Wohnmobil auf Fiat-Ducato-Basis: 7 Vorteile für Käufer

Wer ein Wohnmobil kaufen möchte, vergleicht Grundrisse, Bettmaße und Küchenausstattung. Die Frage nach dem Basisfahrzeug? Wird oft übersehen. Dabei entscheidet das Fahrgestell über weit mehr als nur die Motorisierung: Wie breit kann das Bett werden? Finde ich im Urlaub eine Werkstatt? Was kosten Ersatzteile in fünf Jahren?

Ein Blick auf die Straßen Europas gibt einen ersten Hinweis: Rund 70 Prozent aller Wohnmobile fahren auf Fiat-Ducato-Basis. Vom kompakten Campervan bis zum familientauglichen Teilintegrierten – der Ducato steckt fast überall drunter. Große Hersteller wie Hymer, Dethleffs, Knaus, Bürstner und Pössl setzen seit Jahrzehnten auf diese Plattform.