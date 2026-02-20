Georgien im Campingbus: Wilde Nächte, gigantische Berge & unvergessliche Begegnungen

Der erste Moment der Ehrfurcht kommt fast sofort, als wir das Land betreten. Es ist fünf Uhr morgens, Anfang Juli, in Stepantsminda am Fuße des Kazbegi-Bergs. Nach einer langen Nacht an der Grenze suchen wir einen Übernachtungsplatz. Eingehüllt in milchigen Nebel machen wir uns auf den Weg entlang blühender Felder, begleitet von großen Schatten – die sich später als frei grasende Kühe herausstellen. Als wir unser Ziel bei der Gergeti-Dreifaltigkeitskirche erreichen, steigen wir aus und hören Pferde direkt neben uns atmen, als wollten sie uns begrüßen. Ein magisches Gefühl begleitet uns die ganze Woche.

Die Gergeti Dreifaltigkeitskirche drohnt im Kaukasus auf einer Anhöhe. Im Hintergrund ist der Kazbegi (Kasbek) zu sehen, der mit 5054 Metern der dritthöchste Berg in Georgien ist.

Nach unserer Kazbegi-Wanderung bleiben wir noch etwas in der Gegend – die Pferde scheinen uns zu akzeptieren. Eines nutzt unseren Außenspiegel als Kratzhilfe und reibt sich so heftig daran, dass der ganze Van wackelt. Als wir die Tür öffnen, schnappt es sich mutig unseren Schuh.

Später beim Betrachten der Fotos lachen wir über die Grimassen der Pferde. Ob sie Emotionen nachahmen oder wir unsere hineinprojizieren, wissen wir nicht – aber sie sind unvergesslich. In ganz Georgien haben wir vierbeinige Bekanntschaften gemacht. In einem Land, in dem Gastfreundschaft so selbstverständlich ist, wirkt es fast poetisch, dass auch die Tiere dieselbe Herzlichkeit ausstrahlen.

An der Tankstelle können wir unsere Gasflaschen befüllen lassen.



Wer aus dem Norden über die Militärstraße in Richtung Tiflis fährt, sollte in Pasanauri anhalten – dort fließen Weißer und Schwarzer Aragvi zusammen. Ein Paradies für Drohnen-Fans. Auf dem Weg nach Tiflis bieten Serpentinen und Wasserfälle perfekte Kulissen für Luftaufnahmen. Ein weiteres Highlight ist eine eisenhaltige Mineralquelle am Straßenrand: rostbraune Spuren am Fels, kräftiger Geschmack.

Dieses eindrucksvolle Naturphänomen zeigt den Zusammenfluss des Schwarzen und des Weißen Aragvi in Georgien. Das schlammige, von Sedimenten getrübte Wasser des Weißen Aragvi trifft auf die klareren, dunkleren Strömungen des Schwarzen Aragwi und erzeugt einen markanten visuellen Kontrast.



Die Serpentinen sind oft schmal und steil – nimm dir Zeit, nutze die Motorbremse und versuche nicht, mit den Einheimischen mitzuhalten. Unterwegs kommen wir an einigen Touristenständen vorbei, die Touren zu nahe gelegenen Naturjuwelen anbieten – die Fahrzeit hängt also von deinem Zeitplan und Budget ab.

In den Bergen verlockt uns fast an jeder Ecke etwas zum Anhalten.



Was die vielen Einladungen angeht, die du in Georgien höchstwahrscheinlich erhalten wirst: Verpasse nicht das berühmte georgische Schaschlik, das oft gegrillt und am Straßenrand serviert wird. Aber für ein wirklich unvergessliches Geschmackserlebnis solltest du diesen kulinarischen Schatz auf eine persönlichere Art und Weise probieren – und hier ist unsere Geschichte.

Tiflis: Stadt zwischen Chaos, Charme und Basarleben Alles beginnt mit einer ganz einfachen Sache: einem abgebrochenen Schlüssel. In Stepantsminda können wir eines der Außenfächer unseres Vans nicht mehr öffnen. Das ist zwar kein Weltuntergang, aber der Ersatz des Schlüssels wird zu einem echten Abenteuer. Einheimische weisen uns den Weg zum Basar von Tiflis, also machen wir uns auf den Weg. Schließlich kommen wir bei 40 Grad Sommerhitze mit der Mission an, einen Schlüsseldienst zu finden. Ein Mann verlangt einen hohen Preis. Ein anderer hat keine Werkzeuge. Ein Dritter schickt uns weiter.

Schließlich schaut sich jemand an einem winzigen Stand das abgebrochene Stück an und sagt: "Ja, das kann ich machen." Der Preis erscheint fair. Während wir darauf warten, fällt uns auf: Sämtliche Schlüsselmacher, mit denen wir gesprochen hatten, sind befreundet – ein eng verbundener Kreis von Handwerkern. Als der neue Schlüssel fertig ist, nennen wir sie liebevoll die "Schlüsselmafia".

