Wintercamping in Tirol & Co: Camping für Schneehasen

Zwei hochalpine Skigebiete mit Gletscheranschluss: Das urbane Sölden bietet 146 Pistenkilometer auf bis zu 3.340 Metern und ein sportliches Ambiente. Die Verbindung zweier Gletscher über einen Verbindungstunnel ist spektakulär. Wer es stiller mag, wählt Obergurgl-Hochgurgl – das extrem schneesichere Skigebiet mit 112 Pistenkilometern liegt weiter oben im Ötztal.
Sölden & Gurgl im Ötztal/Tirol
Abfahrt durch den 200 Meter langen Skitunnel oder mit der Gletscherskischaukel pendeln: Die Verbindung zwischen Rettenbach- und Tiefenbachgletscher im Skigebiet Sölden ist so spektakulär wie einzigartig in den Alpen. Wintersport ist dort wegen der Lage auf teilweise über 3000 Metern von Oktober bis Anfang Mai möglich. Das Tiroler Ötztal gilt auch sonst als Skidestination der Superlative: Gleich sechs Skigebiete lassen sich dort mit dem Superskipass Ötztal entdecken – oft mit Blick auf die umliegenden Dreitausender.
Wer Ruhe schätzt, orientiert sich statt nach Sölden eher in Richtung Obergurgl-Hochgurgl, das Skigebiet im hinteren Ötztal. Oder entdeckt die beschaulichen Seiten des Winters rund um das Bergsteigerdorf Vent. Im Ötztal gibt’s nämlich nicht nur Abfahrtspisten, sondern zudem knapp 200 Kilometer gespurte Loipen und 250 Kilometer Winterwanderwege. Die beiden komfortablen Wintercampingplätze liegen zentral mitten im Ötztal – in Längenfeld und in Sölden.
Gletscher, Vielfalt und jede Menge Schnee
Das längste Seitental Tirols beeindruckt mit grandioser Natur, Schneesicherheit und Abwechslung. Und es hat eine perfekte Infrastruktur mit vielen Skihütten, Spezialitäten-Restaurants. Wer seinen Körper entspannen möchte, der besucht die Tirol Therme Aqua Dome mit ihrer futuristischen Architektur. Für Horizont-Erweiterung sorgen im Skigebiet Sölden drei Aussichtsplattformen, die sogenannten BIG 3: der Panorama-Felssteg Tiefenbachkogl (3250 m), die Plattform Gaislachkogl (3058 m) und die Naturplattform Schwarze Schneid (3340 m).
Alle drei können bei einer 50 Kilometer langen Rallye mit Ski oder Snowboard besucht werden. Beschaulicher geht’s bei einer Schneeschuhtour durch den Zirbenwald bei Obergurgl zu. Denn auch das findet man im Ötztal: Naturgenuss fernab von Skischaukeln.
Camping Ötztal, Längenfeld (A)
Komfortabler Platz am nördlichen Ortseingang. Parzellierte Stellplätze, Trockenraum, Wellnessbereich. Restaurant und Einkauf in der Nähe. 1,5 ha, 110 Stellplätze. Geöffnet Anfang Mai bis Mitte Oktober und Anfang Dezember bis Ende April.
Camping Sölden, Sölden (A)
Terrassenförmiger Platz am südlichen Ortsrand, rund 200 m von der Gaislachkoglbahn entfernt. Stellplätze mit Strom, teils mit Wasser- und Abwasseranschluss. Beheizter Skiraum und kleiner Wellnessbereich. Supermarkt und Gastronomie in der Nähe. 1,3 ha, 94 Stellplätze. Geöffnet 6. Juni bis 6. Oktober und 24. Oktober bis 27. April.
Ramsau am Dachstein/Steiermark
Es fühlt sich so an, als ob man über den Felsen schwebt. Denn die Dachstein Hängebrücke oben am Gletscher schwingt leicht mit, wenn man auf ihr in Richtung "Treppe ins Nichts" wandert. Später schaut man im Eispalast dann noch ins mit Licht inszenierte Innere dieser eisigen Welt. Was für ein aufregender Ausflug in der ansonsten eher beschaulichen Dachstein-Region, die für ihre erstklassigen Langlauf-Möglichkeiten bekannt ist.
220 oft sonnige Loipenkilometer auf einem riesigen Plateau – wer die sanfte, gesunde und nachhaltige Alternative zum Alpinski bevorzugt, der ist am Dachstein genau richtig. Gleich vier Plätze fürs Wintercamping stehen zur Auswahl, oft mit direktem Einstieg in Loipen und Wanderwege.
