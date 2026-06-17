Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

0 Euro pro Nacht: Die besten kostenlosen Wohnmobil-Stellplätze Deutschlands

15 Gratis-Stellplätze in Deutschland
Kostenlos campen – geht das noch?

Nichts zahlen für einen Wohnmobilstellplatz: promobil präsentiert die Top 15 der kostenlosen Stellplätze in Deutschland.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.06.2026
Als Favorit speichern
Wohnmobilparkplatz Bleichwiese in Hitzacker/Elbe
Foto: Stellplatz Radar

Campingplatzgebühren, Spritpreise, Mautkosten, Lebensmittel – wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, merkt schnell: Die Reisekasse schrumpft. Selbst ein bescheidener Stellplatz kostet heute oft 15, 20 oder gar 30 Euro pro Nacht. Umso erfreulicher, dass es in Deutschland noch Stellplätze gibt, die keinen Cent verlangen – und trotzdem bei Camperinnen und Campern hervorragend ankommen.

Denn kostenlos heißt längst nicht schäbig: Viele Gemeinden haben erkannt, dass ein attraktiver Gratis-Stellplatz Reisende in den Ort lockt, die dann beim Bäcker frühstücken, im Restaurant einkehren oder den lokalen Supermarkt ansteuern. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Plätze sind oft liebevoll gepflegt, verfügen über Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten ...