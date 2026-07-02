Scan Cars bei der Parkraumüberwachung: Was Wohnmobil-Fahrende befürchten müssen

Das Zeitalter der digitalen Parküberwachung in Deutschland ist angebrochen. Seit 1. Juli dürfen Kommunen in der Bundesrepublik mit Kameras ausgerüstete Scan Cars einsetzen, um im Vorbeifahren Fahrzeuge zu ermitteln, die gegen die lokalen Parkregeln verstoßen. Hauptsächliches Einsatzgebiet werden Bereiche mit Parkraumbewirtschaftung sein. Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Scan-Cars auch die typischen Camper-Parkverstöße erkennen? promobil hat beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg nachgefragt, das 2025 eine ganze Reihe von Pilotprojekten betreut hat.