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Im Allgäu & an der Ostsee campt es sich am besten! Top 10 Campingplätze Deutschland 2026

Die besten Campingplätze Deutschlands 2026
Dieser eine Platz übertrumpft alle

vom Campingprofi seit 1959

Die besten Campingplätze 2026 wurden ausgewertet. Die Nummer 1 in Deutschland ist nicht zu schlagen. Sehen Sie hier die 10 beliebtesten Campingplätze in Deutschland.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.06.2026
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Foto: Ostseecamping Familie Heide

Im Folgenden stellen wir Ihnen die momentan zehn beliebtesten Campingplätze Deutschlands vor. Zur leichteren Einordnung dienen aktuelle Zitate aus Gästekommentaren. Die hier aufgeführten Spitzenreiter wurden anhand der Bestenliste von CARAVANING ermittelt. Aus zahlreichen Bewertungen auf den Online-Portalen Camping.info, Eurocampings.eu (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com ergibt sich die übergeordnete Rangfolge der Plätze.

Platz 10: Camping-Ferienpark Wulfener Hals – Fehmarn

"Ideal gelegen, mit dem Fahrrad ist alles prima zu erreichen. Es gibt tolle Stellplätze. Für jeden ist etwas dabei", bescheinigt Delia Q. dem Park auf Camping.info und dankt seinem "superfreundlichen und professionellen Team" für eine "traumhafte Zeit". Seine gute ...