Zusatzspiegel für Wohnwagen-Gespanne im Marktüberblick: Klemm-, Bandspiegel & Individuelle

Wer mit dem Wohnwagen unterwegs ist, merkt schnell, dass die serienmäßigen Außenspiegel vieler Zugfahrzeuge nicht ausreichen, um den gesamten Bereich entlang der Wohnwagenflanken einzusehen. Gerade bei breiten Caravans entsteht ein gefährlicher toter Winkel, der beim Spurwechsel oder Überholen schnell zu brenzligen Situationen führen kann.

Der Gesetzgeber schreibt deshalb vor, dass der Fahrer jederzeit die Fahrzeugbegrenzung und den nachfolgenden Verkehr überblicken muss. Sobald der Caravan breiter ist als das Zugfahrzeug, sind Zusatzspiegel daher Pflicht. Wer darauf verzichtet, riskiert ein Bußgeld, das gerade im Ausland stellenweise empfindlich hoch ausfällt.

Die wichtigste Aufgabe eines Caravanspiegels ist es, ein klares und stabiles Bild vom rückwärtigen Verkehr zu liefern. Entscheidend ist daher, dass der Spiegel auch bei höheren Geschwindigkeiten fest am Außenspiegel des Zugfahrzeugs sitzt. Schon leichte Vibrationen können das Sichtfeld verzerren, sodass überholende Fahrzeuge nur noch verschwommen wahrgenommen werden. Hochwertige Modelle verfügen daher über robuste Befestigungen und aerodynamisch optimierte Gehäuse, die Windgeräusche und Vibrationen minimieren.

Marktübersicht Zusatzspiegel Wohnwagen

Berger Universalspiegel von Berger.



Hersteller: Berger

Berger Verfügbare Spiegelmodelle: 2 x Klemmspiegel, 4 x Spannbandspiegel

Einige Modelle kom- binieren die Vorteile von Klemm- und Spannbandspiegeln. Zudem gibt es mit dem M5 einen Spiegel, der einen integrierten Totwinkelspiegel hat.

Preise pro Stück: ab 19 Euro

ab 19 Euro Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

Brunner Universalspiegel von Brunner.



Hersteller: Brunner

Brunner Verfügbare Spiegelmodelle: 2 x Klemmspiegel, 4 x Spannbandspiegel

Es sind vier Modelle mit integrierten Totwinkelspiegeln verfügbar, davon zwei im Hochkantformat.

Preise pro Stück: ab 24 Euro

ab 24 Euro Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

Emuk Spezialspiegel von Emuk.



Hersteller: Emuk

Emuk Verfügbare Spiegelmodelle: >300 x fahrzeugspezifische Spiegel, 3 x Klemmspiegel

Die fahrzeugspezifischen Spiegel passen perfekt zum Fahrzeugdesign und lassen sich teilweise sogar in der passenden Wagenfarbe lackiert ordern.

Preise pro Stück: ab 79 Euro (Set)

ab 79 Euro (Set) Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

Haba Universalspiegel von Haba.



Hersteller: Haba

Haba Verfügbare Spiegelmodelle: 2 x Klemmspiegel, 1 x Spannbandspiegel

Die Modelle von Haba sind eher einfach ausgeführt und richten sich an preisbewusste Camper.

Preise pro Stück: ab 14 Euro

ab 14 Euro Hier im Fitz-Berger-Onlineshop kaufen

Hagus Universalspiegel von Hagus.



Hersteller: Hagus

Hagus Verfügbare Spiegelmodelle: 2 x Spannbandspiegel, 1 x Klemmspiegel, 1 x Spezialspiegel

Mit dem Sekundo hat Hagus Spiegel zur Befestigung im Programm. Der Huckepack 4 stützt sich zusätzlich an der Tür ab.

Preise pro Stück: ab 48 Euro

ab 48 Euro Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

Milenco Universalspiegel von Milenco.



Hersteller: Milenco

Milenco Verfügbare Spiegelmodelle: 7 x Klemmspiegel, 2 x Spannbandspiegel

Milenco hat ein großes Angebot an guten Klemmspiegeln. Die günstigeren Spannbandspiegel werden unter dem Kürzel MGI vertrieben.

Preise pro Stück: ab 29 Euro

ab 29 Euro Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

Obelink Universalspiegel von Obelink.



Hersteller: Obelink

Obelink Verfügbare Spiegelmodelle: 1 x Klemmspiegel, 2 x Spannbandspiegel

Über die Hausmarke vertreibt der Fachhändler aus den Niederlanden zwei einfache Modelle zum günstigen Preis.

Über die Hausmarke vertreibt der Fachhändler aus den Niederlanden zwei einfache Modelle zum günstigen Preis. Preise pro Stück: ab 10 Euro

Oppi Spezialspiegel von Oppi.



Hersteller: Oppi

Oppi Verfügbare Spiegelmodelle: >300 x fahrzeugspezifische Spiegel

Oppi ist der zweite Hersteller neben Emuk, der maßgefertigte Spiegel anbietet. Der Einstieg ist hier etwas günstiger als beim Mitbewerber.