Bevor wir gehen, sagt unser Helfer: "Wenn ihr noch ein paar Tage hier seid, kommt einfach vorbei." Das wollen wir auch. Aber zuerst sehen wir uns Tiflis an. Die Hauptstadt Georgiens ist authentisch, voller Vielfalt, charmant und charaktervoll. Außerhalb der Stadt kann man wild campen, zum Beispiel rund um das "Tiflis-Meer", einen künstlichen See, ideal für Kitesurfer. Es gibt auch private Campingplätze oder Stellplätze in bewachten Parkbereichen in der Innenstadt.

Auf einen Besuch in Tiflis sollte man nicht verzichten.



Nicht die schönste Aussicht, aber ideal, wenn man frühmorgens den berühmten Basar besuchen möchte. Der Basar – insbesondere das Paar, das selbstgemachte Gewürze verkauft – sollte auf deiner Liste stehen. Tipp: Nicht alle Verkäufer mögen es, wenn du sie oder ihre Produkte fotografierst, also frage entweder höflich oder tue so, als würdest du etwas anderes in der Nähe fotografieren.

Georgische Küche trifft auf Gastfreundschaft Als wir zu unserem Freund von der Schlüsselmafia zurückkehren, überrascht er uns: "Heute Abend gibt’s Schaschlik. Kommt mit!" Natürlich sagen wir zu. Der Ort? Ein lokaler Imbiss am Straßenrand, in den wir alleine nie reingehen würden. Das Essen und die Gesellschaft? Ebenso fantastisch. Während des Essens sagt der Mann, der vorher den hohen Preis genannt hatte: "Hätte ich gewusst, dass ihr knapp bei Kasse seid, hätte ich es gratis gemacht. In unserem Land schätzt man Ehrlichkeit."

Wir schätzen seine Offenheit, und dann folgt eine weitere Lektion: Als wir anbieten, uns an den Kosten für das Essen zu beteiligen, werden wir entschieden davon abgehalten. "In Georgien ist es unhöflich, Geld anzubieten, wenn man eingeladen wird." Und dann: "Wir fahren zu unserer Datscha. Dort reißen wir ein altes Haus ab. Kommt vorbei – es gibt mehr Schaschlik." Wir helfen gerne – und verpassen keine Gelegenheit, beim Kochen zuzuschauen. In der Datscha steht die Gastfreundschaft an erster Stelle. "Setzt euch – Mama macht Kaffee." Sie bringt ein heißes Getränk und eine Schale Mandeln. Später erfahren wir: Die Mandeln kommen aus ihrem Garten, der Wein wurde aus ihren Trauben hergestellt. Alles hat diesen hausgemachten Touch.

Eine Spezialität der georgischen Küche: Khachapuri, mit Käse gefülltes Gebäck.



Die Männer arbeiten, die Matriarchin kocht – aber das Schaschlik ist Männersache. Mama macht Khachapuri, georgisches Käsegebäck: falten, füllen, backen, mit Butter bestreichen – wie eine Choreografie. Dann kommen die Schaschlikspieße: frisches Schweinefleisch, gewürfelt, über Rebstöcken gegrillt. Grobes Salz sorgt für einen knusprigen Abschluss.

Traditionell wird das Fleisch mit Fladenbrot vom Spieß gezogen – das saftgetränkte Brot gebührt dem Familienoberhaupt. Wir sitzen da, als würden wir uns schon ewig kennen, tauschen Geschichten aus, lernen Traditionen kennen. Es ist nichts inszeniert – es ist ihr Alltag, und wir sind dankbar, Teil davon zu sein. Solche Verbundenheit erleben wir in Georgien öfter. Gastfreundschaft scheint hier tief verwurzelt. Sprache spielt kaum eine Rolle – die Menschen helfen einander einfach.

Begegnungen, die bleiben Eine unvergessliche Begegnung hatten wir in Sioni, einem Ort, den wir zum Schwimmen und Übernachten ausgewählt hatten. Auf dem Markt werden wir von einem Verkäufer angezogen, dessen enorme Energie authentisch wirkt. "Gamarjoba!", begrüßen wir ihn auf Georgisch. Wir kaufen Gemüse für das Abendessen, und er schlägt uns einige Parkplätze vor. Aber der nächtliche Regen verwandelte den Boden in Schlamm. Am Morgen sitzen wir am Ufer fest. Als wir zum Markt zurückkehren, begrüßt uns Raj, derselbe Verkäufer, herzlich. Wir erklären ihm die Situation und bitten um Hilfe am Straßenrand. Raj sagt nur: "Keine Sorge, entspannt euch, wir finden eine Lösung." Er reicht uns hausgemachten Wein und ein Stück Lammfleisch – eine Bezahlung lehnt er ab.

