Ist der Caravan Salon für Camper überhaupt noch relevant?

Die Campingwelt verändert sich rasant. E-Antriebe, modulare Grundrisse, autonomes Energiemanagement – Entwicklungen, die Camper direkt betreffen. Eine Messe wie der Caravan Salon bündelt alle Trends an einem Ort und macht Technik erlebbar: 250.000 m² voller Praxis, Prototypen und persönlichem Austausch.

Mehr Auswahl – mehr Orientierung

2025 ist die Angebotsvielfalt größer denn je. Über 700 Aussteller präsentieren vom Micro-Camper bis zum Luxusliner alles, was auf Räder passt. Was online unübersichtlich wirkt, lässt sich hier vergleichen, anfassen, testen. Wer neu einsteigen oder upgraden will, spart sich mit einem Besuch stundenlange Recherche.