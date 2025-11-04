Camper des Jahres wählen: Wohnwagen im Wert von 21.280 € sichern

Die Caravaning-Welt wählt! Auch 2026 suchen promobil und CARAVANING wieder die besten Reisemobile und Caravans des Jahres. Und das Beste: Wer mitmacht, kann kräftig absahnen – Hauptpreis ist ein nagelneuer Wohnwagen im Wert von über 21.000 Euro.

Was zählt? Ihre Stimme! Was winkt? Campingpreise, die wirklich Spaß machen.

So einfach geht’s: Ihre Meinung zählt Klicken, wählen, gewinnen – viel mehr braucht es nicht. Bei der großen Leserwahl können Sie in verschiedenen Kategorien Ihre Lieblingsfahrzeuge benennen. Bis zu drei Favoriten pro Klasse sind erlaubt. Vom kompakten Kastenwagen bis zum XXL-Liner, vom wendigen Mini-Caravan bis zum Luxus-Doppelachser ist alles dabei.

Teilnahmeschluss ist der 13. November 2025 – wer vorher klickt, hat die Chance auf über 20 hochwertige Preise. Teilnehmen darf jeder ab 18 Jahren (außer Verlagsmitarbeitende und deren Angehörige).

Von Adria bis Weinsberg: Wer holt den Titel? Rund 60 aktuelle Caravan-Baureihen stehen zur Wahl. Bei den Reisemobilen sind es sogar über 270 Modellreihen – das gesamte Marktangebot ist abgedeckt. Große Marken wie Bürstner, Knaus, Hobby oder Hymer sind ebenso dabei wie spannende Spezialisten.

Jeder Klick ist auch ein Stimmungsbarometer für die Branche: Welche Trends setzen sich durch? Welche Konzepte überzeugen? Ihre Entscheidung hilft mit, die Richtung für 2026 zu bestimmen.

Die Preise? Nicht nur nett, sondern nützlich Jetzt kommt der Clou: Bei dieser Wahl gewinnt nicht nur die Branche an Erkenntnissen – auch Sie können kräftig absahnen.

Der 1. Preis bei der Leserwahl von CARAVANING ist ein echter Traum auf Rädern: Der Next 380 von Fendt – kompakt, leicht und komplett ausgestattet. Mit Fahrradträger, NXtec-Technikpaket und NXcom-Kommunikationssystem ist alles an Bord. Wert: stolze 21.280 Euro!

Der 1. Preis bei der Leserwahl von promobil ist ein Yamaha NMAX 125 – ein stylischer 125er-Scooter mit smartem Cockpit und App-Anbindung. Mobilität deluxe!

Hersteller Neo's E-Roller von Yamaha - das ist der bestmögliche Einstieg in Yamahas legendäre MAX Sportroller-Familie.



Auch die weiteren Preise lassen Camper-Herzen höherschlagen:

Kühlbox von Dometic – für kalte Getränke im Sommer

– für kalte Getränke im Sommer Wechselrichter von ten Haaft – Strom für unterwegs, ohne Kompromisse

– Strom für unterwegs, ohne Kompromisse Feuerschale von Petromax – raucharm, sicher und abenteuerlich

– raucharm, sicher und abenteuerlich E-Bike von Yamaha – bis zu 120 Kilometer Reichweite

– bis zu 120 Kilometer Reichweite Smartwatch von Garmin, Campingmöbel von Isabella, Batterie von Liontron – und vieles mehr Insgesamt summieren sich die Preise auf über 20.000 Euro – keine Trostpreise, sondern echte Camping-Tools! Alle Preise finden Sie in der Fotostrecke oben.

Ihre Stimme zeigt, was Camper wollen Die Leserwahl ist mehr als nur ein Gewinnspiel. Sie zeigt, welche Fahrzeuge bei echten Campern punkten – und welche Marken Vertrauen genießen. Hersteller werten das Feedback genau aus, Neuentwicklungen orientieren sich an Ihrem Urteil.

Wer abstimmt, gibt dem Campingmarkt eine Richtung – und macht ihn ein Stück besser.

Jetzt Favoriten wählen und Preise sichern Es lohnt sich also doppelt: Ihre Meinung zählt, Ihre Stimme entscheidet, Ihr Gewinn wartet vielleicht schon.