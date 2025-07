Philipp Körner

Aus der kindlichen Faszination für die bunten Bilder der Formel 1 wurde schnell die ganz große Rennsport-Liebe. Egal ob Rundstrecke, Dragstrip oder Offroad: Hauptsache es geht ordentlich zur Sache – gerne auch elektrisch. Während andere von Schampus in Rascasse träumen, zeugt die heimische Andenkenwand von Dirt-Schlachten in der US-Pampa, frierenden Fingern in der Fuchsröhre und Super-Bock-Saufgelagen bei Portugals legendärster Stadtstrecke. Und das Bücherregal von reichlich Renn-Historie. Trotz eines Studiums der Wirtschaft und der Politik war der Weg in das Sport-Ressort von auto motor und sport also unausweichlich. Dort scherzen die Kollegen, dass selbst die thailändische Formel 4 über die Körnersche Flimmerkiste läuft. Wenn die wüssten...