Wohnmobilstellplatz Willemsoord in Den Helder: Camping auf der ehemaligen Marinewerft

Der Wohnmobilstellplatz in Den Helder befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen königlichen Marinewerft Willemsoord. Wo einst Kriegsschiffe gebaut und gewartet wurden, laden heute restaurierte Lagerhäuser, Museen, Restaurants und Cafés zum Verweilen ein. Die rund 40 Hektar große Anlage zählt zu den bedeutendsten maritimen Kulturstandorten der Niederlande.

Der gebührenpflichtige Stellplatz ist von drei Seiten von Wasser umgeben und bietet einen schönen Blick auf die Boote. Die Stellflächen für rund 40 Fahrzeuge befinden sich auf befestigtem, überwiegend ebenem Untergrund, allerdings mit kaum Schatten. Zum Service gehören die Versorgung mit Frischwasser, die Entsorgung von Grauwasser und Chemie-WC sowie Sanitäranlagen und WLAN. Außerdem ist der Platz videoüberwacht, beleuchtet und erlaubt das Mitführen von Hunden. Strom steht gegen Gebühr zur Verfügung.

Gäste loben besonders die sauberen und gepflegten Sanitäranlagen, die ausschließlich mit Zugangskarte nutzbar sind. Für die Nutzung der Waschmaschine kann beim Hafenmeister oder in der Touristeninformation ein separater Schlüssel ausgeliehen werden.

1781 AS Den Helder(NL) Jachthaven Willemsoord 54 Bewertungen 17,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Sehenswürdigkeiten direkt vor der Tür Die Lage im historischen Hafenviertel Willemsoord macht den Stellplatz zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen. Viele Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind bequem zu Fuß erreichbar. Besonders beeindruckend ist das Marinemuseum mit seinen historischen Museumsschiffen und einem fast 80 Meter langen, begehbaren U-Boot. Ebenfalls auf dem Gelände befindet sich das Rettungsbootmuseum Dorus Rijkers, das spannende Einblicke in die Geschichte der niederländischen Seenotrettung bietet.

Zum maritimen Charakter des Hafenareals trägt auch der Museumshafen bei, in dem mehr als 30 liebevoll restaurierte Traditionsschiffe vor Anker liegen. Darüber hinaus laden zahlreiche Restaurants, Cafés und kulturelle Einrichtungen zum Verweilen ein. Mit Kino, Veranstaltungen und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten bietet Willemsoord alles für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

Idealer Ausgangspunkt für Texel Ein besonderes Highlight ist die Nähe zur Insel Texel. Die größte Nordseeinsel der Niederlande ist in nur etwa 20 Minuten mit der Fähre erreichbar und lockt mit kilometerlangen Sandstränden, beeindruckenden Dünenlandschaften und einer einzigartigen Natur.

Auch die Umgebung von Den Helder lässt sich hervorragend mit dem Fahrrad erkunden. Die flache Küstenlandschaft Nordhollands bietet ideale Bedingungen für ausgedehnte Radtouren entlang von Deichen, Stränden und Naturschutzgebieten. Zudem sind das Stadtzentrum sowie Einkaufsmöglichkeiten bequem erreichbar.