Nicolas Streblow

Zwei Räder mit Motor dazwischen und mir obendrauf als Gebieter faszinieren mich, seitdem ich 16 Jahre alt war. Und sie tun es heute noch. Meinen Job als Journalist habe ich an der Uni studiert und anschließend in der Praxis gelernt. Ob im Sattel als Instruktor, Reiseleiter oder eben in anschließend schreibender Funktion, mit dem Moped als Alltagsverkehrsmittel, Reisegefährt oder Sportgerät, die Abwechslung macht es so spannend. Mittlerweile tragen die Motorräder aus meinen Anfangstagen ein H-Kennzeichen, und auch mein Lebensalter passt gut zu Oldtimern, so dass ich als Redakteur bei MOTORRAD Classic gut aufgehoben bin. Und ja, auch ich habe mir so einen alten Traum von damals in die (zu kleine) Garage gestellt. Im „großen“ MOTORRAD sind Themen rund um die richtigen Fahrtechniken mein Ding, aber auch gelegentliche Reportagen aus dem Alltag. Denn ob alter Boxer oder aktuelles E-Bike, faszinieren tun sie mich alle – nur die alten inzwischen noch mehr als die neuen.