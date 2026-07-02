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Scan Cars bei der Parkraumüberwachung: Was Wohnmobil-Fahrende befürchten müssen

Digitale Parkraumüberwachung
So gut erkennen Scan Cars Parksünden von Campern

Was die neuen Kamera-Autos bei falsch parkenden Campern erkennen und wo die Technik an ihre Grenzen stößt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.07.2026
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Wohnmobile, Straßenrand, Häuser, Stadt
Foto: AdrianHancu via Gettyimages

Das Zeitalter der digitalen Parküberwachung in Deutschland ist angebrochen. Seit 1. Juli dürfen Kommunen in der Bundesrepublik mit Kameras ausgerüstete Scan Cars einsetzen, um im Vorbeifahren Fahrzeuge zu ermitteln, die gegen die lokalen Parkregeln verstoßen. Hauptsächliches Einsatzgebiet werden Bereiche mit Parkraumbewirtschaftung sein. Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Scan-Cars auch die typischen Camper-Parkverstöße erkennen? promobil hat beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg nachgefragt, das 2025 eine ganze Reihe von Pilotprojekten betreut hat.

Wie funktionieren Scan Cars?

Scan Cars sind Fahrzeuge, die mit Kameras auf dem Dach durch Straßen fahren und Kennzeichen automatisch erfassen. Das System gleicht die gescannten Nummernschilder ...