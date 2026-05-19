5-Meter-Wohnwagen: Kompakt und trotzdem festes Bett, Bad, Heizung und Kühlschrank

Es gibt gute Gründe, warum der ideale Wohnwagen möglichst kompakt sein sollte. Etwa, dass das bereits vorhandene Zugfahrzeug keine schweren Anhänger ziehen darf oder man auf Reisen häufig den Standort wechseln und sich dabei das Manövrieren erleichtern möchte.

Trotzdem möchte man nicht jeden Abend die Sitzgruppe zum Bett umbauen und ein abgetrennter WC-Raum darf auch nicht fehlen. Dazu auf der Wunschliste: Stehhöhe ohne Klappdach sowie eine vollständige Bordtechnik mit Heizung, Herd und Kühlschrank.

Eine illusorische Vorstellung? Mitnichten! CARAVANING hat acht Hersteller identifiziert, die Wohnwagen im Programm haben, die genau das bieten und deren Aufbau (ohne Deichsel) trotzdem keine fünf Meter lang ist.