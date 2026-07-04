Mautfrei an den Atlantik: Wohnmobil-Stellplätze entlang der E62 in Frankreich

Mautgebühren auf dem Weg an die französische Atlantikküste, wie zum Beispiel zur Côte d’Argent, reißen oft ein dickes Loch in die Urlaubskasse. Doch es geht auch günstiger als der E 60 über Orléans oder E 70 via Lyon zu folgen. Die Alternative ist die nahezu gebührenfreie, größtenteils vierspurig ausgebaute Route über die E 62 und später ab Bellac über die E604 und die E606. Sie glänzt nicht nur mit geringen Mautgebühren, sondern auch mit tollen Zielen für Zwischenstopps.