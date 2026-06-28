Top 10 Campingplätze in Italien (2026): Ein Adria-Ort dominiert die Bestenliste

Italien kann Camping wie kaum ein anderes Land: morgens Barista-Kaffee am Meer, nachmittags Wasserrutschen mit den Kids, abends Pizza auf der Terrasse – und dazwischen ein Stellplatz, der sich nicht nach "Parkplatz", sondern nach Urlaub anfühlt. Genau diese Mischung suchen viele Camper jedes Jahr: Komfort ohne Kitsch, Action ohne Stress, und vor allem Plätze, die halten, was Prospekte versprechen.
Ein Ort beheimatet die Hälfte der Top-Campingplätze
Cavallino-Treporti ist für viele Camper so etwas wie Italiens "Camping-Küste mit Komfortgarantie": ein langer, flacher Strandstreifen an der Adria, dahinter Pinien, Dünen und eine Infrastruktur, die auf Urlaub mit Wohnmobil oder Caravan eingestellt ist. Besonders beliebt ist der Ort, weil sich hier ...