Alexander Bernt

Die langweiligen Fakten vorab: Baujahr 1983, Mittelfranke (sorry für den Dialekt in den Videos), studierter Technikjournalist, seit 2010 im Motorjournalismus unterwegs. Frühe Kart-Ambitionen beendeten ein mangelndes Budget und der nicht gerade motorsportlich-platzsparende Körperbau (1,96 Meter). Dafür darf ich nun den zweitbesten Job der Welt machen: Autos fahren und darüber schreiben. Der Fokus lag in den letzten Jahren vor allem auf dem Thema Sportwagen, doch auch die „Brot und Butter“-Fraktion hat ihren eigenen Reiz. Daher zeigt sich auch der private Fuhrpark so vielseitig wie meine grundlegende automobile Heimat: Vom 90er-Jahre-V8 über den luftgekühlten Boxer bis zum Fünfzylinder-Saugdiesel ist alles dabei. Kein Auto ist perfekt, dafür werden sie leidenschaftlich gefahren – Autos, die nur rumstehen, tun mir in der Seele weh. Nächstes Projekt: die teilzerlegte Vespa PX 80 von 1988 wieder flott machen.