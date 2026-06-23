Top Wohnmobilstellplatz Parking Port St-Georges in Nancy: Schiffe gucken und entschleunigen

Der Wohnmobilstellplatz Parking Port St-Georges liegt direkt am Canal de la Marne au Rhin und verbindet die Vorzüge eines stadtnahen Stellplatzes mit einer typischen Jachthafen-Atmosphäre. Als Teil des Sportboothafens, der für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit mit dem internationalen Umweltlabel "Pavillon Bleu" (Blaue Flagge) ausgezeichnet wurde, profitieren Wohnmobillisten von einer gut ausgebauten Infrastruktur mit 19 Stellplätzen für Wohnmobile und 40 Liegeplätzen für Boote.

Nur wenige Gehminuten von der Altstadt und den Jardins d'Eau entfernt sorgt der kleine kommunale Stellplatz mit seinen überwiegend halbschattigen Stellflächen für angenehme Bedingungen in den Sommermonaten. Vom Wohnmobil aus hat man einen guten Blick auf die vorbeiziehenden Hausboote, Penichen und Sportboote. In zahlreichen Bewertungen wird der Hafenmeister als besonders freundlich und hilfsbereit beschrieben. Moderne, barrierefreie Sanitäranlagen mit gesichertem Zugang, WLAN auf dem Gelände sowie die Möglichkeit, mit Hund anzureisen, runden das Angebot ab.

UNESCO-Welterbe direkt vor der Tür Einer der größten Pluspunkte des Stellplatzes ist seine hervorragende Lage. In nur etwa zehn Gehminuten erreicht man die berühmte Place Stanislas, das Herzstück von Nancy und eines der schönsten Platzensembles Europas. Die ehemalige Hauptstadt der Herzöge von Lothringen begeistert mit prachtvoller Architektur, einer lebendigen Altstadt und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Gemeinsam mit der Place de la Carrière und der Place d'Alliance gehört die Place Stanislas zum UNESCO-Weltkulturerbe. Darüber hinaus gilt Nancy als Hochburg des Jugendstils, dessen Spuren sich in Museen, historischen Villen und den charmanten Straßenzügen der Stadt entdecken lassen.

Auch Genießer kommen in Nancy auf ihre Kosten. Wochenmärkte, gemütliche Cafés, Restaurants und kleine Boutiquen laden dazu ein, das französische Lebensgefühl zu erleben. Zu den bekanntesten Spezialitäten zählen die Bergamotte-Bonbons und die traditionellen Macarons de Nancy. Für die Versorgung unterwegs befindet sich zudem ein großer Supermarkt nur wenige Gehminuten vom Stellplatz entfernt.

Die Voie Bleue direkt am Stellplatz

54000 Nancy(FR) Parking Port St-Georges 26 Bewertungen 18,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auch Radfahrer sind hier bestens aufgehoben. Der Hafen trägt das Label "Accueil Vélo" und bietet Fahrradständer, Werkzeug, Luftpumpe sowie weitere Serviceangebote für Radreisende.

Direkt vor der Tür verläuft zudem die Voie Bleue, einer der schönsten Fernradwege Frankreichs. Auf rund 800 Kilometern verbindet sie Luxemburg mit Lyon und führt überwiegend flach entlang von Flüssen und Kanälen. Für Wohnmobilisten, die ihre Fahrräder dabeihaben, eröffnen sich damit hervorragende Möglichkeiten für entspannte Tagesausflüge.