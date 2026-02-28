Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Touren & Tipps

Campingurlaub im Chiemgau – Ausflugstipps und besondere Orte

Campingurlaub im Chiemgau
Zwischen Bergen und türkisblauen Seen

Radlspaß, wunderbare Seen, Inselromantik und das Hohe Lied der Berge: Der Chiemgau in Oberbayern bietet das volle Programm.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.02.2026
Boote, Bayern, Chiemgau, See, Camping, Urlaub
Foto: Joachim Negwer

Ahhh, wir hätten doch das Badezeug einpacken sollen! Der Radweg um den Chiemsee ist super ausgeschildert und führt immer wieder direkt an den See. Und jetzt, Mitte Juni, ist das klare Wasser schon angenehm zum Baden. Die Liegewiesen sind gut besucht, die Stimmung rundrum entspannt, Kinder jagen sich juchzend über den Strand, Wasserbälle fliegen hin und her.

Der Radweg führt nur ganz selten direkt an der Straße entlang, meist idyllisch durch kleine Wohnstraßen mit hübschen Gärten, durch Wälder oder an Feldern entlang. Es duftet nach frisch gemähtem Gras; Rosen, Jasmin und Holunder stehen in voller Blüte. Und immer wieder erreicht Grillduft unsere Nasen. Unaufhörliches Vogelgezwitscher bildet den Soundtrack. Ja, das ist Urlaubsgenuss pur. Wir ...