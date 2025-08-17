Die besten Camping Must-Haves von Tchibo: Clevere Gadgets für dein Outdoor-Abenteuer

Camping bedeutet Freiheit, Abenteuer und Entspannung in der Natur – doch ohne die richtige Ausrüstung kann es schnell unkomfortabel werden. Tchibo hat pünktlich zur Saison eine Reihe praktischer, platzsparender und günstiger Camping-Gadgets auf den Markt gebracht, die Ihr Outdoor-Erlebnis um ein Vielfaches angenehmer machen. Hier sind die besten Must-Haves, die Sie auf Ihrem nächsten Camping-Trip nicht missen sollten.

1. Platzsparend und praktisch: Die Camping-Wäscheleine

Ein kleines, aber unverzichtbares Accessoire für jeden Camping-Ausflug ist eine funktionale Wäscheleine. Die Camping-Wäscheleine von Tchibo ist besonders praktisch: Sie lässt sich platzsparend in einer Rollbox verstauen und misst im ausgezogenen Zustand bis zu 8 Meter. So haben Sie genug Platz, um Wäsche, Handtücher oder Ausrüstung zu trocknen – und das sogar in den entlegensten Ecken der Natur. Die zwei Haken an den Enden machen das Aufhängen kinderleicht, und die flexible Befestigung zwischen Bäumen, Fahrzeugen oder Stangen sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Perfekt für alle, die viel unterwegs sind und wenig Stauraum haben.

Preis : ca. 8 Euro

2. Multitalente für unterwegs: Die Outdoor-Clips

Mit den Outdoor-Clips von Tchibo haben Sie immer die richtige Befestigungslösung parat. Ob Sie eine Lichterkette an Ihrem Vorzelt aufhängen, Handtücher trocknen oder eine Kaffeetasse sicher verstauen möchten – die farbenfrohen Clips bieten Ihnen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Dank der 360°-Drehfunktion können Sie die Clips flexibel auch schräg anbringen, während die rostfreien Materialien auch bei feuchter Witterung zuverlässig bleiben. Diese Clips sind klein, aber extrem praktisch – ein echtes Must-Have für alle, die beim Camping auf Ordnung und Komfort setzen.

Preis : ca. 6 Euro (6er-Set)

3. Heißer Kaffee, auch in der Natur: Die Siebstempelkanne aus Edelstahl

Für viele Camper gehört frischer Kaffee zum perfekten Start in den Tag. Die Siebstempelkanne aus Edelstahl von Tchibo ist die ideale Lösung, um Ihnen unterwegs einen leckeren Kaffee zu gönnen – ganz ohne Strom. Mit einer Kapazität von bis zu 900 ml kannst du auch eine größere Menge Kaffee zubereiten, und dank der doppelwandigen Edelstahl-Technologie bleibt Ihr Getränk länger warm. Praktisch: Eine integrierte Skala im Inneren hilft Ihnen, die perfekte Menge Kaffeepulver zu dosieren. Ob am Flussufer oder auf dem Rastplatz – frischer Kaffee geht immer!

Preis : ca. 34,99 Euro

4. Kompakt und robust: Camping-Becher aus Edelstahl

Kaffee ist nicht das einzige Getränk, das Sie beim Camping genießen möchten – auch heiße Schokolade oder kalte Limonade schmecken in einem guten Becher besonders gut. Die Camping-Becher aus Edelstahl im 2er-Set sind die perfekte Wahl für deine Outdoor-Tour. Sie halten Ihre Getränke durch ihre doppelwandige Isolierung warm oder kalt und bieten mit einer 100-ml-Markierung sogar eine praktische Messfunktion für das Kochen. Der Clou: Dank ihrer Stapelbarkeit benötigen beide Becher nur den Platz von einem – ideal für kleine Zelte und Rucksäcke.

Preis : ca. 13 Euro (2er-Set)

5. Beleuchtung für dunkle Nächte: LED-Deko-Lichter

Abends im Zelt oder am Lagerfeuer kann es schnell dunkel werden. Die LED-Deko-Lichter von Tchibo sorgen nicht nur für stimmungsvolle Beleuchtung, sondern helfen Ihnen auch, kleine Gegenstände wie den Zelt-Reißverschluss im Dunkeln zu finden. Mit Karabiner versehen, lassen sich die spritzwassergeschützten Lichter überall an Zelt, Tasche oder Jacke befestigen. Die Batterien sind bereits enthalten, sodass Sie die Lichter sofort nutzen können. Ein praktisches Accessoire, das auch in der Dämmerung für mehr Sicherheit sorgt.

Preis : ca. 10 Euro (3er-Set)

6. Für die flexiblen Camper: Multifunktions-Licht

Ob beim Zeltaufbau, nachts am Lagerfeuer oder beim Suchen nach etwas im Zelt – das Multifunktions-Licht von Tchibo ist ein wahres Allround-Talent. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich das Licht je nach Bedarf anpassen. Zudem kann es an Schlaufen, Haken oder sogar Flaschen befestigt werden – ideal, wenn Sie beide Hände frei brauchen. Und das Beste: Es funktioniert nicht nur als Taschenlampe, sondern auch als Flaschenöffner für den Feierabenddrink. Wiederaufladbar via USB und kompakt im Format, passt es perfekt in jedes Camping-Set.

Preis : ca. 10 Euro

7. Funktional und stilvoll: Der fluoreszierende Zeltteppich

Sichtbarkeit ist beim Camping nicht nur wichtig, sondern kann auch richtig stylisch sein. Der fluoreszierende Zeltteppich von Tchibo leuchtet in der Nacht, nachdem er tagsüber UV-Licht gespeichert hat. So können Sie sicherstellen, dass Sie auch im Dunkeln problemlos vor Ihr Zelt treten. Der Teppich ist wetterfest und faltbar und kann auch als Vorzeltunterlage genutzt werden. Ein echter Hingucker, der nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein Highlight auf dem Campingplatz ist.

Preis : ca. 29,99 Euro

8. Praktisch und platzsparend: Das faltbare Abtropfgestell

Kochen beim Camping ist eine Sache, das Abwaschen eine andere. Das faltbare Abtropfgestell von Tchibo macht das Spülen und Trocknen von Geschirr im Freien deutlich komfortabler. Mit einem praktischen Bestecktrenner und einem Abtropftablett ausgestattet, lässt sich das Gestell nach dem Gebrauch einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen. So bleibt deine Campingküche immer ordentlich und hygienisch, auch wenn der Platz begrenzt ist.

Preis : ca. 12,99 Euro

9. Vielseitige Beleuchtung für den Campingplatz: 2-in-1-Camping-Lichterkette

Ob du eine gemütliche Atmosphäre schaffen oder deinen Zeltbereich beleuchten möchtest – die 2-in-1-Camping-Lichterkette von Tchibo bietet Ihnen beide Optionen. Mit vier Modi und zwei Helligkeitsstufen lässt sich die Lichterkette ganz nach deinem Bedarf anpassen. Sie kann an Zeltstangen oder Ästen befestigt und einfach in der Box verstaut werden. Dank USB-C-Aufladung und Spritzwasserschutz ist sie zudem ideal für nasse Abende im Freien.