Preise pro Stück: ab 95 Euro (Set)

ab 95 Euro (Set) Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

ProPlus Universalspiegel von ProPlus.



Hersteller: ProPlus

ProPlus Verfügbare Spiegelmodelle: 1 x Klemmspiegel, 2 x Spannbandspiegel

Unter den Spannbandspiegeln ist mit dem Modell Duo auch eines mit integriertem Totwinkelspiegel. Einige Modelle haben ein zusätzliches Fangband.

Preise pro Stück: ab 14 Euro

ab 14 Euro Hier im Camping Wagner-Onlineshop kaufen

Easydriver Speed-Fix-Mirror von Easydriver.



Hersteller: Reich Easydriver

Reich Easydriver Verfügbare Spiegelmodelle: 4 x Klemmspiegel, 3 x Spannbandspiegel, 2 x Spezialspiegel

Reich hat als einziger Hersteller einen Spezialspiegel mit elektrischer Verstellung im Angebot. Die Einstellung gelingt via Fernbedienung vom Fahrersitz aus.

Preise pro Stück: ab 43 Euro

ab 43 Euro Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen

Repusel Universalspiegel von Repusel.



Hersteller: Repusel

Repusel Verfügbare Spiegelmodelle: 11 x Klemmspiegel, 2 x Spannbandspiegel

Für einige Modelle gibt es optional zusätzliche Stützarme, die sich via Saugnapf oder Magnet zusätzlich an der jeweiligen Tür abstützen.

Preise pro Stück: ab 27 Euro

Hier finden Sie die besten Zusatztspiegel im Test.

Konvexe oder gewölbte Gläser?

Philipp Heise Man unterscheidet zwischen glatten und konvexen Gläsern. Letztere zeigen mehr Bild, lassen Objekte allerdings kleiner wirken und folglich Geschwindigkeiten und Distanzen schwerer einschätzen.



Eine große Spiegelfläche ist ebenfalls ein Qualitätsmerkmal. Plane Gläser bieten ein realistisches Abbild, aber ein eingeschränktes Sichtfeld. Konvexe Gläser ermöglichen ein größeres Sichtfeld, dafür lassen sie die Objekte im Spiegelbild kleiner erscheinen. Somit erfordert es etwas mehr Übung und Erfahrung, um Geschwindigkeit und Entfernung des rückwärtigen Verkehrs richtig einzuschätzen. Eine beliebte Alternative unter Campern sind leicht gewölbte Spiegelflächen, weil sie die Übersicht verbessern, ohne die Entfernungseinschätzung zu stark zu verfälschen.

Bei der Wahl des richtigen Spiegels ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Kompatibilität mit modernen Fahrzeugen. Außenspiegel aktueller Pkw sind oft größer, stärker gewölbt oder mit Sensoren für Spurwechselassistenten und Kameras ausgestattet. Ein guter Caravanspiegel sollte diese Technik nicht beeinträchtigen und das Gehäuse des Fahrzeugs nicht beschädigen. Manche Hersteller liefern deshalb passgenaue Gummiauflagen oder spezielle Adapter, die Kratzer verhindern.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Zulassung. Nur Spiegel mit E-Prüfzeichen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und dürfen im Straßenverkehr genutzt werden. Billigprodukte aus dem Internet locken zwar mit günstigen Preisen, sind aber oftmals weder geprüft noch besonders haltbar – und können im schlimmsten Fall während der Fahrt verrutschen oder verloren gehen. Auf den folgenden Seiten zeigen wir die gebräuchlichsten Versionen von Universalspiegeln und die der beiden Hersteller für fahrzeugspezifische Caravanspiegel.

Klemmspiegel

DH Klemmspiegel: Beim Festziehen muss die Spiegelschale sauber sein, damit die Klemmpads keine Kratzer hinterlassen.



Eine weit verbreitete Variante sind Klemmspiegel, die mit Schraub- oder Spannmechanismen direkt am Außenspiegelgehäuse verklemmt werden. Sie überzeugen durch ihre universelle Einsetzbarkeit und ihren meist stabilen Sitz. Wer sie korrekt nach Anleitung montiert, profitiert von einem sicheren Blick zurück auch bei hohen Geschwindigkeiten. Allerdings dauert die Befestigung oft ein wenig länger und erfordert mitunter viel Kraft in den Fingern. Problematisch sind angeschrägte Spiegelgehäuse oder Außenspiegel, bei denen der Spalt zwischen Spiegelglas und Gehäuse besonders eng ausfällt.

Ist dies der Fall, lässt sich der fahrzeugeigene Spiegel oftmals nicht mehr elektrisch verstellen. Zusätzlich besteht bei unvorsichtiger oder falscher Montage die Gefahr von Kratzern oder Schäden am Spiegelgehäuse des Zugfahrzeugs. Wer sich ausreichend Zeit für die Anbringung nimmt und die Spiegelklemmen bestmöglich an der Form des Fahrzeugspiegels ausrichtet, findet im Klemmspiegel eine zuverlässige und und mehrheitlich preislich attraktive Lösung.