Eine Loipenrunde, aber ganz oben
Rodeln, romantische Pferdekutschfahrten, Wandern und natürlich Langlauf: Auch wenn die Region Schladming-Dachstein ideal für sanften Wintersport in wilder Natur ist – man kann dort natürlich auch Pistenspaß haben. Die 4-Berge-Schaukel ist mit 230 Pistenkilometern das größte Skigebiet der Steiermark. Mit vielen blauen Pisten eignen sich einige Hänge besonders für Familien mit Kindern. Besonderer Tipp für alle, die dort oben unterwegs sind: die Almkulinarik direkt an der Piste – eine Initiative von Haubenkoch Richard Rauch und 16 Hüttenköchinnen und -köchen in der Region.
Die teilnehmenden Almen servieren jeweils besondere Gerichte zwischen Tradition und Haute Cuisine. Passt sehr gut zum feinen Naturgenuss hier: warm eingekuschelt in eine Decke eine abendliche Kutschfahrt erleben. Auf einer der speziellen Schneeschuhrouten die gedämpften Geräusche der winterlichen Natur genießen. Am Rittisberg und auf der Hochwurzen rodeln gehen. Und danach gemütlich einkehren.
Ramsau Beach Camping, Ramsau (A)
Platz am Waldrand, an der Talstation Rittisberg. Wiesengelände mit Blick aufs Dachsteinmassiv. Aufenthaltsraum und Skiraum. Loipen und Wanderwege ab Platz. 1 ha, rund 50 Stellplätze. Geöffnet Mitte Mai bis Ende Oktober sowie Mitte Dezember bis Mitte März.
Camping Dachstein, Dachstein (A)
Ebenes Wiesengelände am Ortsrand, direkt am Dachsteinmassiv. Stellplätze mit Strom, Wasser und Abwasser. Modernes Sanitärgebäude, kleiner Laden, Spielplatz, Loipenanschluss. Skibus hält am Platz. 2 ha, 120 Stellplätze. Geöffnet Anfang Mai bis Ende Oktober sowie Dezember bis März.
Kals-Matrei am Großglockner/Osttirol
Und immer wieder gibt’s hier die freie Sicht auf den Großglockner (3798 m) zum winterlichen Urlaubsglück dazu. Der höchste Berg Österreichs scheint majestätisch und stoisch über das Skigebiet zu wachen. Doch trotz der gigantischen Bergkulisse mit über 60 Dreitausendern ist das Großglockner Resort Kals-Matrei in Osttirol auch ein gutes Terrain für Familien und Anfänger.
Und natürlich für alle, die Wintersport inmitten einer großartigen Kulisse zu schätzen wissen. Großes Plus: Der Nationalpark Camping Kals ist nur 100 Meter von der Piste entfernt und hat moderne Sanitärgebäude mit Fußbodenheizung.
Skifreuden mit Großglockner-Blick
Drei Skischulen mit Skikindergarten und weitläufige, sonnige Anfängerskigelände in Großdorf-Kals und an der Bergstation der Goldried Gondelbahn schaffen für (Wieder-)Einsteiger perfekte Lernbedingungen. Und auch Fortgeschrittene finden im Skigebiet ihre Herausforderungen: Die Varianten, die von der feinen Adlerlounge hinunter zur Mittelstation der Gondelbahn führen, sind vor allem bei Neuschnee ein echter Genuss. Von der Aussichtsplattform Adlerhorst direkt bei der Adlerlounge ist der Blick auf den Großglockner übrigens besonders eindrucksvoll.
Das Großglockner Resort mit den Dörfern Matrei und Kals liegt ja zudem direkt im Nationalpark Hohe Tauern. Klar, dass hier die intakte Natur rundherum eigentlich immer die Hauptrolle spielt. Sie entdeckt man am besten nicht nur von der Piste aus. Stimmungsvoll sind auch Schneeschuhtouren, Pferdekutschfahrten oder Langlauftouren. Zudem gibt es Routen für erfahrene Skitourengeher. Extratipp: Wer es zwischendurch aufregender braucht, fährt in den Eispark Osttirol, einen Eisklettergarten, der eine halbe Stunde Autofahrt entfernt liegt.
Nationalpark-Camping Kals, Kals (A)
Ruhiger Platz auf 1350 m Höhe am Waldrand, terrassiert angelegt. Stellplätze mit Strom, Frisch- und Abwasser. Modernes Sanitärgebäude mit Fußbodenheizung, Brötchenservice, WLAN. Wanderwege ab Platz, Skibus im Winter. 2 ha, 100 Stellplätze. Ganzjährig geöffnet.
Nationalpark-Camping Heiligenblut, Heiligenblut (A)
Terrassiertes Gelände mit Blick auf die Berge. Modernes Sanitärgebäude mit Waschmaschinen und Trockner, Aufenthaltsraum, kleiner Shop. WLAN vorhanden. Ausgangspunkt für Wanderungen und Skitouren in den Nationalpark Hohe Tauern, im Winter Skibusanschluss ins Skigebiet Großglockner Heiligenblut. Rund 100 Stellplätze. Geöffnet Mai bis Oktober sowie Dezember bis März.