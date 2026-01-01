4* Camping Détente et Clapotis: Ihre Auszeit am See

Détente et Clapotis – Camping & Unterkünfte: Ihr 4-Sterne-Campingplatz am Lac de Paladru wartet auf Sie!

Stellen Sie sich vor: Sie wachen nur wenige Schritte vom See entfernt auf. Ihre Kinder laufen barfuß zum Privatstrand. Das Wasser plätschert sanft. Willkommen bei Détente et Clapotis.

Direkter Seezugang: Unser Privatstrand am Lac de Paladru ist Ihr persönlicher Spielplatz: beaufsichtigtes Baden, Kanu fahren, Stand-up-Paddling oder Angeln.

Komfortable Unterkünfte: Voll ausgestattete Chalets mit Terrasse und Blick in die Natur, XXL-Stellplätze im Schatten und moderne Sanitäranlagen.

Alles für Ihre Erholung: Beheizter Pool, Spielplatz, gemütliche Snack-Bar, kostenloses WLAN, Wassersportaktivitäten und Kinderclub für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

Ideale Lage in Isère: Nur 1 Stunde von Lyon und 1,5 Stunden von Genf entfernt – mitten im Herzen der Alpen. Entdecken Sie Grenoble, Chambéry und die umliegenden Skigebiete. Der Lac de Paladru, auch "der blaue See" genannt, begeistert mit kristallklarem Wasser und atemberaubenden alpinen Landschaften.

Exzellenz zum fairen Preis: 4-Sterne-Qualität, familiäre Atmosphäre und attraktive Preise. Früh buchen = exklusive Rabatte!

Pefekt für deutsche Familien: Internationale Atmosphäre, garantierte Ruhe und authentische Alpenregion.

Ihr Traumurlaub am Ufer des Lac de Paladru beginnt hier. Jetzt buchen!