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Wohnwagen

5-Meter-Wohnwagen: Kompakt und trotzdem festes Bett, Bad, Heizung und Kühlschrank

Kurze Komfort-Caravans
Kleine Wohnwagen ohne Kompromisse

vom Campingprofi seit 1959

Keine fünf Meter Aufbaulänge, aber festes Bett, Bad, Heizung und Kühlschrank an Bord: Diese kleinen Wohnwagen können (fast) alles.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.05.2026
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i_Weinsberg_Caracito_Außen
Foto: Hersteller

Es gibt gute Gründe, warum der ideale Wohnwagen möglichst kompakt sein sollte. Etwa, dass das bereits vorhandene Zugfahrzeug keine schweren Anhänger ziehen darf oder man auf Reisen häufig den Standort wechseln und sich dabei das Manövrieren erleichtern möchte.

Trotzdem möchte man nicht jeden Abend die Sitzgruppe zum Bett umbauen und ein abgetrennter WC-Raum darf auch nicht fehlen. Dazu auf der Wunschliste: Stehhöhe ohne Klappdach sowie eine vollständige Bordtechnik mit Heizung, Herd und Kühlschrank.

Eine illusorische Vorstellung? Mitnichten! CARAVANING hat acht Hersteller identifiziert, die Wohnwagen im Programm haben, die genau das bieten und deren Aufbau (ohne Deichsel) trotzdem keine fünf Meter lang ist.

Adria

Bei den Slowenen erfüllen gleich ...

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