Top 10 Campingplätze in Italien (2026): Ein Adria-Ort dominiert die Bestenliste

Italien kann Camping wie kaum ein anderes Land: morgens Barista-Kaffee am Meer, nachmittags Wasserrutschen mit den Kids, abends Pizza auf der Terrasse – und dazwischen ein Stellplatz, der sich nicht nach "Parkplatz", sondern nach Urlaub anfühlt. Genau diese Mischung suchen viele Camper jedes Jahr: Komfort ohne Kitsch, Action ohne Stress, und vor allem Plätze, die halten, was Prospekte versprechen.