Die Montage funktioniert an den meisten Spiegeln schnell und problemlos.

Sind die Winkel der Klemmen einmal auf den Fahrzeugspiegel eingestellt, verkürzt sich die Montagezeit weiter.

Ist der Fahrzeugspiegel nicht komplett sauber, kann die Spannvorrichtung teilweise Kratzer hinterlassen.

Bei zu festem Anziehen kann die Spiegelschale brechen.

Rast- und Spannbandspiegel

DH Rast- und Spannbandspiegel: Die erste Montage ist friemelig, da alle Einzelteile montiert und eingestellt werden wollen. Mit voreingestellten Bändern geht es dann flotter.



Bei voreingestellten Bändern gelingt die Montage von Gummibandspiegeln sehr schnell. Dafür werden auf der Spiegelvorderseite kleine "Krallen" oben und unten am Spiegel eingehängt, die über ein oder zwei Gummibänder miteinander verbunden und verspannt werden. Das Prinzip bei Ratschenbändern ist identisch, nur dass hier eben Kunststoff-Zahnbänder und Ratschen statt Gummibändern zum Einsatz kommen. Auf der Straße zeigt sich jedoch, dass die vergleichsweise flexible Befestigung auch Nachteile mit sich bringt: Bei höheren Geschwindigkeiten neigen Bandspiegel eher zum Vibrieren als Klemm- oder fahrzeugspezifische Modelle. Das Bild im Rückspiegel wirkt dann unruhig, was besonders beim Überholen störend ist.

Zudem können die Spannbänder durch die Tropfenform der Spiegel nach einiger Zeit verrutschen, sodass die Spiegel zwischendurch nachjustiert werden wollen. Hinzu kommt, dass das Gummi mit der Zeit ausleiern oder spröde werden kann – gerade bei starker Sonneneinstrahlung oder Kälte. Wer häufig unterwegs ist, muss also mit einem regelmäßigen Austausch rechnen. Manche Modelle bieten eine Ratschenfunktion und arbeiten mit UV-beständigeren Kunststoff-Ratschenbändern, mit denen sich der Zug besser dosieren lässt – das sorgt für besseren Halt als einfache Gummizüge. Trotzdem gilt: Die Stabilität eines passgenauen Klemmspiegels erreichen Bandlösungen in der Regel nicht.

Schnelle Montage, besonders wenn die Gummibänder einmal voreingestellt sind. Oftmals günstig in der Anschaffung.

Die Gummibänder können Kameras und Sensoren verdecken. Zudem altert und versprödet Gummi schneller als Kunststoff.

Spezial- und fahrzeugspezifische Spiegel

Philipp Heise Spezialspiegel: Die Montage der fahrzeugspezifischen Spiegel funktioniert in der Regel mit einer einzigen Schraubklemme und geht daher sehr schnell.



Unübertroffen ist die simple Montage bei fahrzeugspezifischen Caravanspiegeln. Bei den beiden Anbietern Emuk und Oppi reicht jeweils eine Spannschraube, um den Spiegel extrem sicher und vibrationsarm mit dem jeweiligen Zugfahrzeug zu verbinden. Ein besseres, vibrationsärmeres Bild liefert kaum ein Universalspiegel. Nachteile: Bei einem Fahrzeugwechsel müssen auch neue Caravanspiegel her, und ganz neue Fahrzeugmodelle sind bei den Herstellern mitunter noch nicht vermessen und verfügbar. Während Oppi auf ein leichtes Aluminiumgestänge setzt, sind die Modelle von Emuk etwas massiver ausgeführt.

Besonderheit hier: Die meist in den Spiegeln integrierten Blinker werden mit passgenauen Aussparungen bedacht und funktionieren somit auch bei montierten Zusatzspiegeln. Unter die Kategorie Spezialspiegel fallen beispielsweise die Saugnapfspiegel von Defa. Sie sind die einzig praktikable Antwort auf die rahmenlosen Außenspiegel der neuen Polestar-Modelle. Beim Kauf sollte man sich aber dringend für die Variante mit Spiegel auf dem Saugnapf entscheiden, da die Variante ohne Teile der Spiegelfläche verdeckt und diese zu stark verkleinert.

Eine weitere Herausforderung sind Spiegelkameras, wie sie mittlerweile von einigen Autoherstellern angeboten werden. Hier helfen im Grunde nur Zusatzspiegel wie der Hagus Sekundo 3, der vorn an den Kotflügeln statt an den Fahrzeugspiegeln montiert wird. Mit einem Spannband fixiert, greift das Grundgestell in Motorhaubenspalt und Radlauf.

Einfache, schnelle Montage und vibrationsarmes Spiegelbild bei den fahrzeugspezifischen Modellen. Spezialspiegel sind Problemlöser für exotische Fahrzeugspiegelformen wie etwa Kameraspiegel.

Fahrzeugspezifische Spiegel passen nur auf ein Modell und sind vergleichsweise teuer.