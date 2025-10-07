Women's Health Camp 2025 – Aktiver Wellnessurlaub unter Frauen

Sonne, Sport und Spaß! Das verspricht das Women's Health CAMP. Erlebe eine abwechslungsreiche Woche rund um Fitness, Ernährung und Wellness. Von Functional Training über Power Yoga bis hin zum Fatburner Workout – Tag für Tag stehen dir mehr als 50 unterschiedliche Sport-, Fitness- und Ernährungsangebote zur Verfügung. Egal, ob du Muskeln aufbauen, deinen Körper in Bestform bringen, Energie tanken oder Neues ausprobieren willst – täglich kannst du dir dein individuelles Trainingsprogramm zusammenstellen. Ziel der CAMPs ist es, dass du gestärkt sowie voller Elan und Inspiration aus dieser Fitness-Woche zurückkehrst. Du wirst dich nach dieser Zeit so fit fühlen wie nie.

Termine 2026 Women’s Health CAMP – Andalusien

4* Hotel Valentin Sancti Petri

📅 02.05.–09.05.2026

📅 09.05.–16.05.2026

1 Woche ab 1.747€

Frühbucher-Rabatt: 500 € Rabatt bei Buchung bis 31.10.2026.

Women's Health CAMP – Österreich

4* Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden

📅 25.07.–01.08.2026

1 Woche ab 1.847€

MyCyclingCamp – Women Only – Andalusien

📅 25.04.–02.05.2026

1 Woche ab 1.647€

Jetzt buchen! Ein CAMP für absolut Jede Ganz wichtig: Das Women's Health CAMP ist für Frauen jeden Fitnesslevels geeignet! Egal, ob du schon seit Jahren ambitioniert Sport treibst oder erst in einen fitteren Lebensstil einsteigen möchtest – jede Teilnehmerin ist bei uns gut aufgehoben und herzlich willkommen.

Die Women's Health CAMP Philosophie 1. First Things First Die optimale Körperhaltung und eine korrekte Übungsausführung bilden das Fundament für ein erfolgreiches Training, für deinen Fortschritt und insbesondere für deine Gesundheit. Der Fortschritt jedes Einzelnen, ob Einsteiger oder Profi, steht für uns im Fokus. Im Camp wirst du individuell gefördert und gecoacht. #basicsfirst

2. Holistic Health & Performance Unsere Gesundheit ist das höchste Gut. Im Women's Health CAMP erwartet dich daher ein ganzheitliches Angebot, welches sowohl auf die Entwicklung deiner physischen als auch deiner mentalen Fähigkeiten abzielt. Denn nur die richtige Balance führt zu nachhaltigem Fortschritt. Dabei arbeiten Intensität und Achtsamkeit, Mobilität und Kraft, Stabilität und Empathie nicht gegen-, sondern miteinander. #strongertogether

3. Let's Have Some Fun Die letzten Monate waren sicher für jeden von uns anstrengend oder sind es noch immer. Umso schöner, dass wir diese wunderbaren Tage gemeinsam im Paradies erleben dürfen. Im Camp steht der Spaß absolut im Vordergrund – hier freut man sich auf eure glücklichen Gesichter nach gemeinsamen Trainings. #happytogether

4. Be You tiful Dass wahre Schönheit von innen kommt, ist uns allen bekannt. Dennoch sind wir oft verunsichert in Bezug auf unser äußeres Erscheinungsbild. Lasst uns diese Denkweise über Bord werfen. Wir wollen wild sein, wir wollen Spaß haben, wir wollen trainieren bis unsere Frisuren zerstört sind und gemeinsam eine tolle Woche haben. Das geht am besten, wenn wir uns wohlfühlen. Das Women's Health CAMP ist kein Wettbewerb, sondern ein Teamevent. Unterstützt euch gegenseitig und lasst uns unsere Körper in allen Formen und Farben schätzen. Schönheit ist mehr als dein Körper oder deine Leistung. Schönheit bist du, wenn du dich in all deinen Facetten zeigst. Jede von uns ist schön. #beyoutiful

5. One Big Team Wir alle gemeinsam. Ob in den Kursen oder danach, ob draußen oder drinnen, ob Teilnehmerin oder Coach – wir alle sind das "Women's Health CAMP". Die Gruppe macht uns stark. Gegenseitiger Respekt und Unterstützung sind für uns selbstverständlich. #bettertogether

Experten am Werk In den Workshops und Vorträgen lernst du, wie du mit der richtigen Ernährung dein Fitness-Ziel erreichst. Immer mit dabei: Das Team aus den besten Women's Health Trainerinnen und Expertinnen. Die Coaches sorgen dafür, dass du mit einer Menge Spaß unter perfekten Bedingungen trainierst und dich im CAMP wohlfühlst. Und du lernst, wie du den sportlichen und gesunden Lebensstil mit in deinen Alltag nehmen kannst.