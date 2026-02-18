Markenverzeichnis öffnen
Fähren Nordeuropa 2026: Routen & Spar-Tipps für Wohnmobil & Caravan

Fähren in Nord- und Ostsee
Mit Wohnmobil und Fähre nach Skandinavien

Sie wollen auf dem schnellsten Weg nach Skandinavien oder auf die Britischen Inseln? Dann heißt es runter von der Straße, rauf auf die Fähre.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.02.2026
Tallink Silja Line
Foto: Tallink Silja

In Nordeuropa lassen sich viele Ziele mit dem Wohnmobil am besten in Kombination mit einer Fährfahrt erreichen. Die dortigen Deistnationen begeistern mit unberührter Natur und einer hervorragenden Stellplatz-Infrastruktur. Nicht nur nach Skandinavien, auch ins Baltikum, nach Großbritannien oder sogar nach Island geht es per Fähre. Damit werden ferne Ziele auch für Wohnmobil-Fans erreichbar.

Doch bevor es losgeht, steht eine wichtige Entscheidung an: Festes Reiseziel oder flexible Rundtour? Davon hängt ab, ob Sie dieselbe Strecke hin und zurück nehmen – oder unterwegs neue Orte entdecken.

Die Wahl des richtigen Fährhafens: Kosten und Anfahrt clever kombinieren

Nicht nur der Preis der Überfahrt ist entscheidend. Auch die Länge der Anreise spielt ...