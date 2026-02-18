Fähren Nordeuropa 2026: Routen & Spar-Tipps für Wohnmobil & Caravan

In Nordeuropa lassen sich viele Ziele mit dem Wohnmobil am besten in Kombination mit einer Fährfahrt erreichen. Die dortigen Deistnationen begeistern mit unberührter Natur und einer hervorragenden Stellplatz-Infrastruktur. Nicht nur nach Skandinavien, auch ins Baltikum, nach Großbritannien oder sogar nach Island geht es per Fähre. Damit werden ferne Ziele auch für Wohnmobil-Fans erreichbar.
Doch bevor es losgeht, steht eine wichtige Entscheidung an: Festes Reiseziel oder flexible Rundtour? Davon hängt ab, ob Sie dieselbe Strecke hin und zurück nehmen – oder unterwegs neue Orte entdecken.
Die Wahl des richtigen Fährhafens: Kosten und Anfahrt clever kombinieren
Nicht nur der Preis der Überfahrt ist entscheidend. Auch die Länge der Anreise spielt ...