gibt es Routen für erfahrene Skitourengeher. Extratipp: Wer es zwischendurch aufregender braucht, fährt in den Eispark Osttirol, einen Eisklettergarten, der eine halbe Stunde Autofahrt entfernt liegt.

Nationalpark-Camping Kals, Kals (A)

9981 Kals am Großglockner(AT) Nationalpark-Camping Kals 5 Bewertungen 33,30 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ruhiger Platz auf 1350 m Höhe am Waldrand, terrassiert angelegt. Stellplätze mit Strom, Frisch- und Abwasser. Modernes Sanitärgebäude mit Fußbodenheizung, Brötchenservice, WLAN. Wanderwege ab Platz, Skibus im Winter. 2 ha, 100 Stellplätze. Ganzjährig geöffnet.

Nationalpark-Camping Heiligenblut, Heiligenblut (A)

9844 Hadergasse(AT) Nationalpark-Camping Grossglockner 7 Bewertungen 36,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt