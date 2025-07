Clemens Hirschfeld

Autos sind mein Lebensmittelpunkt. Und wären sie essbar, wären sie wohl mein einziges Lebensmittel - Punkt. Dabei ist es fast egal welches, denn die Vielfalt macht's: Vom 7 kW schwachen Citroën C1, über den Ioniq 5 mit 77-kWh-Akku bis zum 707 PS starken Dodge Challenger Hellcat teste ich täglich unterschiedlichste, meist brandneue Fahrzeuge. So fahre ich tausende Kilometer im Jahr – allerdings viel zu selten meinen Oldie, einen Mini Cooper oder mein Motorrad eine Triumph Sprint ST. Was ich vor dem Volontariat und dem Redakteurs-Job bei auto motor und sport getrieben habe? Als Kind habe ich in jeder freien Minute Autoquartett gespielt, als Teenager Rennspiele am PC gezockt, als junger Erwachsener beim Bund alle Führerscheine bis zum 40-Tonner erworben und als dreifacher Familienvater ein Bachelor-Studium in Kommunikationswissenschaften abgeschlossen. Traumautos? Unzählige! Aber ein fetter Ami-V8 sowie italienischer V12 stehen immer ganz weit oben in der Liste.