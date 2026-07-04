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Mautfrei an den Atlantik: Wohnmobil-Stellplätze entlang der E62 in Frankreich

Stellplätze entlang der E62 in Frankreich
Mautfreie Route an die Côte d’Argent

Wir haben sie zusammengefasst: die schönsten Stationen samt Stellplätzen quer durch südwest Frankreich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.07.2026
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Frankreich, Südwestfrankreich, E62, Côte d’Argent, Stellplatz Fokus, Stellplätze, Hafenort Ciboure
Foto: Thomas Cernak

Mautgebühren auf dem Weg an die französische Atlantikküste, wie zum Beispiel zur Côte d’Argent, reißen oft ein dickes Loch in die Urlaubskasse. Doch es geht auch günstiger als der E 60 über Orléans oder E 70 via Lyon zu folgen. Die Alternative ist die nahezu gebührenfreie, größtenteils vierspurig ausgebaute Route über die E 62 und später ab Bellac über die E604 und die E606. Sie glänzt nicht nur mit geringen Mautgebühren, sondern auch mit tollen Zielen für Zwischenstopps.

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