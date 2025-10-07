Amazon Prime Deal Days 2025: Top-Deals für Camperinnen und Camper bis zu 71% reduziert!

Die Amazon Prime Deal Days sind das Shopping-Highlight für alle, die sparen wollen – exklusiv für Prime-Mitglieder. Wer den Service bisher nicht hat, kann sich mit wenig Aufwand anmelden und shoppen, die kostenlose Testphase dauert 30 Tage. Besonders spannend: Technik, Ausstattung und Zubehör für Reisen mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus. Wir haben für Sie die besten Angebote zusammengestellt.

Was ist der Prime Deal Day? Der Prime Day ist ein exklusives Shopping-Event für Amazon-Prime-Mitglieder, das 2025 vom 7. bis 8. Oktober stattfindet. Um teilzunehmen, benötigst du lediglich eine Prime-Mitgliedschaft – diese kannst du auch im kostenlosen Probemonat nutzen. Alle Infos unter: amazon.de/prime Stromversorgung in Wohnmobil und Wohnwagen Ohne Strom geht auf dem Campingplatz gar nichts. Wie zuhause sollten Camperinnen und Camper hier auf Ausrüstung im Top-Zustand achten, um eventuellen Schäden oder Verletzungen vorzubeugen. Hier eignen sich zum Beispiel für den professionellen Einsatz zertifizierte Kabeltrommeln oder CEE‑Stecker, die Witterungen standhalten und stabil konstruiert sind. Camper, die auf Autarkie setzen wollen, sollten sich außerdem mit passenden Batterien ausstatten. Lithium-Modelle, die per Bluetooth mit dem Handy überwachbar sind, gelten als das Nonplusultra.

Basiszubehör für Camper Um einen guten Campingurlaub zu haben, braucht es neben moderner Elektronik ganz schlichtes Zubehör. Alle Campenden mit Chemie-WCs und Kassettentoiletten sind zum Beispiel auf das passende Zusatzmittel angewiesen. Um Reisemobil und Caravan außerdem sicher abzustellen und gleichzeitig die Reifen gegen eventuelle Verformungen zu schützen, bieten sich Auffahrkeile an. Besonders durchdachte Modelle können auch in der Höhe verstellt werden oder eine zweite Rolle als einfache Unterlegkeile erfüllen.

Kühlboxen für Camper Im Campervan sind elektrische Kühlboxen schon fast Grundausstattung, im Wohnmobil oder Wohnwagen eine gute Erweiterung des Kühlschranks. Gerade in der Sommerhitze zeigen Kompressor-Modelle, was sie können: Sie halten die Temperatur zuverlässig, wenn draußen die Sonne brennt. Wer gerne autark steht, weiß zudem die effiziente Arbeitsweise und den niedrigen Stromverbrauch dieser Geräte zu schätzen.

Diebstahl- und Frostschutz zum Einwintern Wohnmobile und Caravans werden über die kalten Monate oft etwas abseits abgestellt und quasi gar nicht überwacht. Um eventuelle Fahrzeugdiebe abzuschrecken, eignen sich am besten Rad- und Lenkradkrallen. Erstere schützen neben dem Fahrzeug das einzelne Rad vor einer Demontage, was vor allem bei teurer Offroadbereifung oder besonderen Felgen wichtig sein kann. Wer sein Wohnmobil im Winter oft nutzt, weiß außerdem, wie wichtig Frostschutzmittel ist.

Campinglampen und Beleuchtung Helfer in der Dunkelheit oder einfach ein schönes Ambiente: Lampen und Lichterketten gehören einfach zu jedem Campingurlaub dazu. Mit einem wiederaufladbaren LED-Scheinwerfer sind Camperinnen und Camper außerdem gut gegen eventuelle Stromausfälle gerüstet oder können nachts eine Wanderung unternehmen.

Freizeit-Zubehör für Camper Neben der technischen Ausrüstung darf im Campingurlaub natürlich an Freizeit und Entspannung gedacht werden. Wenn mal keine Unternehmung ansteht, können laue Abende auf dem Platz hervorragend mit Gesellschaftsspielen verbracht werden. Zur erweiterten Entspannungs-Ausstattung fürs Campen gehören Hängematten. Mit diesen kann nicht nur auf dem Platz wunderbar abgeschaltet werden, sondern ganz flexibel auch an weiteren schönen Orten, über die Camperinnen und Camper während des Urlaubs so stolpern.