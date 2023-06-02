Markenverzeichnis öffnen
Arturo Rivas

Alisa Mücke

Grafikerin

Unsere Grafikerin Alisa Mücke liebt es, draußen zu sein. Ob zu Fuß oder mit dem Rad ist ihr dabei fast egal, aber auf den Komfort eines vernünftigen Campers verzichtet sie nur ungern.

Meine aktuellsten Artikel:

Stellplatz
Dauertester Dreamer Cap Land

Ist der Campervan groß genug für den Bikepark?

BildergalerieEinzeltest
Frankia Neo Black Line, Stauraum
Frankia Neo Black Line im Dauertest

Mit dem Frankia zum Bikepark

BildergalerieEinzeltest
Dauertest Pössl Campstar Campervan
Dauertest Pössl Campstar (2024) Thermen-Trip

So funktioniert Regen-Camping im kleinen Campervan

BildergalerieEinzeltest
Camping-Tipps der Redaktion
Camping-Tipps Italien, England, Österreich & Co.

6 Campingplätze mit Wow-Effekt

BildergalerieReiseplanung
Pössl Campstar Dauertester Camillo (2023)
Dauertester Pössl Campstar (2023) auf erster Tour

Campervan Camillo unterwegs im Bikepark

BildergalerieEinzeltest
Außenansicht, Seite, Regenbogen, Camp
Chausson 640 Titanium Ultimate (2024) auf Festival

Festival-Camping deluxe mit Titus

BildergalerieEinzeltest
Chausson 640 Titanium (2023) Reise f
Chausson 640 Titanium Ultimate für Fahrrad-Trips

Bikepark-Ausflug mit dem Teilintegrierten

BildergalerieEinzeltest
Dauertest Ahorn
Ahorn Camp Van City im Dauertest

Abschlussbericht zum Test nach 25.000 km

VideoBildergalerieEinzeltest
Etrusco T 6900 DB im Dauertest
Etrusco T 6900 DB im Dauertest

Fazit nach 28.354 Kilometern

VideoBildergalerieEinzeltest
Malibu T 430 LE
Dauertest-Abschluss: Malibu T 430 LE

Time to say goodbye, Manni Malibu!

BildergalerieEinzeltest