An diesem Abend grillen wir und stoßen auf Raj an – gestrandet, aber seltsamerweise ganz ruhig. Am nächsten Morgen kommt ein großer ZIL-Lkw vorbei. Wir winken – Mikhail hält sofort. Die Verständigung ist schwierig, aber seine Taten sagen alles. Minuten später steht unser Van wieder auf festem Boden. Zurück bei Raj, grinst er: "Seht ihr? Hier bleibt niemand in Schwierigkeiten."

Campingleben zwischen Freiheit und Improvisation Das Campingleben in Georgien bringt viele Begegnungen – mit Menschen, Tieren und mit Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Eines Abends huscht etwas Großes, Schattenhaftes durch den Van – wie eine Kreuzung aus Tintenfisch und Spinne. Wir springen nach draußen, packen den Van wie aufgeregte Biologen aus – nichts. Ein paar Tage später sehen wir die Kreatur wieder an der Decke. Mit Plastikdose und nervösem Lachen schaffen wir sie raus.

Es stellt sich heraus, dass es eine Kamelspinne ist – für Menschen harmlos, aber aus der Nähe betrachtet riesig und furchterregend. Tipp: Halte immer die Fliegengitter geschlossen und sei bereit, für ungebetene Gäste zu improvisieren. All diese Momente sind nur Fragmente unseres georgischen Kaleidoskops. Man kann sich leicht vorstellen, wie schwer es ist, nach mehr als einem Monat wieder abzureisen.

Was Camper über Georgien wissen sollten. Unterwegs mit Tieren und Natur pur. Der Soundtrack Georgiens: Schaf- und Ziegenherden, dazu die Hufschläge der Hirtenpferde. Sie erinnern einen jederzeit daran, wo man sich befindet. Die Begegnung mit Tieren ist nicht nur Hintergrund – sie wird zu einem Teil der Reise. Schafe bewegen sich beim Hupen, Kühe nicht – also warten. Pferde? Da kannst du raten. Ist Wildcampen erlaubt? Wildcampen ist fast überall erlaubt (außer in Nationalparks), frisches Wasser gibt es an Märkten, Waschanlagen oder in den Bergen. Die Dieselpreise sind viel günstiger als in Deutschland und viele Tankstellen haben rund um die Uhr geöffnet. Wo bekommen Campende Diesel und Gas? Die Dieselpreise sind viel günstiger als in Deutschland und viele Tankstellen haben rund um die Uhr geöffnet. Dort lassen sich auch oft die Gasflaschen befüllen. Gehört Tiflis unbedingt auf den Reiseplan? Auch wer keine Großstädte mag, sollte bei einer Tour durch Georgien die Hauptstadt Tiflis nicht auslassen. Die Militärstraße, die aus dem Norden dorthin führt, ist selbst eine Sehenswürdigkeit – einfach malerisch. Fast an jeder Biegung verleitet uns etwas zum Anhalten. Die Bergregionen schimmern in unzähligen Grüntönen, und die Täler fühlen sich an wie weicher Teppich, wie Samt aus der Kindheit. Der Basar von Tifilis gehört auf jeden Reiseplan. Der berühmte Basar zählt zu den authentischsten Orten der Stadt. Zwischen Gewürzständen, frischem Gemüse und Handwerkern tauchst du direkt in den Alltag ein. Besonders spannend: die Gewürzverkäufer mit ihren hausgemachten Mischungen. Tipp: Vor dem Fotografieren immer höflich fragen. Welche Mahlzeiten gehören zur traditionellen Küche in Georgien? Die georgische Küche ist herzhaft und stark von familiären Traditionen geprägt. Typisch sind Schaschlik (Mzwadi) vom Grill, das berühmte mit Käse gefüllte Khachapuri sowie hausgemachter Wein aus eigener Herstellung. Frische Marktprodukte, Lammfleisch, Gewürze und selbst angebaute Zutaten spielen dabei eine zentrale Rolle. Welche Sprachen brauche Reisende in Georgien? Amtssprache ist Georgisch. Mit Englisch kommt man vor allem in Tiflis und touristischen Regionen gut zurecht, bei älteren Menschen wird häufig Russisch gesprochen. Ein paar georgische Wörter wie „Gamarjoba“ (Hallo) öffnen jedoch schnell Türen und Herzen. Wie bezahlen Reisende in Georgien? In Georgien bezahlt man mit dem Georgischen Lari (GEL). Bargeld ist besonders auf Märkten, in ländlichen Regionen oder bei kleinen Imbissen wichtig, während Hotels und größere Restaurants meist Kartenzahlung akzeptieren.