Campingurlaub im Chiemgau

Ahhh, wir hätten doch das Badezeug einpacken sollen! Der Radweg um den Chiemsee ist super ausgeschildert und führt immer wieder direkt an den See. Und jetzt, Mitte Juni, ist das klare Wasser schon angenehm zum Baden. Die Liegewiesen sind gut besucht, die Stimmung rundrum entspannt, Kinder jagen sich juchzend über den Strand, Wasserbälle fliegen hin und her.