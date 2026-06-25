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8 Resorts mit XXL-Poollandschaften: Die besten Campingplätze mit Wasserpark in Europa

Luxus Campingplätze mit Poollandschaft
Die besten Campingplätze mit XXL-Wasserpark

vom Campingprofi seit 1959

Sie suchen Action und Abkühlung auf dem Campingplatz? Dann sind Sie bei diesen acht Top-Campingplätzen mit XXL-Wasserpark richtig.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.06.2026
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Camping Le Brasilia
Foto: Camping Le Brasilia

Wellenbecken, Lazy River, Highspeed-Rutschen – was früher bestenfalls Hotels an Freizeitparks vorbehalten war, bieten heute auch Premium-Campingplätze. LeadingCampings stellt acht Resorts vor, die Naturerlebnis und Wasserpark-Feeling verbinden.

Wer mit dem Wohnmobil oder Caravan in den Sommerurlaub startet und dabei spektakuläre Wasserwelten erleben möchte, wird bei diesen acht Campingresorts fündig. Die Mitglieder der Kooperation LeadingCampings of Europe – allesamt Vier- bis Fünf-Sterne-Anlagen – haben in den vergangenen Jahren kräftig in ihre Badelandschaften investiert. Von der französischen Atlantikküste bis zur Lüneburger Heide: Hier kommen Familien, Adrenalinjunkies und Erholungssuchende Wasserratten gleichermaßen auf ihre Kosten.

Yelloh!...