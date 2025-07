Wohnwagen-Kauf 2025: Wie Sie von hohen Rabatten profitieren

Wer im Jahr 2025 einen neuen Wohnwagen kaufen möchte, hat so gute Chancen wie nie zuvor, ein echtes Schnäppchen zu machen. Dank massiver Rabatte, Sonderaktionen und Rabatten auf Vorjahresmodelle können sich Käuferinnen und Käufer luxuriöse Fahrzeuge zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises sichern.

Mit diesen 9 ultimativen Tipps kommen Sie günstig an Ihren Traum-Caravan.

Nutzen Sie die aktuelle Marktnormalisierung nach dem Corona-Boom und kaufen Sie Vorjahresmodelle: Diese sind oft deutlich günstiger als aktuelle Modelle und bieten vergleichbare Ausstattung. Beachten Sie, dass lange Standzeiten die Preise drücken – gerade ältere Neuwagen können teils stark reduziert sein. Planen Sie Ihren Kauf nach den Händlerevents (z.B. Caravan Salon) oder am Ende der Saison, um von Preisnachlässen und Sonderaktionen zu profitieren.

Achten Sie auf den Unterschied zwischen Listenpreis und Angebotspreis: Rabatte bei Oberklasse-Modellen (z.B. bis zu 33 % beim Hobby Maxia 595 KML) sind besonders attraktiv. Prüfen Sie Rabatte auf den Grundpreis und nicht nur auf die Sonderausstattung. Kalkulieren Sie ein, dass Preise in der Kompaktklasse weniger stark rabattiert werden, aber trotzdem Sparpotenziale bieten.

Vermeiden Sie junge Gebrauchte (max. 3 Jahre alt), die fast genauso teuer sind wie ein Neuwagen. Falls Sie ein Gebrauchtfahrzeug in Betracht ziehen, achten Sie auf den Zustand und Preis im Verhältnis zu aktuellen Rabattaktionen für Neufahrzeuge.

Nutzen Sie den Spielraum für Verhandlungen, besonders bei teureren Fahrzeugen mit viel Ausstattung. Am besten bekunden Sie von Anfang an Interesse an Sonderaktionen und betonen im Verkaufsgespräch Ihre Flexibilität.