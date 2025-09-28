Stellplatz Heidesee Holdorf: Grillabende, hausgemachten Kuchen und den See vor der Tür

Das niedersächsische Holdorf, eine Gemeinde mit etwa 7.500 Einwohnern, verfügt über einen natürlichen Schatz, den 10 Hektar großen Heidesee im Oldenburger Münsterland. Da lag es nahe, eine solche Vorlage der Natur zu nutzen und ein Freizeit- und Erholungszentrum einzurichten. Das kam nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung gut an, sondern auch bei Tauchern von weiter weg. Denn der See, eine ehemalige Kiesgrube, die Sand für den Ausbau der naheliegenden Autobahn A 1 geliefert hatte, ist mit seinem klaren Wasser ein beliebtes Tauchrevier. Im Gemeinderat wurden Stimmen laut, in Seenähe eine Campingmöglichkeit einzurichten.

Entstehung des Stellplatzes in Holdorf Dieser Aufgabe nahm sich die Familie der heutigen Betreiber, Nina und Chris Bahlmann, an. Mit viel Eigenleistung entstand zunächst ein einfacher Zeltplatz, der 2008 eröffnet wurde. Ein "richtiger" Campingplatz durfte es aufgrund behördlicher Vorgaben nicht werden. Dafür hätte es mehr Serviceeinrichtungen bedurft. Die Geräuschbelastung der nahen Autobahn ließ eine Listung als Campingplatz ebenfalls nicht zu. Die meisten Gäste stören sich jedoch nicht daran.

Chris Bahlmann, der den Platz dann 2023 von seinem Vater übernahm, bezeichnet ihn als "gehobenen Stellplatz", auf dem es auch noch Platz für sechs Zelte gibt. 70 Stellflächen mit unterschiedlicher, aber immer ausreichender Größe bis 13 m x 13 m werden als "gemischte Plätze" geführt. Auf ihnen ist immer der Campingpreis von 26 Euro zu zahlen. Darin enthalten sind der pauschale Strom und der freie Zugang zum Badesee. Diese Plätze eignen sich für Gäste, die etwas länger bleiben möchten. Wer mit dem Caravan anreist, hat mit diesem Preis auch den Parkplatz für das Zugfahrzeug inklusive. Neben den gemischten Plätzen gibt es außerdem noch 20 etwas kleinere, reine Wohnmobilstellplätze (16 Euro/Nacht), für die Strom mit einem Aufpreis von 4 Euro pro Tag gebucht werden kann.

Klaus Zwingenberger Parzellierte „Gemischte Stellflächen“ für große Wohnmobile oder Caravans.



Bereits in jungen Jahren kamen die heutigen Betreiber des Stellplatzes mit Camping in Berührung. Die Begeisterung fürs Thema blieb erhalten, sodass der gelernte Bürokaufmann Chris und Nina, die Heilerziehungspflege für Erwachsene gelernt hat, heute zwar in einem gänzlich anderen Feld arbeiten, das aber mit viel Enthusiasmus.

Persönliches Engagement der Betreiberfamilie Sie stemmen die Arbeit zu zweit, mit einem Festangestellten und in der Sommerzeit mit bis zu 20 Aushilfen im Restaurant. Apropos Restaurant: Es ist Teil des Hauptgebäudes und quasi eins mit der Rezeption. Es bietet täglich zwei Mahlzeiten – eine absolute Seltenheit für solche Plätze. Bei entsprechendem Wetter kann auf der Sonnenterrasse gegessen werden. Der morgendliche Brötchenservice tut sein Übriges, um den Aufenthalt auch aus kulinarischer Sicht abzurunden.

Chris Bahlmann Essplatz im Freien – die Sonnenterrasse vor dem Restaurant.



Die angenehme familiäre Atmosphäre drückt sich zudem im Angebot des selbst gebackenen Kuchens aus oder zeigt sich an den zahlreichen Grillabenden, an denen statt Flaschenbier Selbstgezapftes angeboten wird. Für stets frisches Grillgut sorgt eine nahe Fleischerei.

Nach dem Tag der Deutschen Einheit bis zum letzten Märzwochenende bleibt die Küche kalt, das Restaurant geschlossen – denn dann gehen die Bahlmanns selbst auf Wohnmobilreisen. Für Reisende in der Nebensaison heißt das: kurz entschlossen die sieben Sachen packen und ab an den Heidesee.

Stellplatz Heidesee, Holdorf

49451 Holdorf (D) Stellplatz Heidesee 71 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 90 Mobile am Heidesee, eben, Schotter/feste Wiese, beleuchtet, kein Schatten, parzelliert. Barrierefrei. ÖPNV 1 km, Rathaus 1,2 km. Ganzjährig.

Ent-/Versorgung: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Dusche, WC, Imbiss, Restaurant (außer Anfang Oktober bis Ende März), Geschirrwäsche.

Gebühren: 16 Euro/Nacht und Mobil inklusive 2 Erwachsene, Entsorgung und WC. Weitere Person 4 Euro. Strom 4 Euro/Tag, XL-Platz 20 Euro/Nacht, Hund 1 Euro/Nacht, Duschen 1 Euro/4 Minuten. V+E für Durchreisende 5 Euro.

Freizeit: Badesee mit Sandstrand, für Hunde gesperrt. Kardinalsweg und andere Wander- und Radwege, Burg Dinklage, Museum Varus-Schlacht.

Standort/Info: Zum Heidesee 53, GPS 52°34’40’’N, 08°06’52’’E, Telefon 0 54 94/98 03 21, www.zeltplatz-heidesee.de