Fähren Nordeuropa 2026: Routen & Spar-Tipps für Wohnmobil & Caravan

In Nordeuropa lassen sich viele Ziele mit dem Wohnmobil am besten in Kombination mit einer Fährfahrt erreichen. Die dortigen Deistnationen begeistern mit unberührter Natur und einer hervorragenden Stellplatz-Infrastruktur. Nicht nur nach Skandinavien, auch ins Baltikum, nach Großbritannien oder sogar nach Island geht es per Fähre. Damit werden ferne Ziele auch für Wohnmobil-Fans erreichbar.