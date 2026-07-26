Naturparadies fürs Camping im italienischen Nirgendwo: zwischen Ligurien und Piemont

Von einigen Agricampeggi – Bauernhöfen, die Campingangebote bieten – in den Weinbaugebieten abgesehen, ist es kaum möglich, im Piemont gut ausgestattete Campingplätze zu finden. Die Mehrzahl bietet leider einen Standard, der heute als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet werden muss. Die rühmliche Ausnahme ist die Tenuta Squaneto (Tenuta: ital. Landgut). Ausgesprochen zugewandte, um ihre Camper bemühte Gastgeber, freundliches Personal und unglaublich viel Platz warten auf der Grenze zwischen Piemont und dem südlich anschließenden Ligurien darauf, entdeckt zu werden.

Barbara und Pieter Witschge sind erfahrene niederländische Campingunternehmer, die vor zwei Jahrzehnten hierhin ausgewandert sind, um sich den Traum vom Komfortcampingplatz im Süden zu erfüllen. Sie übernahmen eine heruntergekommene Trattoria – heute ein Highlight der Anlage – und schufen auf zwei Ebenen ihres elf Hektar messenden Besitzes gerade einmal 67 Stellplätze sowie 15 Flächen, auf denen Safarizelte zum Mieten stehen.

Ein Paradies für Genießer

Eicke Schüürmann Komfortstellplatz mit gemauertem Privatsanitär und überdachter Außenküche.



Sehr viel Platz, sehr viel Natur also für jeden Camper, dazu überzeugendes Sanitär in Containerbauweise, das jeden Tag blitzsauber dasteht. Ein Pool dient ebenso der Erfrischung wie das Flüsschen Valla, das den Platz begrenzt.

Pieter Witschge ist ein ausgesprochener Weinliebhaber und teilt das erworbene Wissen um die kleinen Winzerbetriebe der Region sehr gern mit den Gästen während wiederkehrend angebotener Weinproben. Im Restaurant gibt es Pizza-Tage und solche mit je einem Menü, für das Vorbestellung erbeten wird. Typische Hofprodukte wie Eier, Käse oder Schinken können die Gäste zusammen mit Brötchen für den jeweils nächsten Tag vorbestellen.

Abgeschiedenheit als Preis

Eicke Schüürmann Pool mit Kinder- und Schwimmbereich.



Der Preis für all dies ist einigermaßen hoch. Nicht so sehr in Euro, da liegt er knapp unter dem, was in Italien für Aufenthaltsqualität dieser Art zu zahlen ist. Eher in Entfernung von allem, denn die Tenuta Squaneto ist ein Refugium buchstäblich im Nirgendwo. Die nächste Bushaltestelle ist fünf, der nächste Supermarkt 13 Kilometer weit entfernt. Ausflugsziele gibt es genug, doch muss man die überschaubaren Kilometer-Entfernungen stets in Relation zu den überaus steigungs-, gefälle- und kurvenreichen, kleinen Landstraßen setzen, auf denen sie zurückzulegen sind.

Es ist der richtige Platz für Camper, die Ruhe, Natur und den Luxus lieben, vom Gastgeber mit Namen angesprochen zu werden. Die Tenuta Squaneto ist ein Hidden Champion im Wortsinn: extrem gut versteckt und in Service und Ausstattung führend in der gesamten Provinz Piemont.

Wander- und Radwege Auf gut beschilderten Wanderwegen können Gäste direkt vom Campingplatz aus loslaufen. Dabei geht es über oft einspurige, kaum befahrene Landstraßen, seltener auf Waldwegen. Die kleinen Sträßchen laden auch zum Radfahren ein, allerdings sind heftige Steigungen an der Tagesordnung. Mountain- oder E-Biker sind gegenüber gewöhnlichen Tourenradlern im Vorteil. Das nächstgelegene Dorf ist Pareto, es hat immerhin eine Bar für die Erfrischung auf halbem Weg. Ein anderes Ziel ist der Fungo im Ortsteil Borgo von Piana Crixia, ein etwa 14 Meter hoher Felsen, der die Form eines Pilzes hat und als geologisches Wahrzeichen der Region gilt.

Der besondere Tipp: Blumenriviera

Eicke Schüürmann Auch wunderschöne Mittelmeerstrände sind nicht weit entfernt.



Eine gute halbe Stunde nach Süden – und schon ist man in einer völlig anderen Ferienwelt. Aus der Waldeseinsamkeit purzelt man in die betriebsame Sommerindustrie der ligurischen Seebäder an der Blumenriviera. Horrende Parkgebühren, Miet-Liegen und -Sonnenschirme, Gelato und Restaurants im Überfluss sind ebenso inbegriffen wie die fliegenden Händler mit ihren gefälschten Marken-Produkten.

Stellplatzinfos Tenuta Squaneto

15018 Squaneto Inferiore(IT) Comfort Camping Tenuta Squaneto Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Größe und Charakter: 11 ha, 63 Stellplätze (100–200 qm) mit Strom, 4 Stellplätze mit Privatsanitär, 15 Safarizelte. Teils alter Baumbestand, viele Hecken und Sträucher, in der Mehrzahl sonnige, offene Stellfelder mit gut nivellierten Gras-Stellplätzen.

11 ha, 63 Stellplätze (100–200 qm) mit Strom, 4 Stellplätze mit Privatsanitär, 15 Safarizelte. Teils alter Baumbestand, viele Hecken und Sträucher, in der Mehrzahl sonnige, offene Stellfelder mit gut nivellierten Gras-Stellplätzen. Öffnungszeiten: Ostern bis Ende September.

Ostern bis Ende September. Preise: HS: Stellplatz mit Strom und zwei Personen ab 57 Euro, mit Kind ab 3 Jahren 65,50 Euro. Hund 4 Euro, Strom nach Verbrauch.

HS: Stellplatz mit Strom und zwei Personen ab 57 Euro, mit Kind ab 3 Jahren 65,50 Euro. Hund 4 Euro, Strom nach Verbrauch. Attraktionen: Weinanbaugebiete Langhe und Monferrato, Haselnuss-Anbaugebiet um Cortemilia, Thermalbad Acqui Terme, Naturpark Monte Beigua, Blumenriviera/Ligurien. Bewertung Lage 3/3 Punkte: Weitläufiges Gelände in abgeschiedener Naturlage, 5 km vom nächsten Ort entfernt, trotzdem gut erreichbar.

Ausstattung 2/3 Punkte: Gepflegte Sanitärgebäude. Restaurant. Privatsanitär und Außenküche. Kiosk, Brötchen und Hofprodukte auf Vorbestellung. Fahrradverleih. Gratis-WiFi.

Freizeitwert 2/3 Punkte: Pool, Baden im Fluss. Radfahren, Wandern, Spielplätze, Boule, Volleyball, Angelmöglichkeit.