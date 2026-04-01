Roller Team Spring Edition 2026 | Kronos & Kronos Fit

Roller Team erweitert sein Angebot mit den neuen Modellen Kronos und Kronos Fit in der Version "Spring Edition". Eine Sonderserie für ein dynamisches Publikum, das Wert auf Design, Funktionalität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis legt. Ein Angebot, das unverwechselbaren Stil, umfassende Ausstattung und intelligente Lösungen vereint.

Neues Design, exklusive Ausstattung Die Spring Edition, ist auf den ersten Blick an ihrem neuen Außendesign und der Schwarz-Metallic-Lackierung des Fahrerhauses zu erkennen, die ihren entschlossenen Charakter unterstreicht.

Der lebendige und einladende Innenraum bestätigt die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität: moderne, gut durchdachte Räume, mit vielen Details, die Komfort und Funktionalität in jeder Reisesituation bieten.

Roller Team Schlafen wie im Premium-Hotel. Das großzügige Bett der Spring Edition macht jede Nacht zur Komfort-Zeit.



Drei neue Layouts für jeden Bedarf Die Produktreihe umfasst drei Modelle:

Kronos Fit 294 P/TL , mit oder ohne Hubbett;

, mit oder ohne Hubbett; Kronos 267 TL und Kronos 288 TL, beide mit einer Gesamtlänge von 7,45 m. Jedes Layout ist so konzipiert, dass allen Gästen maximaler Komfort geboten wird.

Für diejenigen, die Kompaktheit und Wendigkeit suchen, ist der Kronos Fit 294 die ideale Lösung: Mit einer Breite von 2,15 Metern, ist er das einzige kompakte Reisemobil auf dem Markt mit 5 zugelassenen Sitzplätzen und einem praktischen elektrischen Hubbett. Das Fahrzeug ist mit einem 165 PS Ford-Motor und Automatikgetriebe ausgestattet, welches für ein flüssiges und angenehmes Fahrverhalten sorgt.

Die gleiche Motorisierung findet sich auch in den beiden Kronos-Modellen, die auf einem 4,1 t Heavy-Fahrgestell (auf Wunsch mit 3,5 t Ablastung) basieren.

Der Kronos 267 TL bietet ein großes Queensbett, separate Dusche und WC sowie eine geräumige "Face to Face” Sitzgruppe.

bietet ein großes Queensbett, separate Dusche und WC sowie eine geräumige "Face to Face” Sitzgruppe. Der Kronos 288 TL bietet zwei große Einzelbetten, separate Dusche und WC sowie eine Maxi-Dinette mit L-Sitzgruppe. Unterschiedliche Lösungen, die mit ihrer sorgfältigen Raumplanung, für ein maßgeschneidertes Reiseerlebnis vereint sind.

Roller Team Ihr Premium-Wohnbereich zum Wohlfühlen. Die Spring Edition macht jede Pause zum Genussmoment.



Vielseitigkeit und Funktionalität für jedes Abenteuer Mit ihren intelligenten Lösungen und dem optimierten Platzangebot, sind die Fahrzeuge der Spring Edition perfekt für jede Art von Reise, egal ob es sich um einen kurzen Familienausflug oder ein Solo-Abenteuer handelt.

Zur Ausstattung gehören:

16-Zoll-Leichtmetallfelgen

Nebelscheinwerfer

Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme von Ford (ADAS)

Doppelte Solaranlage (2 x 200 W) mit MPPT-Regler

Zwei Lithium-Batterien mit je 100 Ah

Markise in Anthrazit

Gas-Außensteckdose und externe Dusche (Anschluss in der Garage)

XL-Aufbautür mit Zentralverriegelung Lösungen, die Autonomie, Sicherheit und Komfort garantieren.