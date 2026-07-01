Natur pur auf dem gut bewerteten Randsverk Camping in Jotunheimen in Südnorwegen

Aber sicher! Wer gerne auch mal etwas weiter fährt, um das ungebundene Campingleben fast wie früher zu genießen, wer sich erwärmen kann für Norwegen mit seinen dünn besiedelten, beeindruckenden Landschaften und seiner vielfach noch kaum berührten Natur, für den ist Randsverk Camping unbedingt eine Empfehlung. Der traditionsreiche Platz liegt im Süden des riesigen Landes am nordöstlichen Rand des Jotunheimen-Nationalparks, etwa 750 Meter über dem Meeresspiegel. Von Oslo her nähert man sich der Anlage auf der Kreisstraße 51 ...