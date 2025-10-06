Die besten Campingplätze bei Berlin

Deutschlands Hauptstadt ist bekannt für seine reiche Geschichte, kulturelle Vielfalt und lebendige Kunstszene. Doch auch das nahe Berliner Umland hat viel zu bieten: von malerischen Seen und weitläufigen Wäldern bis hin zu charmanten Dörfern und historischen Stätten. Genießen Sie diese einzigartige Kombination aus pulsierender Metropole und idyllischer Natur bei Ihrer nächsten Caravan-Tour. Hier finden Sie direkt drei tolle Campingplätze in der Umgebung, die sich seit kurzem mit der "PRO Platz 2025" Auszeichnung schmücken dürfen.

DCC-Campingplatz Gatow in Berlin Der DCC-Campingplatz Gatow ist ganzjährig geöffnet. Die Stellplätze kosten in der Hauptsaison 12 EUR, wobei der Preis pro Erwachsener 12,50 EUR und pro Kind 6 EUR beträgt. Zeltplätze kosten in der Hauptsaison 8,50 EUR. Zusätzliche Gebühren fallen für Strom und das Mitführen von Hunden an.

Der Campingplatz verfügt über 120 Stellplätze und befindet sich außerhalb von Berlin, am Waldrand, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs direkt am Stellplatz. WLAN ist inklusive, und es gibt eine überdachte Kochgelegenheit sowie einen Brötchen- und Gasflaschenservice. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen ein Badesee und Grillmöglichkeiten. Für Kinder gibt es einen Spielplatz. In der Umgebung können Gäste Museen, Theater/Opern und Schlösser/Burgen erkunden sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege nutzen.

Campingpark Sanssouci in Potsdam Gebührenpflichtiger Campingplatz für 170 Mobile am Ortsrand von Potsdam. Der Campingplatz liegt in Seenähe und im Wald bzw. am Waldrand. Überwiegend ebener, teilweise schattiger Platz. Sandiger Untergrund mit Rasen. Entfernung zum Zentrum: 5 Kilometer. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Preis pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: je nach Saison 44,90 – 57,12 Euro. Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN sind im Übernachtungspreis enthalten.

Am Platz : Platzwart, Barrierefrei, Brötchenservice, Campingshop, Restaurant, Kiosk, Fahrradverleih, E-Bike-Verleih, Stellplatz beleuchtet, Gasflaschenservice, Sanitäranlage, Hunde erlaubt, E-Auto Ladesäulen, Schließfächer. Grillen erlaubt: Gas, Elektro.

In der Nähe: Geführte Ausflüge, Schloss/Burg, Badesee, Hallenbad, Massage, Sauna, Strand, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Bowling/Kegeln, Fitnessraum, Tischtennis, Angeln, Bootsverleih, Kanufahren, Segeln/Surfen, Stand-Up-Paddling, Spielplatz, Animation für Kinder. Campingplatz Am Mahlower See bei Berlin in Blankenfelde-Mahlow Der Campingplatz 'Am Mahlower See bei Berlin' ist von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet. Die Stellplätze kosten in der Hauptsaison 16 EUR und in der Nebensaison 14,50 EUR. Der Preis pro Erwachsenem beträgt 12 EUR und pro Kind 6 EUR. Zeltplätze kosten in der Hauptsaison 10,50 EUR und in der Nebensaison 9,50 EUR. Bungalows sind sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison für 160 EUR verfügbar und bieten Platz für bis zu 4 Personen. Die Endreinigung ist inklusive.

