Schlauch für Frischwasser im Wohmobil

Ein eigener Schlauch für das Auffüllen des Frischwassertanks ist beim Camping mit dem Wohnmobil unerlässlich. Leider kommt es immer wieder vor, dass rücksichtslose Camper den Schlauch an Frischwasserstationen unsachgemäß nutzen, um ihre Fäkalkassette zu reinigen. Um solche unangenehmen Situationen zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Frischwasseranschluss sauber bleibt, ist es ratsam, einen eigenen Schlauch dabei zu haben.

Obwohl viele Wohnmobile mit einem Frischwasservorrat von 100 Litern oder mehr ausgestattet sind, reicht dieser oft nicht aus, wenn man während des Urlaubs den Luxus von fließendem Wasser an Bord nicht missen möchte. Das Nachfüllen des Tanks erfolgt am besten direkt auf dem Stell- oder Campingplatz.

Trinkwasserschläuche fürs Wohnmobil – Vorteile und Nachteile 1. Fritz Berger 3-Kammer-Flachschlauch

Preis: 19,99 Euro (reduziert von 39,99 Euro)

19,99 Euro (reduziert von 39,99 Euro) Muss nur soweit aufgerollt werden wie nötig.

Geringe Durchflussrate, es bleibt immer etwas Wasser im Schlauch.

2. Gardena Textilschlauch Liano 15

Preis: 45 Euro

45 Euro Robustes und flexibles Außenmaterial, das nicht durchnässt, kein Knicken.

Für einen Textilschlauch recht schwer.

3. Gardena Classic Schlauchbox 15

Preis: 83,97 Euro

83,97 Euro Steht auch beim Ausziehen sicher, äußerst komfortable Handhabung.

Nicht unbedingt die kompakteste und leichteste Schlauchbox.

4. Gardena Classic Roll-Fix 20

Preis: 129,99 Euro

129,99 Euro Leicht, kompakt, automatische Entleerung beim Wiederaufwickeln.

Muss vor Benutzung komplett von der Kassette gerollt werden.

5. Yachticon Magic Flex

Preis: 28,49 Euro

28,49 Euro Leicht, kompakt und flexibel in der Länge, je nach Nutzung.

Nässt schnell mal durch und benötigt Zeit zum Trocknen.

Welchen Schlauch brauche ich fürs Wohnmobil? Die Entfernung zwischen Frischwasserquelle und Wohnmobil ist größtenteils überschaubar. Wer einen längeren Schlauch dabei hat, spart sich aber unter Umständen nerviges Hin- und Herrangieren. Somit ist die Wahl der Schlauchlänge eine Bequemlichkeitsfrage.

Schlauchlänge: 5-10 m

Textilschlauch fürs Frischwasser Textile Modelle benötigen weniger Platz als solche aus Gummi. Zudem sind sie wesentlich leichter. Das geringste Packmaß haben sogenannte Flexschläuche. Diese Modelle aus einem gewebeummantelten, höchst flexiblen Innenrohr dehnen sich erst während des Gebrauchs auf die volle Länge aus.

Im Fall des preisgünstigen Yachticon Magic Flex sind das 22,5 Meter. Ist der Schlauch wieder entleert, zieht er sich auf seine ursprünglichen 7,5 Meter zusammen. Textile Schläuche haben außerdem den großen Vorteil, dass keine Knicke entstehen, die einen Wasserstau verursachen können.

Flachschläuche im Womo Auch Flachschläuche wie der Gardena Classic Roll-Fix und das Modell von Fritz Berger zeichnen sich durch ein kompaktes Packmaß aus. Wie der Name schon sagt, sind sie nicht rund, sondern flach. Während der 3-Kammer-Flachschlauch von Fritz Berger seine Form beibehält, wenn Wasser hindurchfließt, dehnt sich der Classic Roll-Fix aus.

Das hat den Nachteil, dass er vor der Benutzung komplett abgewickelt werden muss. Praktisch hingegen erweist sich das Kassettenmodell beim Wiederaufrollen. Währenddessen wird das Restwasser im Inneren herausgedrückt.

3-Kammer-Modelle Im 3-Kammer-Modell von Fritz Berger verbleibt hingegen viel Wasser nach dem Gebrauch zurück. Aufgrund der geringen Durchmesser der einzelnen Kammern lässt der Schlauch sich nur schwer entleeren. Auch die Durchflussmenge hängt vom Schlauchdurchmesser ab. Je größer der ist, desto mehr Wasser fließt pro Minute.

Vor allem Camper, die es ordentlich mögen, sind mit Schläuchen, die in einer Kassette oder Box kommen, gut bedient. Neben den beiden Flachschläuchen lässt sich auch die Gardena Classic Schlauchbox sauber aufwickeln. Das funktioniert mithilfe einer Handkurbel, die sich für den besseren Transport wegklappen lässt. Schlauchboxen und -kassetten sind meist mit einem stabilen Tragehenkel ausgestattet, sodass sie sich mühelos befördern lassen.

Nach dem Tanken trockenlegen Das Manko eigentlich aller dieser praktischen Aufbewahrungslösungen ist das Trockenlegen des Schlauchs. Denn dafür müssen sie immer komplett abgerollt werden. Es ist ratsam, dies nach jeder Befüllung zu tun, da zurückbleibende Feuchtigkeit im Schlauch das Bakterienwachstum fördert.

Übrigens: Dass ein Schlauch wegen zu hohen Drucks platzen könnte, ist nicht zu befürchten. Hierfür reicht der Druck an den Frischwasserquellen bei weitem nicht aus.

Anschlüsse und Gewindegrößen fürs Camping

Am Anfang jeder Betankung steht die Frischwasserquelle. Um den Schlauch an den Hahn zu koppeln, benötigt man in der Regel einen Adapter mit Gardena-Schnellkupplung auf der einen und Innengewinde auf der anderen Seite. In den meisten Fällen passt die Gewindegröße ¾ Zoll. Jedenfalls sofern man innerhalb Deutschlands reist.

Im Süden Europas begegnet man häufig auch anderen Größen. Deswegen ist es immer ratsam, auf Reisen neben dem ¾-Zoll-Adapter auch einen für ½- und für 1-Zoll-Gewinde dabeizuhaben. Hier und da sieht man auch gewindelose Wasserhähne. Dann hilft der sogenannte Wasserdieb. Eine Gummitülle, die über den Auslauf gestülpt und mit einer Schelle angezogen wird, ersetzt das Anschlussgewinde. Aber auch der Wasserdieb hat seine Grenzen. Er reicht für Hähne mit einem Außendurchmesser von 14 bis 17 Millimeter.