Campingplatz-Tipp am Lago Maggiore: Camping Village Conca d’Oro

Die Deutschen lieben Italien, die Oberitalienischen Seen allemal, wie etwa den Lago Maggiore. Umrahmt von majestätischen Bergen, bietet der 66 Kilometer lange See eine faszinierende Mischung aus großartiger Natur und kulturellem Reichtum. Eine Stelle, die als besonders schützenswert gilt, ist der Mündungsbereich des Flusses Toce zwischen Stresa und Verbania am Westufer. Hier befindet sich das größte Schilfgebiet der Region, wo am Ende des Sommers unter anderem die Schwalben auf ihrem Weg zu ihren Überwinterungsplätzen Rast einlegen.

1990 wurde der Bereich unter dem Namen Fondotoce zum Naturschutzgebiet erklärt. Auch wachsen an diesem Ort seltene Pflanzen, darunter die Wassernuss. Unweit südlich davon, wo der Fluss Stronetta in den See mündet, eröffnete vier Jahre später Maurizio Battaglia Camping Conca d’Oro; dieser entwickelte sich rasch zu einem der beliebtesten Plätze am See. 2016 gründete Battaglia zusammen mit den Betreibern der Nachbarplätze Holiday und Miralago die Gesellschaft Compagnia dei Campeggi, die seither die Geschäfte führt.

Keine Hunde am Strand und See Hunde sind zwar auf dem Campingplatz erlaubt, aber sie dürfen aus Naturschutzgründen nicht an den Strand oder im See baden. Der feine Sandstrand ist beachtliche 600 Meter lang und bis zu 15 Meter breit. Ein lichter Bestand aus Erlen, Birken und Ahorn überzieht das Gelände und macht die Sommerhitze erträglich. Für Abkühlung sorgt daneben das Freibad, das 2024 anlässlich des 30-jährigen Platzjubiläums eröffnet wurde. Seine Betriebszeiten: Anfang Mai bis Ende September.

Thomas Cernak Neben dem Eingangsbereich steht seit 2024 erstmals ein schönes Freibad für die Gäste bereit.



Conca d’Oro verfügt über 223 Stellplätze in fünf Kategorien: Standard, Silver, Lake View, Lake View XL und Small. Die letztgenannte ist Zelten und kleinen Bussen vorbehalten. Diese Plätze (50 Quadratmeter) befinden sich am Fluss. Die für Urlaubende im Caravan bestimmten Parzellen sind zwischen 80 und 130 Quadratmeter groß.

Action und Kulinarik Für das leibliche Wohl sorgen Mama’s Restaurant & Wine Store mit traditioneller italienischer Küche, die Pizzeria River Bar und das neue Lokal Gourmet Birra & Bites, wo unter anderem handwerklich gebraute Biere zum Ausschank kommen. Sandwiches mit besonders hochwertigen Zutaten stehen ebenfalls auf der Karte. Ein kleiner Supermarkt sichert die Grundversorgung mit Lebensmitteln. Wer möchte, kann am Platz Fahrräder mieten – beziehungsweise E-Bikes auf Vorbestellung. Daneben stehen für Touren auf dem Wasser bereit: SUP-Boards, Tretboote und Kajaks.

Ein lohnender Ausflug zu Land führt zum malerischen Ortasee wenige Kilometer südwestlich. An seinem Ufer liegt das Städtchen Orta San Giulio, das als einer der schönsten Orte in Italien gilt. Die Altstadt ist autofrei und bietet enge, gepflasterte Gassen, prächtige Palazzi und einen fantastischen Blick auf die Insel San Giulio in der Seemitte mit einem Kloster und einer beeindruckenden Basilika.

Schönheit des Nichtstuns

Thomas Cernak Im Blütenrausch: Hafenpromenade in der Gemeinde Suna, einem Stadtteil Verbanias.



"Dolce far niente" ist ein über Italien hinaus bekanntes Lebensmotto, das zur Entschleunigung und zum Genießen animiert. Es beinhaltet Aktivitäten wie das Trinken eines Kaffees mit Freunden, das Beobachten der Wellen am Strand oder das entspannte Sitzen auf einer Parkbank. Die Gegend um Verbania scheint wie dafür geschaffen. Ein absolutes Muss ist der Besuch der berühmten Botanischen Gärten der Villa Taranto, die mit ihrer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzenarten aus aller Welt begeistern. Des Weiteren laden die charmanten Altstädte von Pallanza und Suna mit gemütlichen Cafés zum Verweilen ein. Ein Abstecher zur Isola Madre, der größten der Borromäischen Inseln, bietet faszinierende Einblicke in die prachtvollen Gärten und den historischen Palazzo.

Der besondere Tipp: Mountainbike-Touren

Thomas Cernak Erfahrene Mountainbiker finden in den Bergen am See ideales Terrain vor.



Erfahrene Mountainbiker finden in den Bergen am See ideales Terrain vor. Eine schwere Tour, die sehr gute Kondition erfordert, führt von Verbania nach Cicogna im Nationalpark Val Grande. Ebenso schweißtreibend der Anstieg von Verbania nach Aurano e Pian di Sole (1.180 Höhenmeter). Tipp für alle Fitnesslevel: die Uferstrecke zwischen Piazza Ranzoni in Intra und dem Strand Tre Ponti bei Suna.

Camping Village Conca d’Oro

28831 Baveno(IT) Conca D'Oro Camping & Lodge 9 Bewertungen 57,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 6 ha, 250 Touristenplätze (50–130 m2), 5 Dauercamper, 73 Mietunterkünfte. Überwiegend ebenes, ansprechend gestaltetes Wiesengelände mit Laubbäumen. Der Platzteil am Fluss Stronetta ist durch Baumreihen vom Hauptbereich getrennt.

Öffnungszeiten: 10. April bis 13. Oktober 2025.

Preise: Hauptsaison: Person 12,00 Euro, Kinder von 2 bis 11 Jahren 9,80 Euro, Stellplatz mit Strom 43,50–88,00 Euro, Kurtaxe 1,00 Euro (ab 6 Jahren), Hund 7,80 Euro.

Attraktionen: Swimmingpool, Restaurants, Bars, Pizzeria, Vinothek, Verleih von Fahrrädern, E-Bikes, SUPs, Booten, Ladestation für E-Autos.